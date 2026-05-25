REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Wydawałeś na OnlyFans? Twoje dane właśnie wyciekły

Jeśli wydawałeś swoje pieniądze w serwisie OnlyFans, masz problem. Twoje dane wyciekły do internetu.

Albert Żurek
OnlyFans wyciek
REKLAMA

W sieci pojawiły się doniesienia o rzekomym wycieku danych, obejmującym bazę z informacjami na temat 340 mln użytkowników "niebieskiej platformy". Właściciele serwisu jednak nie potwierdzają, że doszło do ataku hakerskiego. O co w tym wszystkim chodzi?

REKLAMA

Doszło do wycieku danych z OnlyFans. Ale bez włamania

Informacja pochodzi z serwisu X, gdzie wiele profili twierdzi, że doszło do bezpośredniego ataku hakerskiego na OnlyFans. To jednak nieprawda – sytuacja wygląda zgoła inaczej. Anonimowy użytkownik forum poświęconego cyberprzestępczości sprzedaje dostęp do bazy danych, która ma zawierać informacje o 340 milionach osób powiązanych z platformą.

Dostęp do bazy nie jest jednak darmowy. Internetowy przestępca żąda zapłaty w wysokości 76 tys. dol. (około 276 tys. zł) w bitcoinach. Co ważne, osoba stojąca za tym wyciekiem nie dokonała masowego ataku hakerskiego na sam serwis OnlyFans. Zamiast tego zebrała i uporządkowała dane z innych, wcześniejszych wycieków z takich serwisów jak Spotify, Instagram czy X (Twitter), a następnie dopasowała je do publicznie dostępnych profili na platformie z treściami dla dorosłych.

Wyciek obejmuje najróżniejsze informacje, takie jak:

  • nazwy użytkowników i profili;
  • adresy e-mail;
  • numery telefonów;
  • daty utworzenia kont;
  • dane dotyczące obserwujących i subskrybentów;
  • rankingi twórców i fanów;
  • powiązane profile w mediach społecznościowych;
  • częściowe dane kart płatniczych (ostatnie cztery cyfry).
REKLAMA

Przedstawiciel niebieskiej platformy, w odpowiedzi na zapytanie portalu CyberNews, twierdzi, że nie doszło do żadnego nowego ataku. Ogólnie rzecz biorąc, doniesienia te są fałszywe - przekazał rzecznik prasowy OnlyFans.

Czytaj też:

REKLAMA

Czy na pewno jest się czego bać?

Analitycy CyberNews sprawdzili próbki danych opublikowane przez twórców wycieku. Te faktycznie obejmowały nazwy użytkowników, adresy poczty internetowej czy profile rejestracyjne. Nie znaleziono jednak numerów telefonów ani powiązanych kont w mediach społecznościowych.

W zasadzie doszło tu do zbudowania własnej bazy na podstawie poprzednich wycieków oraz innych ogólnodostępnych informacji. Cyberprzestępcy wykorzystali fakt, że większość ludzi idzie na łatwiznę i używa jednego adresu e-mail czy numeru telefonu absolutnie do wszystkich kont zakładanych w internecie. W przypadku wycieku z jednego źródła, taka informacja może służyć jako punkt odniesienia do porównywania adresów i uzyskiwania dodatkowych danych.

REKLAMA

To jednak nie oznacza, że wykradzione adresy e-mail powiązane z OnlyFans będą wisieć ogólnodostępne na pierwszej lepszej stronie. Najczęściej takie bazy są wykorzystywane przez internetowych oszustów do wysyłania wiadomości z fałszywymi ofertami (phishing) czy do telefonicznego podszywania się pod banki oraz inne zaufane podmioty.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
25.05.2026 16:48
Tagi: CyberbezpieczeństwowyciekWyciek danych
REKLAMA
Najnowsze
16:38
Anker ma czip AI tak mały, że mieści się w słuchawce. THUS zmieni rynek
Aktualizacja: 2026-05-25T16:38:00+02:00
16:13
Cenowo rozbili (power)bank. Hama Power Pack Qi2 to indukcja i metal za 119 zł - test
Aktualizacja: 2026-05-25T16:13:18+02:00
15:51
Apple szykuje największą zmianę iPhone'a od dekady. Będzie wygięty z każdej strony
Aktualizacja: 2026-05-25T15:51:14+02:00
15:05
Zbudują najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Kierowcy pojadą pod Odrą 
Aktualizacja: 2026-05-25T15:05:49+02:00
13:45
Bestsellerowy odkurzacz w naprawdę niskiej cenie. Pospiesz się, a nie pożałujesz
Aktualizacja: 2026-05-25T13:45:41+02:00
13:06
Polska stawia gigantyczne konstrukcje na Bałtyku. Budowa się rozkręca
Aktualizacja: 2026-05-25T13:06:10+02:00
13:01
Samsung oddaje kasę. Galaxy S26 w świetnej cenie
Aktualizacja: 2026-05-25T13:01:06+02:00
12:40
Telefony premium za pieniędze podatników. Tak posłowie wydają ryczałt na biura
Aktualizacja: 2026-05-25T12:40:43+02:00
11:53
mBank ma sposób na oszustów. Złodzieje wyłożą się na ostatniej prostej
Aktualizacja: 2026-05-25T11:53:06+02:00
11:36
PKP szykuje się na najgorsze. Pilnie poszukuje lokomotyw spalinowych
Aktualizacja: 2026-05-25T11:36:29+02:00
10:46
Nowa funkcja w aplikacji InPost. Wreszcie dostaniesz paczkę z zagranicy
Aktualizacja: 2026-05-25T10:46:55+02:00
10:30
Wystąpił w telewizji i internet oszalał. Analizują jego twarz klatka po klatce
Aktualizacja: 2026-05-25T10:30:07+02:00
9:21
Jeden klik i pracownicy mają po premii. Pomyśl, zanim dasz czerwoną buźkę w Biedronce
Aktualizacja: 2026-05-25T09:21:05+02:00
8:34
Łap za łopatę i nożyczki. AI zabiera pracę tym siedzącym za biurkiem
Aktualizacja: 2026-05-25T08:34:18+02:00
7:57
Firefox paskudnie się zawieszał. Mozilla pokazała palcem winnego
Aktualizacja: 2026-05-25T07:57:28+02:00
7:25
Kieszonkowy tłumacz na wczasy. Zmieścisz go w szorty
Aktualizacja: 2026-05-25T07:25:51+02:00
7:08
Cyk i iPhone musi otworzyć się na kolejny standard z Androida. Dzięki UE
Aktualizacja: 2026-05-25T07:08:17+02:00
7:00
Jak usunąć Copilota z Microsoft 365? Microsoft pokazuje, internet świętuje
Aktualizacja: 2026-05-25T07:00:00+02:00
6:25
Straż pożarna ostrzega. Prosty błąd z ładowaniem i kłopoty gotowe
Aktualizacja: 2026-05-25T06:25:00+02:00
6:20
Hałas to egoizm. Rozpoczęła się walka o cichą Polskę
Aktualizacja: 2026-05-25T06:20:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA