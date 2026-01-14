Wizz Air da zasmakować luksusu. "To będą prestiżowe miejsca"

Ładowanie...

Od tanich linii lotniczych nikt luksusów nie wymaga. Są dobre, bo niedrogie. A że trzeba mocno zgiąć nogi, fotel uwiera w kolana, a plecy błagają o odrobinę wsparcia? W tych cenach nikt nie ma prawa narzekać. Kości rozprostuje się już na miejscu.

Wizz Air rozumie jednak, że nawet podróżni latający budżetowo gotowi są dopłacić, byle nie musieć decydować się na kompromisy. Jesienią przewoźnik zapowiedział usługę Wizz Class. Brzmi prestiżowo i dostojnie, ale nie jest to odpowiednik pierwszej klasy czy innych podobnych udogodnień.

Nowa usługa już jest dostępna do zakupu na wybranych lotach do i z Budapesztu, Bukaresztu Otopeni, Londynu Luton, Londynu Gatwick, Rzymu Fiumicino i Warszawy. Wybrać można ją jedynie w momencie rezerwacji.

Jakie korzyści oferuje Wizz Class?

Przede wszystkim miejsce przy oknie lub przejściu z dodatkową przestrzenią na nogi. Co jednak kluczowe, środkowy fotel zawsze jest wolny. Oznacza to, że kupujący mają gwarancję, że nikt nie będzie ocierał się o nich łokciem, bezpieczny dystans zostanie zachowany. Przewoźnik uważa, że to wystarczy, aby zagwarantować "więcej miejsca i prywatności". Niby coś w tym jest, ale mimo wszystko z tą przestrzenią wyłącznie dla siebie, oddaloną od reszty, jednak bym nie przesadzał. O dyskretności i odosobnieniu mowy być nie może.

Pasażerowie otrzymują również pierwszeństwo wejścia na pokład, możliwość wniesienia 10 kg bagażu podręcznego oraz bezpłatną przekąskę i napój bezalkoholowy, bez konieczności dodatkowych zakupów. Można się więc poczuć docenionym.

Usługa WIZZ Class jest przeznaczona dla podróżnych, którzy chcą poczuć komfort w prosty sposób. Możesz w ten sposób łatwo czerpać większą przyjemność z lotu – reklamuje usługę przewoźnik.

Niby Wizz Air nie wprowadza dodatkowej klasy, ale jednak siedzący z przodu będą mogli poczuć się jako klienci wyższej kategorii – rozprostują nogi i zostaną obsłużeni. Nieco inną drogą idzie Ryanair, który sprawia, że niemal każdy fotel może być w zasadzie wyjątkowy. A szczególnie ten znajdujący się przy oknie. A skoro widoki są czymś ekstra, to należy się dopłata.

Wybory lepszych miejsc stają się też istotnym elementem planowania podróży pociągami. To za sprawą zagranicznych przewoźników. RegioJet oferuje nawet kilka klas, a wybór lepszego wagonu przekłada się na bardziej komfortowe fotele.

Adam Bednarek 14.01.2026 09:56

