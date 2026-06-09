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BLIK z nowym zabezpieczeniem. Naprawili irytujący problem

Sejm wziął się za ochronę najpopularniejszej metody płatności bezgotówkowej w Polsce. Nowe prawo ograniczy przypadki, w których wyślemy pieniądze na nieaktywny numer telefonu.

Albert Żurek
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BLIK zabezpieczenie
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BLIK to nie tylko 6-cyfrowe kody do płatności w sieci, ale również szybkie przelewy na numer telefonu. Kłopoty zaczynają się, gdy wyślemy przelew BLIK na zły numer telefonu - odzyskanie pieniędzy jest wówczas niemożliwe. Podobny problem rodzi się w sytuacji, gdy odbiorca zmienił numer telefonu. Rząd postanowił temu zapobiec.

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BLIK zabezpieczy przed wysłaniem pieniędzy na nieaktywny numer telefonu

Główną zaletą przelewów na telefon BLIK jest fakt, że do transferu środków wystarczy nam jedynie numer telefonu. Najczęściej korzystamy z tego samego numeru przez wiele lat, jednak czasami pojawia się potrzeba jego zmiany. Aby dalej bezpiecznie korzystać z BLIK-a, musimy zaktualizować dane w swoim banku.

Gdy rezygnujemy ze starego numeru, wraca on do tzw. puli abonenckiej. Przez jakiś czas pozostaje bez właściciela, ale prędzej czy później trafia do innej osobie. I tutaj pojawia się pułapka: jeśli ktoś wyśle przelew na taki numer, środki nie trafiają do właściwego adresata. Jeśli profil nie został wyrejestrowany z systemu, pieniądze po prostu przepadają.

Co roku jest kilkaset przypadków, które docierają do BLIK-a. Rzeczywista liczba może być jednak większa, ponieważ część osób po prostu ich nie zgłasza. Kwoty przesyłane w ten sposób często są niewielkie, dlatego część osób rezygnuje z dochodzenia zwrotu pieniędzy - przekazuje Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji.

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Aby rozwiązać ten problem, przygotowano specjalny projekt ustawy. Zakłada on stworzenie systemu automatycznej wymiany informacji pomiędzy operatorami sieci komórkowych a Polskim Standardem Płatności (operatorem systemu BLIK). Dzięki niemu operatorzy oraz banki będą powiadamiani o numerach telefonów, które mają zostać wyrejestrowane z systemu.

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Wiceminister cyfryzacji twierdzi, że rozwiązanie ma na celu uszczelnienie systemu i ograniczenie sytuacji, w których pieniądze trafiają w próżnię. Dzięki temu nie powinno już dochodzić do przypadków, w których prześlemy środki na numer, który do nikogo nie należy.

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Albert Żurek
09.06.2026 13:28
Tagi: BLIKPłatności bezgotówkoweprzelewy
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