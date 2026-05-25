Apple szykuje największą zmianę iPhone'a od dekady. Będzie wygięty z każdej strony

Jubileuszowy iPhone 20, wydany z okazji 20-lecia smartfonów Apple'a, będzie rewolucją. Raz na zawsze zmieni podejście do wyglądu telefonu sygnowanego jabłkiem.

Albert Żurek
Do sieci wyciekły bowiem pierwsze grafiki przedstawiające, jak może wyglądać przyszłoroczny, najlepszy smartfon Apple’a. Największych zmian należy oczekiwać z przodu urządzenia. Płaski, nudny wyświetlacz zostanie zastąpiony przez rozwiązanie, które konkurencja z Androidem porzuciła lata temu.

iPhone z okazji 20-lecia smartfonów Apple’a będzie największą zmianą od 10 lat

Przenieśmy się do 2017 r., gdy Apple wprowadził na rynek iPhone’a X. Był to pierwszy prawdziwy smartfon Tima Cooka, który zrezygnował ze stylistyki obejmującej grube ramki i przycisk Touch ID na rzecz cienkich ramek. Aby to osiągnąć, wykorzystano funkcję wykrywania twarzy Face ID w charakterystycznym wcięciu w ekranie.

Z czasem rozwiązanie wyewoluowało w Dynamiczną Wyspę w kształcie pastylki oraz niemal bezramkową konstrukcję. Wystarczy spojrzeć na iPhone’a 17 Pro, w którym obramowanie wokół wyświetlacza jest praktycznie niewidoczne. Dziesięć lat po premierze iPhone’a X, wraz z iPhonem XX (20), Apple ponownie zmieni stylistykę.

Producent chce, aby smartfon został wyposażony w ekran o rekordowo cienkich ramkach. Żeby to osiągnąć, firma ma zastosować wyświetlacz zakrzywiony na wszystkich czterech krawędziach. Nie będzie to jednak mocne zagięcie, jak robił to Samsung w serii Galaxy Edge, a bardziej subtelne podejście, znane m.in. z Apple Watcha.

W zegarkach firmy z Cupertino zakrzywienie szkła sprawia, że sprzęt wygląda znacznie nowocześniej. Podobnie ma być w przypadku przyszłego iPhone'a, stworzonego z okazji 20-lecia smartfonów Apple’a. Na zdjęciach opublikowanych przez informatora fpt. widać, że prezentuje się to naprawdę dobrze.

Oprócz tego firma ma zrezygnować z Dynamicznej Wyspy na rzecz mniejszego wcięcia na aparat przedni do selfie. Według wcześniejszych doniesień Apple planowało całkowicie schować moduły Face ID pod ekranem. Na ukrycie przedniego aparatu pod wyświetlaczem - bez pogarszania jakości zdjęć - jest jednak jeszcze zbyt wcześnie.

iPhone 20 Pro będzie nieco gorszym, osobnym modelem

Z obecnych informacji wynika, że jubileuszowy iPhone XX będzie różnił się możliwościami od iPhone’ów 20 Pro. Najprawdopodobniej zakrzywiony ekran ma być wyróżnikiem najlepszego i najdroższego modelu. Oznacza to, że w przyszłym roku dostaniemy trzy zamiast standardowych dwóch smartfonów z wyższej półki. Podobna historia wydarzyła się już jednak w 2017 r., kiedy to obok iPhone’ów 8 oraz 8 Plus wprowadzono też iPhone’a X o zupełnie nowej stylistyce.

25.05.2026 15:51
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
Aktualizacja: 2026-05-25T15:51:14+02:00
