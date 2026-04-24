Testowałem najlepszy odkurzacz poniżej 500 zł. Ta marka narobi szumu

Zanim jednak do tego przejdziemy kilka ważnych faktów. Jigoo jest chińską firmą powstałą w 2023 r., która skupia się na przystępnych cenowo odkurzaczach. Ich wyróżnikiem jest to, że w parze z niską ceną idzie wysoka wydajność urządzeń. Popularność i rozpoznawalność marki rośnie, ma już tysiące zadowolonych użytkowników w Polsce, więc warto mieć ją na uwadze.

Jigoo C200 - test najlepszego odkurzacza do 500 zł

Zdziwiły mnie kompaktowe rozmiary pudełka z odkurzaczem, ale był to efekt starannego pakowania produktu. W środku znajdziemy baterię, korpus odkurzacza, regulowaną rurę teleskopową, szczotkę uniwersalną z zieloną diodą, szczelinówkę, ssawkę 2w1 z włosiem oraz uchwyt ścienny wraz z zestawem do montażu.

Na plus zaliczam możliwość łatwego wyjęcia baterii, ułatwia to ewentualną wymianę lub posiadanie dwóch sztuk w przypadku odkurzania większych powierzchni. Elementy zestawu są wykonane solidnie, rura teleskopowa chodzi z lekkim oporem, który jest wręcz pożądany. Końcówki posiadają mechanizm szybkiego podłączania. Pojemnik na brud otwiera się od dołu, co ułatwia wysypywanie zgromadzonych zabrudzeń.

Zauważyłem, że w rączce brak spustu do ciągłej pracy, co mnie cieszy. Odkurzacz włącza się przyciskiem, pracuje stale, aż do momentu wyłączenia. Nie przepadam za spustami, więc rozwiązanie w Jigoo C200 trafia w mój gust. Drugim przyciskiem regulujemy moc ssania - mamy dwa ustawienia, sam głównie korzystam z minimalnej mocy, która jak się okazało była wystarczająca do 95 proc. domowych zanieczyszczeń, ale o tym później.

Jednostka centralna odkurzacza z silnikiem, baterią i pojemnikiem na kurz waży 2,2 kg. Co to oznacza? Nie zmęczycie się podczas odkurzania. To ważne, bo według deklaracji producenta czas pracy na jednym ładowaniu wynosi około 40 minut, mi z użyciem trybu turbo wystarczył na jakieś 30-35 minut. To więcej niż potrzebowałem na odkurzenie mieszkania o powierzchni 65 m2.

Montaż odkurzacza trwa chwilę i Jigoo C200 jest gotowy do pracy. Według specyfikacji moc ssania to 23 kPa, więc mówimy o naprawdę dużej wartości, zamkniętej w małym i tanim urządzeniu. Włączyłem urządzenie i ruszyłem na odkurzanie. Najpierw podłoga w salonie, która na pierwszy rzut oka wyglądała czysto. Mam jasne panele, nie widać na nich brudu, więc z pomocą przyszła zielona dioda. Potrafi ujawnić kurz, który chowa się przed wzrokiem. Nie miałem dla niego żadnej litości.

Nawet nie włączyłem trybu turbo, tylko kurz został złapany na standardowym trybie pracy. Szybko ogarnąłem salon i ruszyłem do garderoby. Z jakiegoś powodu to właśnie w tym miejscu znajduje się najwięcej brudu. Zgasiłem światło i ruszyłem do boju. Tutaj też odkurzacz poradził sobie bez turbo, ale musiałem go włączyć, żeby sprawdzić jego możliwości. Pierwsze zaskoczenie - nie jest zbyt głośny, więc cały blok nie wie, że odkurzam.

Zwróćcie uwagę, że zniknęły absolutnie wszystkie drobiny, zarówno te mniejsze, jak i większe. Pamiętajcie, że jeżeli będziecie wybierać odkurzacz dla siebie, to wybierajcie te z zielonym światłem. Dzięki niemu więcej widzicie. Jest jak ekipa CSI, tylko zamiast odcisków palców szukacie drobin kurzu. Co ważne - odkurzacz dzięki systemowi filtracji wyłapuje do 99,99 proc. alergenów.

Uznałem, że to dobry czas na eksperyment z płatkami górskimi. Mam po nich traumę - ostatnim razem, gdy mi się przypadkowo rozsypały, to musiałem sięgnąć po zwykłą szczotkę. Dlatego trochę obawiałem się, czy Jigoo C200 sobie poradzi. Rozsypałem płatki i do dzieła:

Zobaczcie jak równo uniwersalna końcówka zbiera brud, tworząc ładną i równą linię odcięcia. Odkurzacz nie odpycha drobin na boki, tylko je wciąga. Naprawdę pełen podziw za takie możliwości w tej cenie. To duża zasługa turboszczotki, która oprócz klasycznego włosia ma również miękkie paski silikonowe, które sięgają głębiej i lepiej łapią kurz. Dodatkowo przegub (tak nazywam ten element) pozwala na łatwe manewrowanie szczotką po odkurzanej powierzchni.

Zapytacie, to po co jest tryb turbo? Używam go na chodnikach w przedpokoju. To pierwsza bariera przed brudem z domu, a że mam psa i dzieci, to uwierzcie na słowo, że zbiera tam się dużo piasku. I tu właśnie pomaga turbo, wyciągając piasek z zakamarków.

Poszczególne końcówki pomagają w dokładnym sprzątaniu. To klasyczny zestaw, który sprawdzi się w każdym domu.

Producent chwali się, że odkurzacz da się zablokować w pozycji pionowej, jest to faktycznie możliwe, ale mam wrażenie, że lekko jest przekrzywiony. Wprawdzie w niczym to nie przeszkadza, ale jeżeli jesteście miłośnikami symetrii, to będziecie musieli przymocować odkurzacz do ściany.

Jigoo C200 - czy warto kupić ten odkurzacz pionowy?

Jeżeli dysponujesz ograniczonym budżetem albo nie chcesz wydawać dużych pieniędzy na odkurzacz, to Jigoo C200 jest świetnym wyborem. Ma dużą siłę ssania, mocne światło LED, która ułatwia sprzątania, solidną jakość wykonania i bez problemu sprawdza się w codziennych zastosowaniach. Sam byłem zaskoczony jak dobrze odkurza, a cały czas z tyłu głowy miałem jego cenę. W tym segmencie wiele odkurzaczy nie ma dobrej jakości wykonania, a dokupienie części zamiennych jest niemożliwe. W przypadku Jigoo C200 otrzymujemy solidnie wykonany sprzęt z dwuletnią gwarancją i dostępem do części.

Odkurzacze firmy Jigoo kupimy w sklepie Zigbuy.pl. To polski sklep z różnego rodzaju elektroniką, który zdobywa coraz większą popularność. Szczyci się dwuletnią gwarancją na zakupione produkty, dostępnością części zapasowych oraz szybkimi dostawami. Jeżeli z jakiegoś powodu zdecydujemy się na zwrot towaru, to okres, w jakim możemy to zrobić, wynosi 30 dni, zamiast standardowych 14. Wyróżnikiem sklepu jej obecność różnych marek, znanych i mniej znanych, a do tego świetne ceny.

Paweł Grabowski 24.04.2026 07:50

Lokowanie produktu : ZigBuy.pl

