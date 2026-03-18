Orange daje darmowy internet na dzień wiosny. Trzy dni wcześniej

Orange postanowił zaskoczyć swoich klientów i udostępnił darmową paczkę internetu. To prezent z okazji nadchodzącego pierwszego dnia wiosny, z trzydniowym wyprzedzeniem.

Albert Żurek
Orange darmowy internet
Kalendarzowy pierwszy dzień wiosny w Polsce przypada na 21 marca - astronomiczna wiosna to z kolei 20 marca. Mimo że do tego czasu pozostaje jeszcze kilka dni, Orange już teraz pozwala uczcić rozpoczęcie nowej pory roku. Robi to w swoim stylu, oddając klientom paczkę internetu do wykorzystania w Polsce.

Orange rozdaje darmowy internet. Dla posiadaczy oferty na kartę 

Z okazji nadchodzącego dnia wiosny klienci Orange na kartę mogą odebrać darmowy pakiet obejmujący nieograniczone rozmowy, SMS-y, MMS-y do wszystkich oraz 5 GB internetu do wykorzystania w Polsce. 

Promocja dotyczy tylko użytkowników karty. Posiadacze abonamentu czy oferty subskrypcyjnej Flex (oraz pakietów nju mobile) mogą niestety zapomnieć o gratisie. Pakiet jest możliwy do odebrania dla klientów obu taryf: Orange Free oraz Zawsze Bez Limitu. Aby odebrać bonus, można wysłać wiadomość SMS:

  • Orange Free - bezpłatny SMS o treści WIOSNA pod numer 364;
  • Zawsze Bez Limitu - bezpłatny SMS o treści KROKUS pod numer 364.

Alternatywnie można też sięgnąć do aplikacji mobilnej Mój Orange i w zakładce Pakiety i Usługi ręcznie aktywować rozwiązanie bez potrzeby wysyłania żadnych SMS-ów. To rozwiązanie idealne dla tych, którzy nie do końca wiedzą, z jakiej taryfy korzystają.

Gratisowy pakiet jest ważny przez pięć dni od momentu aktywacji. Co z kolei jeśli ma się aktywną usługę Bez Limitu do wszystkich + pakiet GB? Wtedy operator daje dodatkowe pięć dni ważności oraz 5 GB internetu, czyli odnowienie przyjdzie nieco później niż zawsze.

Z promocji można skorzystać od 18 do 21 marca 2026 r. włącznie. Czyli do pierwszego dnia wiosny.  To już kolejny rok, gdy operator konsekwentnie świętuje rozpoczęcie nowej pory roku.

18.03.2026 15:45
