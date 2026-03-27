Gdzie jest najlepszy internet? Na stadionie. Tak, dobrze czytasz

Ładowanie...

Podróżując po świecie, czy to służbowo, czy to prywatnie, nachodzi mnie często myśl, że nie powinniśmy narzekać na internet mobilny w Polsce. W wielu krajach jakość połączenia w środku miast przyprawia mnie o dreszcze, bo co rusz występują problemy z przesyłaniem materiałów do redakcji oraz udostępnianiem fotek w social mediach. Wyzwaniem dla dostawców internetu mobilnego w naszym kraju zawsze jednak były imprezy masowe, ale i to się zmienia.

Problemy z połączeniem w trakcie koncertów oraz meczy wynikają z prostej matematyki: im więcej osób korzysta z sieci naraz w tym samym miejscu, tym łatwiej ją „zapchać”. Na szczęście dzięki rozwojowi sieci 5G telekomy mogły wreszcie zadbać o to, by w lokalizacjach takich jak stadiony jakość połączenia się poprawiła. Dobrym przykładem jest chociażby Stadion PGE Narodowy w Warszawie, na którym odbył się w ubiegły czwartek mecz Polska - Albania.

REKLAMA

Jak działa w 2026 r. internet na Stadionie Narodowym?

Orange chwali się, że w tej lokalizacji uruchomił nowoczesną instalację dla sieci 5G w paśmie C, czyli działającą na częstotliwościach z zakresu 3,4–3,8 GHz. Operator zamontował tam tzw. aktywny rozproszony system antenowy (ang. active DAS). Ma on więcej sektorów radiowych i pozwala lepiej zarządzać ruchem na obiekcie, co przekłada się na znacznie większą przepustowość i przepływność sieci niż w przypadku rozwiązań wykorzystywanych poprzednio.

Zaletą sieci 5. generacji jest zaś to, że pozwala na połączenie się z nią większej liczby urządzeń klienckich naraz, którymi są te rzecz jasna smartfony używane przez kibiców, niż w przypadku sieci 4. generacji. Orange podaje, że pod sufitem stadionu, na specjalnej platformie serwisowej, umieścił we współpracy z firmą REMER aż 44 dodatkowe anteny, które nadają sygnał sieci 5G, podczas gdy na takiej standardowej stacji bazowej takich anten jest jedynie kilka.

REKLAMA

Modernizacja infrastruktury Orange na Stadionie PGE Narodowym przyniosła efekty, co zauważyli i docenili kibice sportowi, bo zasięgiem szybkiego i stabilnego internetu objęte zostały trybuny. Goście z sieci korzystali przy tym bardzo intensywnie, , gdyż ruch w tej lokalizacji był 4-krotnie wyższy niż standardowo, a przez kilka godzin przesłane blisko 3 tys. GB danych. Do tego 70 proc. tego ruchu obsłużyła nowa instalacja, a 40 proc. połączeń realizowano z użyciem 5G.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Piotr Grabiec 27.03.2026 17:12

Ładowanie...