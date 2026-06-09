Pikachu z klocków wydaje dźwięki. A to nie koniec nowości

Byliśmy w Londynie na potężnie zorganizowanym, oficjalnym pokazie Grupy LEGO®, gdzie główną gwiazdą była seria LEGO® Pokémon™ SMART Play™.

Od razu czuć było, że celem jest pokazanie, jak prosta, manualna zabawa może wygrać ze smartfonami. Atmosfera w specjalnie zaaranżowanej strefie pełnej zieleni i interaktywnych stanowisk była elektryzująca! Mieliśmy okazję testować przedpremierowe modele pod okiem samych projektantów i z bliska zobaczyć to połączenie klasycznych klocków z nowoczesną technologią czujników ruchu, światła i dźwięków.

Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to jakość modeli - są po prostu kapitalne. Serio, przerosły moje oczekiwania wobec klocków, które z natury są kanciaste. Widać, że projektanci odwalili niemal rzeźbiarską robotę, żeby wiernie odwzorować kultowe postaci. Kolory są świetne - od intensywnej żółci Pikachu po przepiękny, głęboki błękit Laprasa.

Było to spore wyzwanie, żeby z klocków stworzyć naturalne, obłe kształty japońskich postaci, ale efekt jest niesamowity: Charizard ma świetnie wyprofilowane, ruchome skrzydła, Lapras - majestatyczną, gładką szyję, a uroczy Pikachu wygląda po prostu naturalnie, acz kwadrato… klockowo.

Mocnym punktem tej serii, stanowiącym jej największy atut, jest jej dwufunkcyjność. Z jednej strony to zaawansowane modele, które dzięki estetyce i pozom będą się miło prezentować jako ozdoba na półce każdego kolekcjonera, idealnie wtapiając się w nowoczesne wnętrza.

Z drugiej strony, dzięki ukrytej wewnątrz konstrukcji technologii, stają się niesamowicie angażującą zabawką dla młodych budowniczych, oferując pełną interaktywność natychmiast po zdjęciu z regału. To ciekawy pomost międzypokoleniowy - rodzic doceni walor architektoniczny i satysfakcję ze wspólnego budowania zestawu z dzieckiem, podczas gdy dziecko otrzyma tętniącą życiem zabawkę, która reaguje na gesty i nie wymaga instalowania rozpraszających aplikacji na urządzeniach mobilnych.

Serce systemu, czyli technologia SMART Play™

Sercem tej nowej fuzji jest innowacyjny system LEGO® SMART Play™ zaprezentowany na początku tego roku, który daje figurkom mnóstwo możliwości.

Wykorzystując specjalne inteligentne elementy (SMART klocki i SMART tagi), użytkownicy mogą wchodzić w interakcję z postaciami poprzez fizyczny dotyk, potrząsanie czy zbliżanie ich do dedykowanych akcesoriów.

Zabawa polega między innymi na karmieniu, głaskaniu i trenowaniu Pokémonów - postacie wydają radosne dźwięki, mrugają wbudowanymi diodami i sygnalizują emocje.

Ostatecznym celem są bitwy z figurkami przyjaciół. Całość działa płynnie, a opóźnienie między ruchem a reakcją dźwiękową czy świetlną jest praktycznie niezauważalne.

Ogromny potencjał serii uzależniony jest jednak od kluczowego czynnika edukacyjno-marketingowego. Sukces będzie zależał od tego, czy Grupa LEGO® oraz The Pokémon Company International w prosty, przejrzysty sposób wytłumaczą konsumentom działanie technologii wolnej od ekranów.

Bo ilość możliwości może przytłoczyć: klocek Smart, tagi, trenowanie, walka, który zestaw nie ma klocka Smart w zestawie itd.

Koncepcja fizycznej zabawy reagującej na działania za pomocą światła i dźwięku jest fajna, lecz wymaga wyjątkowo jasnej komunikacji w sklepach. Klienci muszą zrozumieć różnicę między droższym zestawem All-in-one (zawierającym bazowe serce systemu) a tańszym zestawem kompatybilnym, który bez bazy nie uruchomi funkcji interaktywnych.

Nowe produkty zapowiadają się sensownie i nie drenują portfeli. Oficjalny polski cennik pokazuje, że wejście w interaktywny świat nie wymaga wydawania fortuny, co ucieszy rodziców i kolekcjonerów. Najtańsze, mniejsze zestawy kompatybilne będzie można kupić już od 64,99 zł. Stanowi to całkiem całkiem konkurencyjną ofertę jak na licencjonowane produkty z nowoczesnymi tagami i nowymi odlewami.

Zestawy bazowe i pojedynki na arenie

Przechodząc do szczegółów, fundamentem kolekcji są dwa flagowe zestawy typu All-In-One, które jako jedyne zawierają niezbędne moduły SMART oraz ładowarkę. Ich projekty wizualne zachwycają precyzją.

Do wyboru są:

Dom treningowy z Pikachu (72164) w cenie 299,99 zł - oferuje przytulne, piętrowe schronienie na drzewie z uroczym, żółtym dachem i ruchomymi manekinami do ćwiczeń. Sam Pikachu wygląda zjawiskowo, mając ciekawe proporcje i zaokrąglony pyszczek.

Charizard kontra Jolteon - ostateczna bitwa (72167) w cenie 519,99 zł - spektakularny zestaw pozwalający na toczenie bezpośrednich pojedynków dzięki obecności aż dwóch inteligentnych modułów w opakowaniu. Wizualnie to majstersztyk: pomarańczowy Charizard z rozpostartymi skrzydłami z elastycznego tworzywa prezentuje się jak z animacji, a jaskrawożółty Jolteon o ostrych kształtach doskonale oddaje swój elektryczny charakter na arenie bojowej z tarczami strzelniczymi.

Dla osób chcących rozbudować świat przygotowano mniejsze, kompatybilne modele. Mimo konieczności posiadania modułu z zestawów bazowych, same w sobie zachwycają dopracowanym wyglądem. Zestaw Bulbasaur i Bidoof z krzewem jagody (72155) za 81,99 zł prezentuje Bulbasaura z nadrukowanymi oczami i ciemnozieloną cebulą na grzbiecie oraz Bidoofa z wielkimi zębami i puszystym ogonem, obok jaskrawoczerwonych jagód. Dynamiczna Przygoda Trenera ze Squirtle i pojazdem terenowym (72156) wyceniona na 129,99 zł to błękitny stworek o gładkiej skorupie w plażowym buggy wyposażonym w funkcjonalne wyrzutnie wody. Ciemnoszara grota z zestawu Charmander i Geodude - starcie w jaskini (72157) za 81,99 zł pozwala z kolei pomarańczowemu Charmanderowi z płonącym ogonem ścierać się z kanciastym, szarym Geodudem.

Wzbogacanie ekosystemu i modele kolekcjonerskie

Kolejne propozycje z linii kompatybilnej rozwijają różnorodność środowisk. Zestaw Sprigatito, Fuecoco i Quaxly - bitwa (72158) za 149,99 zł zachwyca pastelową, radosną kolorystyką, a postacie wyglądają fenomenalnie obok obrotowego koła do losowania ataków.

Miniaturowy Jigglypuff i koncert (72159) za 64,99 zł to kulisty stworek na fioletowo-różowej estradzie z mikrofonem i głośnikami. Dla fanów ikoniczego złego poksa stworzono zestaw Poszukiwania Mitycznego Mew za pomocą drona (72161) w cenie 214,99 zł, który pozwala tropić legendarnego Mew wśród starożytnych ruin przy użyciu drona stylizowanego na klasycznego Pokéballa.

Dla wielbicieli konstrukcji przygotowano większe, wymagające modele. Zestaw Eevee i Lapras - poszukiwanie skarbów (72162) za 259,99 zł to potężny model Laprasa z ukrytym mechanizmem otwierania masztu kryjącym klejnoty.

Prawdziwym rarytasem jest jednak Ucieczka z laboratorium Mewtwo (72163) za 299,99 zł. Odwzorowuje scenę ucieczki z kapsuły badawczej; Mewtwo wygląda groźnie, a sama kapsuła z przezroczystymi ścianami i fioletowym płynem prezentuje się genialnie w połączeniu z unikalnym Masterballem.

Ostatnie dwa produkty dedykowane są fanom mroczniejszych klimatów i turniejowej rywalizacji. W zestawie Umbreon kontra Garchomp - walka o mistrzostwo (72165) w cenie 339,99 zł drapieżny Garchomp z potężnymi pazurami staje naprzeciw smukłego Umbreona z lśniącymi, żółtymi pierścieniami nadrukowanymi na ciele.

Klimatycznie wypada również Cubone i Gengar - upiorne starcie (72166) za 379,99 zł, gdzie fioletowy Gengar o złowrogim uśmiechu z ruchomym językiem króluje w scenerii nawiedzonej wieży, podczas gdy Cubone w swojej charakterystycznej masce z kości próbuje przechytrzyć ducha. Linię zamyka darmowy zestaw prezentowy (gratis do zakupów) Ditto jako Squirtle: maraton filmowy (40887), imitujący kącik telewizyjny z małym, retro odbiornikiem.

Moje wrażenia z pokazu prasowego są takie, że Grupa LEGO® i The Pokémon Company stworzyli produkt, który może zachwycić wiele osób. To połączenie kultowej licencji Pokémon, dopieszczonego designu figurek (idealnych na półkę dorosłego kolekcjonera) oraz technologii bezekranowej, która moim zdaniem jest dobrym strzałem. Zapamiętajcie tę datę: premiera rynkowa już 1 sierpnia 2026 r.

Oliwier Nytko 09.06.2026 12:56

Lokowanie produktu : Partner LEGO