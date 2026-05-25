Samsung oddaje kasę. Galaxy S26 w świetnej cenie

Akcja polega na możliwości odebrania zwrotu pieniędzy za kupno dwóch najnowszych smartfonów: pośredniego Galaxy S26+ oraz najlepszego Galaxy S26 Ultra. Producent gwarantuje 1000 zł samego zwrotu lub co najmniej 1600 zł łącznej korzyści w przypadku kupna tego drugiego. Co trzeba zrobić?

Samsung Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra ze zwrotem pieniędzy do 1000 zł

Pierwsza promocja polega na zakupie jednego z dwóch smartfonów z serii Galaxy S26: S26+ lub Galaxy S26 Ultra w terminie od 18 maja do 7 czerwca 2026 r. Jeśli sprzęt zakupimy w sklepie biorącym udział w promocji, takim jak Media Expert, x-kom czy MediaMarkt, możemy liczyć na zwrot pieniędzy. W zależności od modelu jest to:

Galaxy S26+ – 700 zł;

Galaxy S26 Ultra – 1000 zł.

Środki są zwracane w formie elektronicznej karty płatniczej z aplikacji Samsung Zwrot na Kartę. Dostęp do zwróconych 700 lub 1000 zł zyskamy, podłączając kartę Visa do mobilnego portfela Samsung Wallet. Skorzystamy z nich standardowo do płatności telefonem w sklepach i restauracjach – wszędzie tam, gdzie obsługują płatności mobilne.

To jednak nie tak, że po zakupie telefonu automatycznie dostaniemy zwrot. Aby odzyskać środki, należy:

aktywować urządzenie do 14.06.2026 r., uruchamiając je na terenie Polski z dostępem do sieci;

wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w aplikacji Samsung Members na zakupionym telefonie, dołączając wszystkie potrzebne informacje (w tym dowody zakupu) do 21.06.2026 r.;

w ciągu 14 dni od pozytywnej weryfikacji Samsung wyśle do 1000 zł w postaci karty, którą należy dodać do portfela Samsung Wallet.

Dodatkowe do 600 zł bonusu za odkup starego urządzenia

Oprócz zwrotu Samsung przygotował też promocję, która polega na odkupieniu starego smartfona. Ta jest o tyle opłacalna, że producent daje 500 zł lub 600 zł gwarantowanej obniżki ceny niezależnie od stanu technicznego urządzenia – musi ono tylko nadawać się do sprzedaży. Czyli w teorii możemy oddać stary telefon i otrzymać 500 zł dodatkowego rabatu na zakup Galaxy S26+ oraz 600 zł na Galaxy S26 Ultra.

Jeśli smartfon będzie więcej wart, wycena będzie wyższa, zależnie od stanu i modelu.

Albert Żurek 25.05.2026 13:01

