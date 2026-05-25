Bestsellerowy odkurzacz w naprawdę niskiej cenie. Pospiesz się, a nie pożałujesz

Ładowanie...

Jigoo C200 zaskoczył mnie od samego początku. W kompaktowym pudełku zmieścił się całkiem spory zestaw sprzedażowy, w którym znalazłem baterię, korpus odkurzacza, regulowaną rurę teleskopową, szczotkę uniwersalną z zieloną diodą, szczelinówkę, ssawkę 2w1 z włosiem oraz uchwyt ścienny wraz z zestawem do montażu. Pomimo niskiej ceny sprzęt wykonany jest solidnie, nie mam wątpliwości, że wytrzyma długie lata pracy.

Według producenta na jednym ładowaniu odkurzacz wytrzyma około 40 minut pracy, co w przypadku mojego 65-metrowego mieszkania było aż nadto. Moc ssania wynosi 23 kPa, więc mówimy o dużej wartości zamkniętej w niewielkim urządzeniu. Dużą pomocą w sprzątaniu była zielona dioda umieszczona na elektroszczotce, która wyłapuje kurz chowający się przed wzrokiem. Jest jak ekipa CSI, tylko zamiast odcisków palców szuka drobin kurzu. Dzięki systemowi filtracji odkurzacz Jigoo C200 wyłapuje do 99,99 proc. alergenów.

Przed

Po

SPRAWDŹ OFERTĘ Kup Jigoo C200 za 349 zł ZigBuy

Odkurzacz działa w dwóch trybach: zwykłym i turbo, którego używałem do naprawdę sporych zabrudzeń. Turboszczotka oprócz klasycznego włosia ma również miękkie paski silikonowe, które sięgają głębiej i lepiej łapią kurz. Dodatkowo przegub (tak nazywam ten element) pozwala na łatwe manewrowanie szczotką po odkurzanej powierzchni. Prawdziwą przewagą jest szczotka zapobiegającą plątaniu się włosów. Dzięki niej włosy nie zatrzymują się na wałku, więc nie ma spadku wydajności.

Odkurzacz jest świetnym wyborem dla ludzi, którzy nie dysponują dużym budżetem lub nie chcą wydawać zbyt wiele na sprzęt tego typu. Ma dużą siłę ssania, mocne światło LED, która ułatwia sprzątania, solidną jakość wykonania i bez problemu sprawdza się w codziennych zastosowaniach. Sam byłem zaskoczony, jak dobrze odkurza. Pełną recenzję znajdziecie pod tym linkiem:

Jigoo C200 możecie kupić w historycznie niskiej cenie

Gdy testowałem ten sprzęt, to jego cena promocyjna wynosiła 399 zł. Teraz możecie go kupić jeszcze taniej. W dniach od 25 do 29 maja będziecie mogli go kupić za 349 zł. To prawdziwa okazja, ale trzeba się pospieszyć.

SPRAWDŹ OFERTĘ Kup Jigoo C200 za 349 zł ZigBuy

Natomiast w dniach od 30 do 31 maja odkurzacz będzie dostępny za 379 zł, więc lepiej się pospieszyć. Jigoo C200 w historycznie niskiej cenie jest najlepszą okazją, jaką zobaczycie na rynku. Z kodem rabatowym: spidersweb5 macie dodatkowe 5 proc. zniżki, a najlepsze jest to, że ten kod możecie wykorzystać również po promocji.A gdzie go wykorzystać? W sklepi Zigbuy.pl.

Zigbuy to polski sklep z różnego rodzaju elektroniką, który zdobywa coraz większą popularność. Szczyci się dwuletnią gwarancją na zakupione produkty, dostępnością części zapasowych oraz szybkimi dostawami. Jeżeli z jakiegoś powodu zdecydujemy się na zwrot towaru, to okres, w jakim możemy to zrobić, wynosi 30 dni, zamiast standardowych 14. Wyróżnikiem sklepu jej obecność różnych marek, znanych i mniej znanych, a do tego świetne ceny.

Paweł Grabowski 25.05.2026 13:45

Lokowanie produktu : Zigbuy

Ładowanie...