Obejrzysz transmisję o rzadkich w Polsce ptakach. Orange zaskakuje

Transmisje na żywo trwają 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Zostały uruchomione dosłownie kilka dni temu. Za rozwiązanie w dużej mierze odpowiada Orange, który wraz z Komitetem Ochrony Orłów oraz firmą NetWorks opracował cały system obejmujący kamery oraz zasilanie, bez dostępu do prądu z sieci.

Orange pomaga transmitować rzadkie gatunki ptaków - bielika i rybołowa

Tak właściwie uruchomiono dwie osobne transmisje. Pierwsza skupia się na bielikach i jest realizowana z Piotrkowie, druga natomiast koncentruje się na rybołowach zlokalizowanych w Nidzicy. Na streamach można oglądać zachowanie rzadkich ptaków w ich naturalnym środowisku.

Gniazda, które są monitorowane na żywo 24 godziny na dobę, siedem dniu w tygodniu, zostały wskazane przez ekspertów znających teren. Obecnie tylko gniazdo bielika zostało zasiedlone - na transmisjach można oglądać ptaki, które rozpoczęły wysiadywanie jaj - pierwsze pisklęta powinny wykluć się już niebawem.

Z kolei gniazdo rybołowa będącego jednym z najrzadszych ptaków szponiastych w Polsce pozostaje puste. Powrót zwierząt z Afryki jest spodziewany na przełomie marca i kwietnia.

Transmisje są wynikiem inicjatywy Komitetu Ochrony Orłów, który zajmuje się ochroną ptaków szponiastych w Polsce. Za infrastrukturę potrzebną do stałego monitorowania tych rzadkich gatunków odpowiada Orange oraz firma NetWorks. Orange w przedsięwzięciu jest odpowiedzialny za transmisję danych. Bazuje na sieci komórkowej w technologii LTE oraz 5G, która umożliwia przesyłanie obrazu w wysokiej jakości nawet w środku lasu.

Aby monitorowanie było możliwe, potrzebny jest system kamer przesyłających obraz do internetu. W tym celu wykorzystano panele fotowoltaiczne, które w dzień pozyskują energię i gromadzą ją w akumulatorach wymaganych do utrzymania transmisji w nocy. System zasilania został umiejscowiony w odległości 300 - 400 m od gniazd. Rozwiązanie jest mobilne i łatwe w montażu.

Z kolei kamery zostały zamontowane na pobliskich drzewach już zimą, aby nie przeszkadzać ptakom. Urządzenia są zakamuflowane, ponieważ te gatunki ptaków są wyjątkowo wrażliwe na obecność człowieka i kamer.

Albert Żurek 20.03.2026 17:10

