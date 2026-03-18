Orange daje darmowy internet na dzień wiosny. Trzy dni wcześniej

Ładowanie...

Kalendarzowy pierwszy dzień wiosny w Polsce przypada na 21 marca - astronomiczna wiosna to z kolei 20 marca. Mimo że do tego czasu pozostaje jeszcze kilka dni, Orange już teraz pozwala uczcić rozpoczęcie nowej pory roku. Robi to w swoim stylu, oddając klientom paczkę internetu do wykorzystania w Polsce.

Z okazji nadchodzącego dnia wiosny klienci Orange na kartę mogą odebrać darmowy pakiet obejmujący nieograniczone rozmowy, SMS-y, MMS-y do wszystkich oraz 5 GB internetu do wykorzystania w Polsce.

Promocja dotyczy tylko użytkowników karty. Posiadacze abonamentu czy oferty subskrypcyjnej Flex (oraz pakietów nju mobile) mogą niestety zapomnieć o gratisie. Pakiet jest możliwy do odebrania dla klientów obu taryf: Orange Free oraz Zawsze Bez Limitu. Aby odebrać bonus, można wysłać wiadomość SMS:

Orange Free - bezpłatny SMS o treści WIOSNA pod numer 364;

Zawsze Bez Limitu - bezpłatny SMS o treści KROKUS pod numer 364.

Alternatywnie można też sięgnąć do aplikacji mobilnej Mój Orange i w zakładce Pakiety i Usługi ręcznie aktywować rozwiązanie bez potrzeby wysyłania żadnych SMS-ów. To rozwiązanie idealne dla tych, którzy nie do końca wiedzą, z jakiej taryfy korzystają.

Gratisowy pakiet jest ważny przez pięć dni od momentu aktywacji. Co z kolei jeśli ma się aktywną usługę Bez Limitu do wszystkich + pakiet GB? Wtedy operator daje dodatkowe pięć dni ważności oraz 5 GB internetu, czyli odnowienie przyjdzie nieco później niż zawsze.

Z promocji można skorzystać od 18 do 21 marca 2026 r. włącznie. Czyli do pierwszego dnia wiosny. To już kolejny rok, gdy operator konsekwentnie świętuje rozpoczęcie nowej pory roku.

Albert Żurek 18.03.2026 15:45

Ładowanie...