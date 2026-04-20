Biedronka potwierdza: system kaucyjny wystrzelił. Pokazali liczby

Liczby, którymi dzieli się Biedronka, pokazują, że system kaucyjny rozwija się w naprawdę spektakularnym tempie.  

Adam Bednarek
W samym tylko marcu sieć uruchomiła ponad 1000 nowych automatów do zbiórki opakowań. Dziennie instalowanych jest nawet 40 urządzeń, a w sumie Biedronka może pochwalić się liczbą 3443 recyklomatów. Ponad 80 proc. maszyn znajduje się na zewnątrz sklepów – zdradza sklep.

Rosnąca liczba automatów przekłada się też na liczbę przyjętych opakowań. Od początku rozpoczęcia zbiórki do drugiego tygodnia kwietnia w sklepach Biedronka zebrano już ponad 205 mln opakowań.

W rekordowym dniu liczba zwróconych opakowań sięgnęła 7,5 mln

System kaucyjny rozkręca się w naprawdę zawrotnym tempie. Wystarczy przypomnieć, że od uruchomienia zbiórek do 3 marca klienci sklepów Biedronka oddali łącznie 53 mln 510 tys. opakowań. Tymczasem w drugim tygodniu kwietnia licznik wskazał już przeszło 205 mln puszek i butelek.

Liczby przytoczone przez Biedronkę robią wrażenie, biorąc pod uwagę fakt, że w całej Polsce według rządowych statystyk do końca marca 2026 r. zwrócono blisko 520 mln opakowań.

Biedronkowe recyklomaty, jak zdradza sklep, mogą przyjmować do 60 opakowań na minutę

Ich pojemność, w zależności od modelu, sięga nawet ok. 1600 sztuk.

Ze statystyk wynika, że klienci Biedronki oddają średnio 16 sztuk w ramach jednego vouchera. Zwroty obejmujące ponad 50 opakowań stanowiły "nieco ponad 5 proc. wszystkich wydanych voucherów". Kaucyjni rekordziści to jak widać zdecydowana mniejszość w sklepach.

- Szczególnie cieszy rosnące zaangażowanie klientów w zwrot opakowań, co pokazuje, że system kaucyjny szybko staje się naturalnym elementem codziennych nawyków naszych klientów – przekonuje Agnieszka Koc, Dyrektorka Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w sieci Biedronka.

Wcześniej gwałtowny wzrost liczby oddawanych opakowań zauważył też rząd.

- Widać wyraźny postęp - w ciągu dwóch tygodni liczba zebranych opakowań wzrosła o 66 proc. Szacujemy, że miesięcznie będziemy zbierać około pół miliarda sztuk opakowań – komentuje wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.

Szybkie tempo może odbijać się też na ewentualnych kolejkach. Rośnie liczba oddawanych opakowań, przybywa również osób, które zwracają butelki i puszki. I jak widać na przykładzie Biedronki, średnio oddawanych jest 16 opakowań, co oznacza, że czasami trzeba uzbroić się w cierpliwość przy butelkomacie. Na szczęście automatów też jest coraz więcej, więc jeśli ktoś preferuje tę formę, a nie zbiórkę manualną, to wybór ma. Sama Biedronka zdradza, że w najbliższym czasie urządzenia pojawią się we "wszystkich lokalizacjach, w których pozwalają na to warunki lokalowe".

Pamiętajcie, że ich brak lub awaria wcale nie oznacza, że kaucja przepada albo trzeba szukać innej działającej maszyny. Sklepy objęte systemem kaucyjnym mają obowiązek przyjąć opakowania i zwrócić kaucję.

Adam Bednarek
20.04.2026 16:08
