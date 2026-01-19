REKLAMA
PKP Intercity szykuje luksusy dla pasażerów. W szybkich pociągach będzie nowa klasa

Kolej dużych prędkości może zmienić sposób, w jaki podróżujemy, nie tylko za sprawą olbrzymich prędkości.

Adam Bednarek
nowa klasa
Pojawienie się RegioJet na polskim rynku raczej nie wyszło tak, jak pasażerowie i sami Czesi by sobie tego życzyli, ale jednego nowemu przewoźnikowi odmówić nie można: pokazał, że da się podróżować nieco inaczej.

W ofercie RegioJet znajdziemy aż cztery różne klasy. Np. w tej o nazwie Standard, będącej nieco wyższą niż podstawowa, podróżni otrzymują darmową kawę, a fotele wyposażone są w ekrany z portalem rozrywkowym. Z kolei w klasie Relax dostępne są skórzane fotele, a w najdroższej, biznesowej, RegioJet oferuje "ponadstandardowe wyposażenie wagonu, fotele skórzane" oraz pierwszeństwo w obsłudze przez personel pokładowy.

Być może większy wybór będziemy mieć również w pociągach PKP Intercity, które przewoźnik kupi z myślą o kolejach dużych prędkości.

W ramach dialogu konkurencyjnego chcemy zobaczyć, jakie rozwiązania oferuje dzisiaj rynek. Nie chcemy tego wymyślać za producentów, a raczej zrobić benchmark, korzystając z możliwości, jakie daje dialog konkurencyjny, i dopiero na końcu podejmiemy decyzję, czy będzie coś ponad 1. klasę i w jakim to będzie zakresie – wyjaśnia Adam Wawrzyniak, członek zarządu PKP Intercity, cytowany przez "Rynek Kolejowy".

Pierwsza klasa to za mało?

PKP Intercity rozważa powstanie klasy "grand", oferującej "coś więcej" niż w przypadku tradycyjnej pierwszej klasy. Na szczegóły jest jednak za wcześnie.

Możemy się jednak domyślać, że mogłoby chodzić np. o specjalny poczęstunek albo bardzo wygodne fotele, z dużą przestrzenią na nogi. Może wręcz rozkładane siedziska, pozwalające przeleżeć całą podróż i oglądać filmy czy seriale?

Z drugiej strony podróż szybkimi pociągami nie będzie przypominać długiej wyprawy samolotem, gdzie takie luksusy są przecież oczekiwane. Jeśli leci się więcej niż 7-8 godzin, to można zapragnąć wygód, które umilą długie przebywanie nad ziemią.

W przypadku Portu Polska i linii "Y" podróż z Warszawy do Wrocławia ma zająć 1 godz. 36 min, a do Poznania 1 godz. 38 min. Owszem, w planach jest też wydłużenie trasy do Berlina czy Pragi, ale nawet dziś trasa z Warszawy do stolicy Niemiec to nieco 5 godz. jazdy.

Skoro jednak pasażerowie tanich linii lotniczych gotowi są dopłacać za możliwość rozprostowania nóg i brak sąsiada na fotelu obok, to nawet podczas szybkiej wyprawy pociągiem niektórzy mogliby chcieć zasmakować luksusu.

Adam Bednarek
19.01.2026 06:40
Tagi: PieniądzePociągi
