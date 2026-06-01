REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. RTV

Samsung serwuje potężną dawkę nostalgii. Kultowa bajka wraca na ekrany

Muminki wracają do telewizji. I to w 4K. Samsung zrobił prezent na Dzień Dziecka, którego nikt się nie spodziewał.

Maciej Gajewski
Samsung muminki telewizory Art Store
REKLAMA

Samsung postanowił uczcić Dzień Dziecka w sposób, który łączy nostalgię rodziców z technologiczną próżnością współczesnych telewizorów. Muminki - tak, te Muminki, z Doliny Muminków, z Migotką, Ryjkiem i Buką czającą się gdzieś za rogiem - trafiły do Samsung Art Store. W praktyce oznacza to, że posiadacze telewizorów The Frame oraz wybranych modeli Neo QLED i QLED mogą zamienić swoje ekrany w cyfrowe galerie pełne fińskiej melancholii i pastelowych krajobrazów. 

To pierwszy raz, kiedy kultowe ilustracje Tove Jansson trafiają do Art Store w takiej formie. Kolekcja obejmuje klasyczne sceny z książek i serialu - te, które większość dzisiejszych trzydziesto- i czterdziestolatków pamięta lepiej niż własne zdjęcia z podstawówki.

REKLAMA

Czytaj też:

Muminki w 4K, czyli jak technologia dogoniła dzieciństwo

Samsung podkreśla, że grafiki dostępne są w wysokiej rozdzielczości, co w przypadku ilustracji Jansson ma znaczenie - jej kreska jest delikatna, pełna detali i charakterystycznych cieniowań. Na dużych ekranach 55, 65 czy 75 cali wygląda to zupełnie inaczej niż na pożółkłych kartkach książek z lat 90. 

To także kolejny przykład, jak Art Store rośnie w siłę. Platforma ma już ponad 3500 dzieł od 800 artystów i 70 muzeów z całego świata, w tym MoMA, The Met czy Musée d’Orsay. Wprowadzenie Muminków to nie tylko ukłon w stronę nostalgii - to także sygnał, że Art Store zaczyna sięgać po treści kulturowo „miękkie”, ale emocjonalnie bardzo silne.

REKLAMA

Disney, Pixar i Gwiezdne Wojny? Też już są

Choć newsem dnia są Muminki to warto wspomnieć o innym ogłoszeniu Samsunga: Art Store wzbogacił się również o kolekcję Disneya, Pixara, National Geographic i Gwiezdnych Wojen. To już nie tylko obrazy z muzeów, ale także kadry z „Małej Syrenki”, „Zaplątanych”, klasycznych animacji, a nawet sceny z Gwiezdnej Sagi. Wszystko w 4K, wszystko dostępne globalnie dla użytkowników The Frame i telewizorów z 2025 r. 

REKLAMA
SPRAWDŹ OFERTĘ
RTV EURO AGD
The Frame 65' - super cena
RTV EURO AGD

W praktyce oznacza to, że w jednym miesiącu możesz mieć na ścianie „Gwiaździstą noc” van Gogha, a w kolejnym - Yodę w 4K. A teraz także Muminka, który patrzy na ciebie z lekkim niepokojem, jakby pytał, czy na pewno pamiętasz gdzie odłożyłeś pilot. Oczywiście, nie ma tu żadnej rewolucji technologicznej. To po prostu nowe treści w istniejącej usłudze.

Tłumaczymy samsungowe na ludzkie

Patrząc po informacji prasowej Samsunga firma zapewne chciałaby, bym napisał coś po korporacyjnemu. Że Art Store staje się coraz bardziej kompletną usługą, która łączy sztukę wysoką, popkulturę i nostalgię. Że Samsung konsekwentnie rozwija ekosystem wokół swoich telewizorów, co w dłuższej perspektywie może być ważniejsze niż kolejne cyferki w specyfikacji. Dobra, przestanę, bo zaraz faktycznie napiszę i całą resztę. Zamiast tego, nieco inne podsumowanie. Dużo prostsze.

REKLAMA

Muminki w 4K to tak po prostu coś, co trudno zignorować. Nawet jeśli nie planujesz subskrypcji Art Store, to jest to news, który wywołuje uśmiech. A w Dzień Dziecka to bezcenne.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
01.06.2026 16:12
Tagi: SamsungTelewizoryTizen
REKLAMA
Najnowsze
16:00
Dużo kawy w małej kuchni. Pokochasz ten malutki ekspres
Aktualizacja: 2026-06-01T16:00:12+02:00
15:30
Nad USA wybuchł meteor. Eksplodował z siłą 300 ton
Aktualizacja: 2026-06-01T15:30:18+02:00
15:23
Soundcore Liberty 5 Pro Max - test. Pierwsze słuchawki z lokalnym AI
Aktualizacja: 2026-06-01T15:23:08+02:00
13:58
Flixbus rusza na Hel. Szatańską linią
Aktualizacja: 2026-06-01T13:58:03+02:00
13:22
Wojsko wykłada miliardy na system spowalniania wroga. Tarcza Wschód rośnie w siłę
Aktualizacja: 2026-06-01T13:22:49+02:00
13:18
iOS 27 rozczaruje. Poczekasz do następnego roku i się zdziwisz
Aktualizacja: 2026-06-01T13:18:05+02:00
12:45
Samsung schłodzi telefon jak samochód. O co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-06-01T12:45:27+02:00
12:00
Polacy sami zlikwidowali abonament RTV. Po prostu nie płacą
Aktualizacja: 2026-06-01T12:00:44+02:00
11:49
Nowa marka akcesoriów już w Polsce. YAXO jest tanie i solidne
Aktualizacja: 2026-06-01T11:49:03+02:00
11:40
Przejmowanie kont Instagrama nigdy nie było tak proste. "Totalna kompromitacja"
Aktualizacja: 2026-06-01T11:40:23+02:00
10:09
Były polski piłkarz inwestuje w drony dla wojska. Mają chronić polskie niebo
Aktualizacja: 2026-06-01T10:09:45+02:00
9:32
Dadzą ludziom wisiorki. Żeby ich przyspawać do botów
Aktualizacja: 2026-06-01T09:32:13+02:00
9:04
Legenda AMD powraca. Chcę ten procesor
Aktualizacja: 2026-06-01T09:04:11+02:00
8:04
Apple Watch był potężnym sukcesem. Apple zamierza go powtórzyć nowym produktem
Aktualizacja: 2026-06-01T08:04:05+02:00
8:00
Laptopy dostaną mocnego kopa. Nvidia przemeblowuje rynek
Aktualizacja: 2026-06-01T08:00:11+02:00
7:00
Rząd bierze się za strony 18+. Szykuje się blokada wielu z nich
Aktualizacja: 2026-06-01T07:00:00+02:00
6:30
Kupiłem walizkę InPostu, która ma ograć Ryanaira. Czy warto wydać 320 zł?
Aktualizacja: 2026-06-01T06:30:46+02:00
6:15
Nvidia stawia na jedną kartę. Odkręca kurek z kasą
Aktualizacja: 2026-06-01T06:15:00+02:00
6:10
Antarktyda złamała ważną klimatyczną zasadę. Dziwnie się ogrzewa
Aktualizacja: 2026-06-01T06:10:00+02:00
6:05
Odcięty kawałek ogórka morskiego odmówił śmierci. "Prawdziwe zombie"
Aktualizacja: 2026-06-01T06:05:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA