Starlink dostał pierwszy tak mocny łomot. Rywal ucina Muskowi monopol

Linie lotnicze wykorzystują różne rozwiązania, aby zapewnić swoim pasażerom dostęp do internetu na pokładzie podczas lotu. Do niedawna bardzo częstym dostawcą internetu z kosmosu był Viasat, natomiast wraz z popularyzacją i ulepszeniami Starlinka, usługa firmy SpaceX zaczęła być coraz częściej implementowana przez przewoźników. Na rynek dostawców internetu satelitarnego powoli wchodzi Amazon, który ma już pierwszego dużego klienta.

Amazon podjął współpracę z dużą linią lotniczą Delta. Pół tysiąca samolotów oblatuje Muska

Amazon Leo (wcześniej Projekt Kuiper) to nowa usługa internetu satelitarnego, która jest obecnie w fazie testów. Rozwiązanie ma stanowić konkurencję m.in. dla Starlinka od SpaceX, który oferuje dostęp do internetu satelitarnego niemal na całym świecie. I to w bardzo dobrej cenie, szczególnie po ostatnich obniżkach.

Gigant sprzedaży internetowej poinformował, że usługa będzie dostępna w samolotach amerykańskiej linii lotniczej Delta. Umowa zakłada, że WiFi z wykorzystaniem infrastruktury usługi Amazon Leo wystartuje w 2028 r. Internet satelitarny nowego gracza ma być dostępny w 500 samolotach linii lotniczej. Współpraca wymaga instalacji anten satelitarnych oraz infrastruktury pokładowej.

Według Amazonu pasażerowie będą mogli liczyć na łączność WiFi o niskim opóźnieniu oraz naprawdę wysokich transferach: prędkości pobierania do 1 Gb/s oraz wysyłania do 400 Mb/s. Użytkownicy zatem bez problemu skorzystają z usług strumieniowania filmów i seriali, zagrają w gry online i obsłużą aplikacje do pracy tak, jak gdyby znajdowali się na ziemi i łączyli z klasyczną siecią komórkową 5G.

Klienci Delta Air Lines będący członkami programu Delta SkyMiles skorzystają z WiFi za darmo. Amazon Leo obecnie bazuje na ponad 200 satelitach wystrzelonych na niską orbitę okołoziemską. Firma planuje jednak agresywną ekspansję.

Czytaj też:

Starlink z ogromnym ciosem. Amazon będzie się tylko rozwijał

Amazon Leo to realne zagrożenie dla Starlinka firmy SpaceX. Do niedawna internet satelitarny Elona Muska był jednym z najlepszych (jak nie najlepszym) wyborem tego typu usługi. Teraz gdy Amazon na poważnie stawia na własne satelity, sytuacja może się zmienić. Dla nas klientów to również dobra informacja. Być może w niedalekiej przyszłości skorzystamy z Amazon Leo także na ziemi, w miejscach, gdzie brakuje dostępu do szybkiego internetu bazującego na światłowodzie czy sieci komórkowej.

Albert Żurek 31.03.2026 19:40

