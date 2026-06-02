REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. RTV

Nintendo debiutuje na CarPlay. Mario i Zelda grają w samochodzie

Nintendo i Apple to duet, którego raczej nikt nie spodziewał się zobaczyć w kontekście samochodowych systemów infotainment. A jednak.

Maciej Gajewski
Nintendo Music CarPlay
REKLAMA

Nintendo Music to stosunkowo świeży projekt, który wciąż nie dorównuje skalą Spotify czy Apple Music, ale ma coś, czego nie ma nikt inny: oficjalne, legalne, wysokiej jakości ścieżki dźwiękowe z gier Nintendo. Do tej pory można było ich słuchać na iPhonie, iPadzie czy Macu, ale dopiero teraz aplikacja wskakuje na ekran samochodu. Integracja z CarPlay oznacza, że użytkownicy mogą przeglądać albumy, playlisty i ulubione utwory bezpośrednio z interfejsu auta.

REKLAMA

CarPlay rośnie, a Nintendo korzysta z okazji

Warto pamiętać, że CarPlay jest już platformą, której nie da się ignorować. Apple chwali się, że system jest dostępny w ponad 800 modelach samochodów, a według danych branżowych ponad 70 proc. kierowców w Stanach Zjednoczonych aktywnie z niego korzysta. W Polsce te liczby są niższe, ale CarPlay stał się standardem w nowych autach - od Dacii, przez Mazdę, aż po BMW.

Czytaj też:

Aktualizacja nie wprowadza żadnych specjalnych funkcji ponad to, co oferują inne aplikacje muzyczne. Nie ma więc animowanych postaci, nie ma wizualizacji rodem z Mario Kart, nie ma nawet specjalnych trybów tematycznych. To klasyczne CarPlay: okładki albumów, listy utworów, podstawowe sterowanie.

REKLAMA

I dobrze. CarPlay ma być prosty i bezpieczny. Apple od lat pilnuje, by aplikacje nie rozpraszały kierowcy - dlatego nawet chatboty AI które niedawno trafiły do CarPlay, muszą działać wyłącznie głosowo, bez wyświetlania tekstu.

REKLAMA

A co z Polską?

Tu niestety nie ma żadnych niespodzianek. Nintendo Music wciąż nie jest oficjalnie dostępne w polskim App Store. Polscy użytkownicy mogą korzystać z aplikacji tylko po zmianie regionu konta - co oznacza brak lokalnych metod płatności i potencjalne problemy z subskrypcją. CarPlay działa oczywiście bez problemu, ale tylko wtedy, gdy aplikacja jest zainstalowana. A to wymaga obejścia regionalnych ograniczeń.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
02.06.2026 18:42
Tagi: MuzykaNintendoStreaming
REKLAMA
Najnowsze
18:42
Nintendo debiutuje na CarPlay. Mario i Zelda grają w samochodzie
Aktualizacja: 2026-06-02T18:42:38+02:00
18:12
Na Windows 11 naprawili coś, co wkurza miliony. W końcu znajdę pliki
Aktualizacja: 2026-06-02T18:12:24+02:00
17:58
ASUS pokazał, jakie mają być nowe laptopy. Będzie cienko i mocno
Aktualizacja: 2026-06-02T17:58:11+02:00
17:51
ARM64 podbił komputery. To fakt i musisz wiedzieć, co to oznacza
Aktualizacja: 2026-06-02T17:51:49+02:00
17:50
Sony oddaje nową grę za darmo, na PS5 i PC. Nie trzeba PS Plusa
Aktualizacja: 2026-06-02T17:50:16+02:00
17:17
Muszę mieć Anker SOLIX S2000. To najwydajniejsza mała stacja zasilania
Aktualizacja: 2026-06-02T17:17:18+02:00
17:02
Play na kartę wyłącza limity GB na pół roku. No i to jest konkret oferta
Aktualizacja: 2026-06-02T17:02:37+02:00
16:57
Internet nie działa. Wszystko leży, a my wisimy na kilku miliarderach
Aktualizacja: 2026-06-02T16:57:36+02:00
16:16
Widzimy wnętrze komety 3I/Atlas. Pierwszy taki przypadek w historii
Aktualizacja: 2026-06-02T16:16:27+02:00
16:11
Światłowód 1 Gb/s za 69 zł bez umowy. Oferta dla każdego zmienia układ sił
Aktualizacja: 2026-06-02T16:11:43+02:00
15:45
Samsung Galaxy A57 potężnie staniał. Za tyle będzie bestseller
Aktualizacja: 2026-06-02T15:45:16+02:00
15:38
Polskie miasta jak pułapki na ruskie drony. Użyjemy latarni ulicznych
Aktualizacja: 2026-06-02T15:38:53+02:00
15:31
mObywatel z nową funkcją. Tak inni widzą cię w rejestrach sądowych
Aktualizacja: 2026-06-02T15:31:15+02:00
15:24
Prezydent Francji zachwycony polską firmą. Mówi o nas cała Europa
Aktualizacja: 2026-06-02T15:24:03+02:00
13:37
Koniec z telefonami w podstawówkach. Polacy czekali na ten ruch rządu
Aktualizacja: 2026-06-02T13:37:28+02:00
13:10
Światłowód za darmo. Zajrzyj do aplikacji swojego dyskontu
Aktualizacja: 2026-06-02T13:10:44+02:00
12:51
Telewizja przegrywa ze streamingiem. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2026-06-02T12:51:04+02:00
11:46
Masz Xiaomi, odetchniesz z ulgą. Wysyłanie plików właśnie stało się lepsze
Aktualizacja: 2026-06-02T11:46:56+02:00
10:59
Wydali 500 mln dol na chatbota. Przypadkowo
Aktualizacja: 2026-06-02T10:59:16+02:00
10:32
Walczyli o miejsca na otwarcie polskiego Dubaju. Hotel nagle zmienił plany
Aktualizacja: 2026-06-02T10:32:20+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA