Play ulepszył sieć tam, gdzie zawsze był problem. 5G dotarło do kolejnych miejsc

Możemy nie zdawać sobie z tego sprawy, ale każdego tygodnia operatorzy sieci komórkowych modernizują swoje sieci. Tak, aby klienci mogli liczyć na dobre połączenie z internetem i usługami mobilnymi w całej Polsce. Czwórka największych telekomów w Polsce: Plus, Orange, Play, T-Mobile ma własną infrastrukturę, która wymaga stałych ulepszeń. Play pochwalił się zakresem prac w ostatnich trzech miesiącach.

Play ulepszył zasięg sieci komórkowej ponad 120 nowymi nadajnikami w Polsce

Play poinformował, że jego sieć składa się z aż 13 296 stacji bazowych w całym kraju. Operator w samym marcu postawił 37 nowych obiektów, a w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2026 r. - aż 121 nadajników.

W marcu nowe nadajniki powstały w dużych miastach takich jak Warszawa, Gdańsk, Bydgoszcz, Opole czy Zabrze, aby zapewnić jeszcze gęstszą zabudowę sieciową. Ulepszenia polegały na dodaniu nowych nadajników w miejscach o wysokim zapotrzebowaniu na lepszy dostęp do usług mobilnych ze względu na wysoką gęstość zaludnienia.

Oprócz tego w minionym miesiącu w dużej mierze skupiono się na modernizacji infrastruktury w zachodniej części Polski. Ulepszenia dotyczą większych miast takich jak Poznań czy Zielona Góra, ale także mniejszych miasteczek oraz miejscowości typu: Krotoszyn, Kępno, Września (woj. wielopolskie), Polkowice, Kamienna Góra oraz Jerzmanowa (dolnośląskie).

W marcu Play postanowił też uruchomić zasięg sieci 5G w paśmie C (częstotliwość 3500 MHz) na Stadionie Narodowym w Warszawie. Operator zdecydował się na nową konfigurację stacji bazowych, aby zapewnić lepszą jakość rozmów i transmisji danych na obiekcie sportowym, który podczas meczów jest w stanie przyjąć ponad 58 tys. kibiców.

Play był jednym z dwóch operatorów tuż obok Orange, który również zdecydował się na ulepszenie infrastruktury sieciowej na Stadionie Narodowym w Warszawie w marcu.

We wcześniejszych miesiącach operator również wykonał kawał dobrej pracy. W lutym uruchomił 30 stacji bazowych w całym kraju, a w styczniu aż 54. Nie wiem, jak wy, ale ja jestem w stanie ulepszenia w działaniu sieci Playa. Szczególnie porównując stan infrastruktury rok, czy dwa lata temu. To coś pięknego, jak dobry i szybki internet możemy mieć w swoich telefonach.

Albert Żurek 09.04.2026 15:36

