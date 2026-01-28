Gemini szalenie potaniało. ChatGPT właśnie przestał mi się opłacać

Ładowanie...

Google zdecydowanie nadgonił konkurencję, bowiem czatbot Gemini z powodzeniem stawać w szranki z innymi topowymi modelami AI. Jednak dotychczas Gemini przegrywał na jednym polu: cenie. W przeciwieństwie do konkurencji nie oferował taniego wariantu subskrypcji, dając do wyboru dwie opcje - albo darmowy, okrojony wariant, albo bogaty, lecz kosztujący prawie 100 zł miesięcznie plan Pro.

Google AI Plus ma wszystko czego potrzebuje przeciętny Kowalski od czatbota - i 200 GB miejsca na dane

To się właśnie zmienia, gdyż Google idzie w ślady OpenAI i uruchamia w Polsce nową subskrypcję Google AI Plus. To plan pozycjonowany pomiędzy darmowym dostępem a wersją Pro, wyraźnie tańszy i skierowany do użytkowników, którzy chcą korzystać z bardziej zaawansowanych modeli AI bez sięgania po najdroższą ofertę.

Z informacji przekazanych redakcji przez Google wynika, że Google AI Plus jest już dostępny w Polsce i kosztuje 34,99 zł miesięcznie. Dla nowych użytkowników przygotowano promocję - przez pierwsze sześć miesięcy subskrypcja ma kosztować 16,99 zł miesięcznie. To znacząca zmiana w porównaniu z dotychczasową ofertą i wyraźny sygnał, że Google chce konkurować nie tylko możliwościami modeli, ale także ceną.

W ramach Google AI Plus użytkownicy otrzymują dostęp do modeli Gemini 3 Pro oraz Nano Banana Pro w aplikacji Gemini. Subskrypcja obejmuje również narzędzia do tworzenia wideo oparte na AI w usłudze Flow, a także wsparcie pracy z tekstem, badaniami i notatkami w NotebookLM. Całość uzupełnia pakiet 200 GB przestrzeni dyskowej, którą można współdzielić z maksymalnie pięcioma członkami rodziny.

Ponadto obecni subskrybenci Google One Premium 2 TB w krajach objętych rozszerzeniem - w tym w Polsce - otrzymają dostęp do funkcji Google AI Plus automatycznie, bez dodatkowych opłat. Według zapowiedzi firmy, aktywacja nowych funkcji ma nastąpić w ciągu najbliższych dni.

Tańszy abonament, dostęp do zaawansowanych modeli, integracja z popularnymi usługami oraz 200 GB miejsca w chmurze, mogą sprawić, że Gemini stanie się atrakcyjną alternatywą nie tylko dla ChatGPT Go, ale i osób szukających nowej przestrzeni dla swoich plików.

Malwina Kuśmierek 28.01.2026 08:28

