REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Miliony puszek omijały kaucję. Furtkę musiał zamknąć sąd

Sklepy przy granicy sprzedawały napoje w puszkach bez kaucji. Teraz sąd uznał, że taka praktyka narusza prawo.

Marcin Kusz
Puszki omijały system kaucyjny. Jest ważny wyrok sądu
REKLAMA

System kaucyjny działa dobrze tylko wtedy, gdy jest prosty i szczelny. Klient kupuje napój, płaci dodatkową kwotę za opakowanie, a potem odzyskuje ją po zwrocie pustej butelki lub puszki. W niemiecko-duńskim handlu granicznym przez lata funkcjonował jednak model, który to omijał. Sklepy po niemieckiej stronie granicy sprzedawały klientom ze Skandynawii napoje w jednorazowych puszkach bez doliczania niemieckiej kaucji. Sprzedawcy zakładali, że kupujący wywiozą napoje z Niemiec i spożyją je już poza krajem, więc kaucji doliczać nie trzeba.

Dla klientów był to korzystny układ, bo zakupy w Niemczech pozwalały oszczędzić na cenach, podatkach i kaucji. Dla handlu przygranicznego był to natomiast bardzo dochodowy model sprzedaży. Problem polegał na tym, że puszki wypadały poza system, który miał zapewniać ich powrót do recyklingu. Teraz sąd uznał, że taka praktyka narusza prawo, a sprawa może dotyczyć setek milionów opakowań rocznie.

REKLAMA

Sama deklaracja klienta nie wystarcza

Czy sprzedaż w sklepie przy granicy można traktować tak, jak bezpośredni eksport towaru? Sąd uznał, że nie. Klient, który kupuje napoje w sklepie na terytorium Niemiec, nadal jest końcowym odbiorcą. Samo podpisanie oświadczenia, że puszki zostaną wywiezione i napoje wypite poza Niemcami, nie zmienia charakteru transakcji.

REKLAMA

Bezpośredni eksport oznacza kontrolowaną sprzedaż towaru poza krajowy rynek. Tymczasem w przypadku zakupów detalicznych przy granicy urząd musiałby zaufać indywidualnym deklaracjom klientów i potem nie miałby jak sprawdzić, czy zostały dotrzymane. Sąd wskazał więc, że takiego mechanizmu nie da się porównać z normalnym eksportem handlowym.

REKLAMA

Okręg Schleswig-Flensburg ma po uprawomocnieniu się wyroku obowiązek podjęcia działań wobec sklepów. Chodzi o zakazanie sprzedaży jednorazowych opakowań objętych kaucją bez jej pobierania. Wyrok nie kończy jeszcze całej sprawy, bo samorząd i zainteresowani handlowcy mogą odwołać się do wyższej instancji. Sąd zakwestionował jednak praktykę, która przez lata była tolerowana. Ponadto sąd uznał, że obowiązek pobierania kaucji w tym przypadku nie narusza ani niemieckiego porządku konstytucyjnego, ani prawa Unii Europejskiej.

Praktyka była tolerowana dłużej niż niejeden system działa

Organizacje ekologiczne od lat alarmowały, że w Niemczech puszki sprzedawane bez kaucji wypadają z obiegu i nie trafiają do skutecznego systemu zwrotu. Formalny konflikt sądowy rozpoczął się po tym, jak władze okręgu Schleswig-Flensburg zostały wezwane do działania, ale nie zareagowały w sposób oczekiwany przez skarżących. W 2021 r. sprawa trafiła do sądu jako skarga na bezczynność. Sytuacja więc pokazuje, jak bardzo systemy kaucyjne grzęzną tam, gdzie zderzają się ze sobą prawo, ekologia i lokalne interesy gospodarcze.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Pamiętajmy, że kaucja nie jest podatkiem od picia napojów ani karą dla konsumenta. To finansowa zachęta, która ma sprawić, że opakowanie wróci do obiegu. Kaucja działa nie dlatego, że ludzie nagle stają się bardziej ekologiczni, lecz dlatego, że opakowanie zyskuje ekonomiczny sens. Każda furtka osłabia ten mechanizm. Jeśli miliony opakowań można sprzedać poza systemem, cały model przestaje być konsekwentny i robi się po prostu bezsensowny.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
26.05.2026 06:14
Tagi: kaucja za butelkiNiemcySystem kaucyjny
REKLAMA
Najnowsze
6:06
Zbudowali zamek w środku puszczy. Teraz będą udawać średniowiecze
Aktualizacja: 2026-05-26T06:06:00+02:00
6:00
Zbudują odrzutowiec bez okien. Widok zastąpią ekrany
Aktualizacja: 2026-05-26T06:00:00+02:00
21:40
Nie kupuj teraz iPhone'a. Najlepszy moment dopiero nadejdzie
Aktualizacja: 2026-05-25T21:40:12+02:00
20:58
Galaxy S26 FE będzie niesamowity. Tańszy i lepszy
Aktualizacja: 2026-05-25T20:58:37+02:00
20:26
Metallica zatrzęsła Śląskiem. Tym razem dosłownie
Aktualizacja: 2026-05-25T20:26:08+02:00
19:46
Jest sposób na światłowód w cenie pizzy. Potężne promocje, ale trzeba się spieszyć
Aktualizacja: 2026-05-25T19:46:57+02:00
19:15
RTX 5080 w końcu za normalne pieniądze. Ta cena ci się spodoba
Aktualizacja: 2026-05-25T19:15:29+02:00
18:55
Chiny lecą po Księżyc. Ta misja ma pobić rekord
Aktualizacja: 2026-05-25T18:55:02+02:00
18:23
Microsoft: lepiej wyłącz aktualizacje Windowsa 11. Posłuchaj go
Aktualizacja: 2026-05-25T18:23:22+02:00
17:53
W Lublinie zakręcili kurek z alkoholem. Efekt natychmiastowy
Aktualizacja: 2026-05-25T17:53:56+02:00
17:38
Fajny ten nowy Samsung. Wygląda zupełnie inaczej niż reszta
Aktualizacja: 2026-05-25T17:38:39+02:00
17:18
Tak Polska chce zatrzymać drony. Poznaliśmy szczegóły naszej nowej tarczy
Aktualizacja: 2026-05-25T17:18:26+02:00
16:48
Wydawałeś na OnlyFans? Twoje dane właśnie wyciekły
Aktualizacja: 2026-05-25T16:48:26+02:00
16:38
Anker ma czip AI tak mały, że mieści się w słuchawce. THUS zmieni rynek
Aktualizacja: 2026-05-25T16:38:00+02:00
16:13
Cenowo rozbili (power)bank. Hama Power Pack Qi2 to indukcja i metal za 119 zł - test
Aktualizacja: 2026-05-25T16:13:18+02:00
15:51
Apple szykuje największą zmianę iPhone'a od dekady. Będzie wygięty z każdej strony
Aktualizacja: 2026-05-25T15:51:14+02:00
15:05
Zbudują najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Kierowcy pojadą pod Odrą 
Aktualizacja: 2026-05-25T15:05:49+02:00
13:45
Bestsellerowy odkurzacz w naprawdę niskiej cenie. Pospiesz się, a nie pożałujesz
Aktualizacja: 2026-05-25T13:45:41+02:00
13:06
Polska stawia gigantyczne konstrukcje na Bałtyku. Budowa się rozkręca
Aktualizacja: 2026-05-25T13:06:10+02:00
13:01
Samsung oddaje kasę. Galaxy S26 w świetnej cenie
Aktualizacja: 2026-05-25T13:01:06+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA