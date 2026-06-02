Play na kartę wyłącza limity GB na pół roku. No i to jest konkret oferta

Wielu klientów operatorów telefonii komórkowej decyduje się na oferty typu prepaid, bo lubią mieć kontrolę nad tym, ile wydają na usługi telekomunikacyjne. Zdarza się, że telekomy te najciekawsze bajery oferują klientom abonamentowym, ale na szczęście nie zapominają całkowicie o tych osobach, które preferują usługi przedpłacone w modelu „na kartę”.

Widać to na przykładzie Play, który odświeżył swoją ofertę prepaidową z myślą o nadchodzących wakacjach. Nowa promocja fioletowej sieci pozwala wykupić teraz atrakcyjny Pakiet XXL, a cena nie jest jedyną jego mocną stroną. A ile za niego zapłacimy oraz co dokładnie i na jak długo w tej cenie dostajemy? Sprawdźmy i policzmy, czy to się opłaca.

Play na kartę z promocją akurat na wakacje

Pakiet XXL w Play na kartę można aktywować po doładowaniu konta na kwotę min. 50 zł. Aktywujemy go na dwa miesiące, czyli akurat na wakacje, przy czym pierwszy miesiąc jest bez opłat, a od drugiego będziemy płacić 50 zł. Oznacza to, że na start średnio płacimy jedynie 25 zł/mies., co jest naprawdę atrakcyjną ceną, jeśli spojrzymy na to, co on dokładnie oferuje.

W ramach tej oferty dostajemy 200 GB transferu do wykorzystania miesięcznie, w tym 17,18 GB do zużycia dzięki zasadzie roam like at home na terenie Unii Europejskiej. Nie ma przy tym limitów jeśli chodzi o wykonywanie połączeń oraz wysłanie wiadomości SMS i MMS. Od trzeciego miesiąca płacić będziemy za to 50 zł/mies. więc de facto dostajemy tutaj jeden miesiąc gratis.

Aktualna oferta Play na kartę (stan na 02.06.2026)

Dobrą wiadomością jest przy tym to, iż jeśli tylko będziemy odnawiali w Play na kartę nowy Pakiet XXL cyklicznie, uprzednio dołączając do promocji „GB bez limitu przez pół roku”, dostaniemy internet bez limitów na 6 miesięcy. Potem będziemy dostawać z kolei dodatkowe paczki o wielkości 600 GB co 30 dni, a to dla większości osób i tak powinno być więcej niż wystarczające.

Startery prepaid w Play - nowe ceny na 2026

Do oferty Play dnia 1 czerwca 2026 r. dołączyły przy tym nowe startery, które można kupić w salonach Play oraz w innych punktach sprzedaży. Oprócz tego za 50 zł z pakietem XXL dostępne są również warianty z pakietami 40 GB (w tym 12,03 GB w UE) za 35 zł miesięcznie (z opcją dostania dodatkowych 2480 GB przez rok) oraz 30 GB (w tym 10,31 GB w UE) za 30 zł miesięcznie.

Co przy tym istotne, startery w Play można zakupić online w wersji ESIM. Można to zrobić zarówno poprzez stronę internetową operatora, jak i za pośrednictwem aplikacji Play24. Taka wirtualna karta SIM jest generowana niemalże od ręki i można korzystać z niej na urządzeniu z modułem ESIM już po kilku minutach od zakupu - bez czekania na kuriera lub listonosza ani wizyty w salonie.

Piotr Grabiec 02.06.2026 17:02

