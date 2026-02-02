REKLAMA
PKP usuwa największą wadę szybkich pociągów. W końcu cena = jakość

Wchodząc do pociągów PKP w końcu poczujemy, że jest szybko. Nawet jeśli nie na torach, to w naszych laptopach i na naszych telefonach.

Albert Żurek
Pendolino internet Satelitarny
Polskie Koleje Państwowe rozważają zainstalowanie systemów umożliwiających odbiór internetu satelitarnego w swoich pociągach. Zmiana docelowo będzie dotyczyć dalekobieżnych maszyn Pendolino. PKP również planuje ogólną modernizację, którą zauważamy od razu po wejściu do pociągu.

Pociągi PKP z internetem satelitarnym, aby wreszcie WiFi nie przerywało

Obecnie PKP oferuje łączność WiFi w dużej części pociągów kursujących na trasach w całym kraju. Wsiadając do Pendolino jednak mamy pewność, że połączymy się z pokładową siecią. Narodowy przewoźnik w tym celu korzysta z systemów łączności bezprzewodowej wykorzystujących sieć komórkową z agregacją łączy od wielu operatorów sieci komórkowych.

W praktyce jakość i ogólnie dostęp do internetu zależy zatem od miejsca, w którym pociąg się znajduje. Zjawisko tzw. białych plam, czyli miejsc bez zasięgu LTE/5G wciąż jest powszechne w Polsce. Połączenie często jest niestabilne i przerywane, szczególnie w terenach o niskim stopniu zabudowy. Dlatego narodowy przewoźnik wpadł na inny pomysł - skorzystania z internetu satelitarnego.

Jak twierdzi Rynek Kolejowy, PKP obecnie testuje różnych dostawców. Dotychczas został sprawdzony najpopularniejszy na rynku Starlink, lecz spółka skarbu państwa zakłada możliwość skorzystania z europejskich systemów lub rozwiązań hybrydowych.

Jesteśmy już po testach Starlinka, a w tym roku będziemy chcieli testować również inne rozwiązania, europejskie, IRIS 2 lub jakieś rozwiązania hybrydowe – twierdzi Joanna Sicińska, członkini zarządu PKP.

Internet z kosmosu mógłby stanowić realne ulepszenie WiFi w pociągach PKP. Tam, gdzie systemy bazujące na sieci komórkowej 5G lub LTE nie zapewniają odpowiednio stabilnego łącza do gry weszłaby łączność satelitarna. 

Tego typu rozwiązanie nie jest zależne od infrastruktury naziemnej, a zamiast tego wykorzystuje satelity. W zasadzie systemy takie jak Starlink pozwalają na połączenie się z siecią z dowolnego zakątka Polski. Wystarczy tylko antena oraz dostęp do prądu, którego elektrycznym Pendolino nie brakuje. PKP najprawdopodobniej skorzysta z systemu przełączającego się między łącznościami. Mimo wszystko w niektórych lokalizacjach - głównie gęsto zabudowanych - klasyczna sieć 5G wciąż może być szybsza i stabilniejsza niż internet satelitarny.

Kiedy pociągi PKP obsłużą łączność satelitarną? Obecnie nie mamy takich informacji. Wiemy jednak, że PKP w ciągu następnych kilku lat planuje generalną modernizację swoich maszyn w środku. Wykorzystane zostaną nowe wykładziny i dywaniki oraz ogólny charakter wyglądu wnętrza wagonów pasażerskich.

PKP w 2026 r. planuje udostępnić WiFi do wszystkich wagonów

Oprócz zmian w technologii łączności przewoźnik planuje rozszerzenie dostępu do WiFi. W efekcie wszystkie pasażerskie wagony przez PKP mają oferować dostęp do WiFi podróżującym.

02.02.2026 20:45
