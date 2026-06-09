ChatGPT ma problem. Google właśnie mocno podkręcił najtańszą subskrypcję

Po tym jak w kwietniu Google dołożył do subskrypcji Google AI Pro dodatkowe 5 GB bez podwyżki cen, byłam przekonana, że to najlepsza zmiana jakiej dokonał w tym roku gigant z Mountain View. Jednak właśnie zostałam wyprowadzona z błędu, bowiem najtańszy plan z Gemini - Google AI Plus - od dziś jest nie tylko jeszcze tańszy, ale i oferuje więcej gigabajtów.

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Google AI Plus z niższą ceną i większym dyskiem. Sundar Pichai płakał jak zmieniał cennik

Plan Google AI Plus został udostępniony na początku 2026 r. jako tańsza alternatywa dla znacznie droższego Google AI Pro. Abonament zapewnia dostęp do wybranych funkcji sztucznej inteligencji Google, w tym modelu Gemini 3 Pro, Deep Research oraz Nano Banana Pro, choć przy bardziej restrykcyjnych limitach wykorzystania niż w wyższych pakietach.

Aby zachęcić kolejnych klientów do subskrypcji, Google - słowami kierownika ds. produktu, Vikasa Kansala - właśnie ogłosił obniżkę ceny Google AI Plus i dodanie do subskrypcji kolejnych benefitów.

Opisana przez Kansala obniżka dotyczy także Polski. Nad Wisłą miesięczna opłata spadła z 34,99 zł do 23,99 zł. Równocześnie Google zwiększyło ilość miejsca w chmurze z 200 do 400 GB.

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Obecna cena Google AI Plus w Polsce

Google AI Plus to nie tylko chmura

Niższa cena i większa przestrzeń dyskowa nie są jedynymi nowościami. W maju, przy okazji Google I/O 2026 koncern ogłosił rozszerzenie możliwości, jakie daje subskrypcja Google AI Plus. Wśród nich znalazły się funkcje wspierające pracę z Gmailem, agent Daily Brief przygotowujący podsumowanie nadchodzącego dnia w aplikacji Gemini oraz dostęp do Gemini Omni. To najnowszy model firmy przeznaczony do generowania materiałów wideo na podstawie różnych typów danych wejściowych.

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Google liczy najwyraźniej na to, że bardziej atrakcyjna cena zachęci nowych użytkowników do wypróbowania płatnych funkcji Gemini. Szczególnie że różnica pomiędzy AI Plus a AI Pro pozostaje znacząca. Pakiet Pro oferuje między innymi aż 5 TB przestrzeni dyskowej, ale kosztuje aż 97,99 zł/mies. - obecnie prawie 4 razy więcej niż Plus.

Obecni subskrybenci nie muszą podejmować żadnych działań. Według Google dodatkowe 200 GB powinno pojawić się na kontach w ciągu najbliższych dni, natomiast nowa, niższa cena zostanie uwzględniona przy kolejnym rozliczeniu abonamentu.

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Jeżeli ta obniżka cen nie przekona nowych subskrybentów, to nie wiem co ich przekona

Plan Google AI Plus wydaje się szczególnie interesujący dla osób, które chcą więcej przestrzeni w chmurze niż jedno- lub dwu- cyfrowe darmowe plany oferowane przez wiele platform. Jednocześnie 400 GB za 23,99 zł jest prztyczkiem w nos dla Apple'a, który oferuje 200 GB za 14,99 zł w ramach iCloud+. Jeżeli jest się zainteresowanym chatbotem bardziej niż chmurą, Google AI Plus jest teraz tańszy niż ChatGPT Go.

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Malwina Kuśmierek 09.06.2026 08:55

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