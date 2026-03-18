T-Mobile idzie pod prąd i pokazuje nową strategię. "Chcemy robić to inaczej" [WYWIAD]

Tegoroczne targi MWC w Barcelonie upływają pod znakiem sztucznej inteligencji. Grupa Deutsche Telekom, pod hasłem „Magenta AI at Scale. Human at Heart”, zaprezentowała szereg rozwiązań integrujących AI bezpośrednio z siecią telekomunikacyjną.

Wśród najważniejszych nowości znalazł się Magenta AI Call Assistant - usługa Deutsche Telekom działająca w oparciu o modele głosowe ElevenLabs i zintegrowana bezpośrednio z siecią telekomunikacyjną.

Aktywowana prostym hasłem „Hey Magenta” podczas dowolnej rozmowy telefonicznej, oferuje tłumaczenie na żywo w czasie rzeczywistym (z planowanym wsparciem do 50 języków), inteligentne podsumowania kluczowych punktów, terminów i zadań, a także agentyczną pomoc - np. sprawdzanie dostępności stolików w restauracjach, porównywanie opcji podróży czy dokonywanie rezerwacji – bez konieczności instalowania aplikacji i na każdym urządzeniu.

Pokazano również koncepcyjny projekt okularów AI Glasses do bezdotykowej obsługi cyfrowej rzeczywistości oraz system MINDR, który autonomicznie optymalizuje działanie nadajników.

Jak te globalne innowacje przekładają się na strategię operatora w Polsce i korzyści dla abonentów? Poniższa rozmowa rzuca światło na podejście firmy do wdrażania nowoczesnych technologii.

Oliwier Nytko: Obecność T-Mobile na MWC rzuca się w oczy. Wasze stoisko to jedno z największych na targach. Pomijając jednak skalę i samą widoczność, z jakim komunikatem wychodzicie do rynku w tym roku?

Maximiliano Bellassai, Członek Zarządu i Dyrektor do Spraw Rynku Prywatnego w T-Mobile Polska: Tak, w tym roku nasze stoisko na MWC robi duże wrażenie, ale za tym wszystkim kryje się jedno - nasi klienci. Wszystko, co tu robimy, to nie jest tylko chwalenie się przed światem zaawansowaną technologią. Zawsze chodzi o klienta. Dlatego w tym roku pokazujemy tu bardzo konkretne zastosowania, z których użytkownicy mogą korzystać na co dzień.

Mamy na myśli Magenta AI w aplikacji czy funkcje ochrony rodziny przed cyberzagrożeniami. To rzeczy, z których klienci mogą korzystać już teraz i będą dla nich rozwijane również w przyszłości. Cały czas pracujemy też nad naszymi podstawowymi usługami, jak. m.in. internetem mobilnym czy telewizją domową. To dla nas „core” naszej działalności, a T-Mobile Polska mocno rośnie w tym obszarze, który nazywamy rynkiem usług konwergentnych.

Jakie globalne trendy technologiczne zmieniają dziś branżę telekomunikacyjną? Które z nich najszybciej przełożą się na codzienne doświadczenia użytkowników?

Z jednej strony widzimy, że technologia rozwija się zbyt szybko i staje się to przytłaczające dla użytkowników. Zdecydowaliśmy się mocno wejść w nowe technologie, zwłaszcza w sztuczną inteligencję, i znaleźć sposób, aby przeprowadzić przez nie naszych klientów. Chcemy zapewnić im prostotę, bezpieczeństwo i powszechną dostępność. W ten sposób udostępniamy nowe rozwiązania szerokiemu gronu odbiorców, aby dostarczyć je bezpośrednio w ręce klientów, ułatwiając im korzystanie z nowinek.

Wiele firm opowiada o przyszłości AI i snuje odważne cyfrowe wizje. Co wyróżnia wasze podejście i jak przekłada się to na pozycjonowanie waszej marki w Polsce?

Jeśli mowa o AI, firmy często wykorzystują tę technologię do zwiększania produktywności, ograniczania kosztów i upraszczania procesów. To jeden z obszarów. My oczywiście też korzystamy z AI wewnętrznie i zawsze z myślą o poprawie doświadczeń klientów. Natomiast tym, co nas wyróżnia, jest wprowadzanie AI do ich codziennego życia poprzez proste i użyteczne rozwiązania.

Dlatego dwa tygodnie temu uruchomiliśmy Magenta AI w naszej aplikacji. Krok po kroku edukujemy użytkowników. Nawiązujemy partnerstwa z firmami takimi jak Perplexity, ElevenLabs czy Picsart. Łączymy siły z dużymi graczami technologicznymi, aby w łatwy sposób dostarczać te innowacje ludziom.

Jak przełamywanie barier w Polsce pomaga wam przekuć pozycję technologicznego lidera w dziedzinie AI w emocjonalną więź z marką? Dokąd ta strategia ma zaprowadzić T-Mobile w najbliższym czasie?

Dziś duzi operatorzy telekomunikacyjni są do siebie bardzo podobni. Wiemy to, słuchamy naszych klientów i choć widzimy, że często dla nich liczy się głównie cena i promocje, mamy inną strategię. Uważamy, że pełnimy ważną rolę w społeczeństwie. Mamy cel, który polega on na przełamywaniu barier w dostępie do łączności. Dlatego wprowadziliśmy prostą, nielimitowaną ofertę.

Wprowadziliśmy także Magenta Moments, dając klientom dodatkowe korzyści i uruchomiliśmy Magenta AI. Chcemy robić rzeczy inaczej. Burzymy bariery w dostępie do sztucznej inteligencji, nielimitowanych danych i do najlepszej sieci w kraju. Takie jest nasze pozycjonowanie. Nie komunikujemy wyłącznie promocji. Tworzymy dodatkową wartość i zapewniamy naszym klientom dostęp do zaawansowanych technologii.

Dlaczego T-Mobile zależy na posiadaniu najlepszej sieci?

Najważniejszym filarem naszej strategii jest koncentracja na kliencie. Wiemy, że nasi klienci potrzebują jakości i operatora, któremu mogą ufać każdego dnia. Dlatego całą naszą uwagę skupiamy na inwestowaniu i dostarczaniu im najlepszej infrastruktury.

Czy zauważacie, że klienci szczególnie cenią sobie jakość usług?

Zdecydowanie tak. W naszej strategii łączymy dwa elementy. Z jednej strony są to rzeczy, których klienci potrzebują na co dzień - nazywamy to podstawami, ale dla nas oznaczają one posiadanie absolutnie niezawodnej sieci. Z drugiej strony skupiamy się na tym, by pozytywnie zaskakiwać i dostarczać pełen wachlarz udogodnień. Sieć to tylko jedna część, głównym celem jest zapewnienie klientom kompleksowej i niezawodnej łączności w każdej ich życiowej sytuacji.

Czy ta nagroda oznacza, że spoczniecie na laurach, czy stawianie na jakość to u was podejście długoterminowe?

Nie, dla nas to tylko kolejny krok. Nie zatrzymamy się, dopóki nie połączymy całej Polski usługami 5G oraz światłowodowymi. Dzisiejszy dzień to dobry i ważny kamień milowy, ale to tylko etap. Będziemy nadal inwestować w Polsce przez kolejne lata z myślą o naszych klientach.

Oprócz jakości usług i dobrej sieci, w jaki jeszcze sposób planujecie konkurować o klientów?

Tak jak wspomniałem, sieć to jeden filar. Oprócz tego stawiamy na prostotę. Mamy przejrzystą ofertę. Wprowadzamy też szybki internet światłowodowy oraz usługi telewizyjne. Co więcej, wykraczamy poza podstawowe usługi - oferujemy klientom program Magenta Moments, platformę Magenta AI i wiele innych rozwiązań, które realnie odróżniają nas od konkurencji.

W jaki sposób koncentracja T-Mobile na rynku konsumenckim wykorzystuje jakość sieci do zapewnienia codziennej satysfakcji?

Rynek prywatny jest ogromny. Miliony ludzi korzystają z naszych usług i potrzebują ich w każdej sekundzie swojego życia do różnych celów - podczas podróży czy pobytu za miastem. Nasza infrastruktura jest w pewnym sensie rdzeniem komunikacji dla ludzi w Polsce i dla naszych klientów. Dlatego łączność to dla nas nie tylko maszty i technologia, to tak naprawdę codzienne życie naszych konsumentów i na tym skupiamy całą naszą uwagę.

Szersza strategia w tle

Podejście T-Mobile Polska wpisuje się w szerszą strategię całej grupy. Oprócz usług konsumenckich, Deutsche Telekom równolegle rozwija technologie infrastrukturalne, które mają stanowić fundament pod te innowacje.

Na barcelońskich targach zaprezentowano między innymi platformę Magenta Security Mobile.ID, która zamienia smartfon w uniwersalny klucz dostępowy, a także postępy w badaniach nad standardem 6G i udane testy kwantowej teleportacji danych światłowodami.

Niezależnie od tego, czy mówimy o potężnej infrastrukturze czy o asystencie w aplikacji, cel pozostaje ten sam - technologia ma działać w tle, ułatwiając codzienne życie i chroniąc użytkowników.

Oliwier Nytko 18.03.2026 09:56

