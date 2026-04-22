Miliony złotych w butelkach z kaucją. Zacznijcie je wreszcie oddawać

Lepiej pozbieraj butelki, które masz w mieszkaniu i wybierz się do najbliższego butelkomatu.

Albert Żurek
System Kaucyjny Polacy wyrzucający opakowania
Według wiceministry klimatu i środowiska Anity Sowińskiej, od momentu startu systemu kaucyjnego w Polsce (1 października 2025 r.) Polacy oddali przeszło 520 mln puszek i butelek z kaucją zwrotną. Sama Biedronka przyczyniła się do zwrotu ponad 10 proc. z nich. Problem jest jednak taki, że wielu konsumentów wciąż nie oddaje opakowań. Mnóstwo pieniędzy pozostaje do odbioru.

Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka

Mimo że wielu Polaków oddaje opakowania z kaucją zwrotną, istnieje spora grupa, która nie zamierza korzystać z butelkomatów czy punktów odbioru. Z najnowszych danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska przekazanych Wirtualnej Polsce wynika, że do obrotu wprowadzono ok. 1,8 mld opakowań z kaucją zwrotną.

Z prostej matematyki wynika, że jak dotąd zwrócono ok. 28,8 proc. wszystkich butelek i puszek, które trafiły na rynek. Dzięki temu można oszacować, iż w systemie kaucyjnym obecnie zamrożone jest ok. 640 mln zł – na rynku znajdziemy jeszcze 1,28 mld opakowań objętych kaucją. To jednak wcale nie oznacza, że cała ta suma jest już możliwa do odbioru przez Polaków.

Duża część tych butelek i puszek nie została jeszcze zakupiona, ponieważ czeka w magazynach, hurtowniach lub na półkach sklepowych. Trudno oszacować dokładną liczbę opakowań zwrotnych, które zalegają w naszych domach. Nie jest to jednak niemożliwe.

Sklepy wiedzą dokładnie, ile zakupiono opakowań z kaucją. Wystarczyłoby zatem wziąć liczbę sprzedanych butelek czy puszek z doliczoną kaucją oraz pomniejszyć ją o liczbę zwróconych sztuk, co monitorują operatorzy systemu. Dzięki temu wiemy, że Polacy zwrócili ponad 520 mln opakowań, odzyskując przy tym co najmniej 260 mln zł.

Istotny jest jednak cykl życia opakowania. Czas między wprowadzeniem do obrotu a konsumpcją i zwrotem może trwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Trzeba pamiętać, że nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego. Czyli pieniądze trafią od kieszeni operatorów systemu.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma nadzieję na masowe zwroty

MKiŚ uważa, że w pierwszym roku od uruchomienia systemu poziom zwrotów może wynosić ok. 70–80 proc. Docelowo zakłada się jednak, że nawet 90–95 proc. opakowań wprowadzonych do obiegu będzie wracać do systemu.

Eksperci uważają, że na ten moment trudno ocenić ostateczną wydajność systemu kaucyjnego. Dlatego nie jesteśmy w stanie precyzyjnie wskazać, jakie sumy Polacy składują w niezwróconych butelkach. Mimo wszystko plany rozwoju są ambitne. Resort zakłada, iż w kolejnych miesiącach skala oddawanych opakowań wzrośnie do 500 mln butelek i puszek miesięcznie.

Albert Żurek
22.04.2026 18:58
