Nintendo debiutuje na CarPlay. Mario i Zelda grają w samochodzie

Nintendo Music to stosunkowo świeży projekt, który wciąż nie dorównuje skalą Spotify czy Apple Music, ale ma coś, czego nie ma nikt inny: oficjalne, legalne, wysokiej jakości ścieżki dźwiękowe z gier Nintendo. Do tej pory można było ich słuchać na iPhonie, iPadzie czy Macu, ale dopiero teraz aplikacja wskakuje na ekran samochodu. Integracja z CarPlay oznacza, że użytkownicy mogą przeglądać albumy, playlisty i ulubione utwory bezpośrednio z interfejsu auta.

CarPlay rośnie, a Nintendo korzysta z okazji

Warto pamiętać, że CarPlay jest już platformą, której nie da się ignorować. Apple chwali się, że system jest dostępny w ponad 800 modelach samochodów, a według danych branżowych ponad 70 proc. kierowców w Stanach Zjednoczonych aktywnie z niego korzysta. W Polsce te liczby są niższe, ale CarPlay stał się standardem w nowych autach - od Dacii, przez Mazdę, aż po BMW.

Aktualizacja nie wprowadza żadnych specjalnych funkcji ponad to, co oferują inne aplikacje muzyczne. Nie ma więc animowanych postaci, nie ma wizualizacji rodem z Mario Kart, nie ma nawet specjalnych trybów tematycznych. To klasyczne CarPlay: okładki albumów, listy utworów, podstawowe sterowanie.

I dobrze. CarPlay ma być prosty i bezpieczny. Apple od lat pilnuje, by aplikacje nie rozpraszały kierowcy - dlatego nawet chatboty AI które niedawno trafiły do CarPlay, muszą działać wyłącznie głosowo, bez wyświetlania tekstu.

A co z Polską?

Tu niestety nie ma żadnych niespodzianek. Nintendo Music wciąż nie jest oficjalnie dostępne w polskim App Store. Polscy użytkownicy mogą korzystać z aplikacji tylko po zmianie regionu konta - co oznacza brak lokalnych metod płatności i potencjalne problemy z subskrypcją. CarPlay działa oczywiście bez problemu, ale tylko wtedy, gdy aplikacja jest zainstalowana. A to wymaga obejścia regionalnych ograniczeń.

Maciej Gajewski 02.06.2026 18:42

