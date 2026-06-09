Samsung domyka ważną aktualizację. Lepiej sprawdź ustawienia

Aktualizacja do stabilnej wersji nakładki One UI 8.5 została udostępniona dla pierwszych smartfonów z serii Galaxy S25 ok. miesiąc temu. Nie musieliśmy czekać zbyt długo, zanim producent wdrożył uaktualnienia dla starszych oraz tańszych modeli Galaxy. Aktualizacja nie obyła się bez zaskoczeń: nakładka trafiła też na modele, których się nie spodziewano.

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Samsung zakończył aktualizację do One UI 8.5

System smartfonów Samsunga w wydaniu 8.5 początkowo został udostępniony dla wydanych na początku tego roku Galaxy S26. Przez wiele miesięcy nakładka pozostawała ekskluzywna dla najnowszych urządzeń. Samsung w ubiegłym miesiącu potwierdził, że łącznie aż 44 starsze modele kwalifikują się do aktualizacji.

W ostatnich dniach producent rozpoczął wdrażanie uaktualnienia dla ostatnich modeli z serii Galaxy A15. Obecnie najnowsza wersja systemu operacyjnego jest dostępna na:

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra;

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge;

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE;

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE;

Galaxy Z Fold 7, Flip 7, Flip 7 FE, Z TriFold;

Galaxy Z Fold 6, Flip 6, Fold Special Edition;

Galaxy Z Fold 5, Flip 5;

Galaxy A56, A55, A54;

Galaxy A36, A35, A34;

Galaxy A26, A25;

Galaxy A16, A15;

tablety z serii Galaxy Tab S11, Tab S10 i Tab S9.

Samsung nie potwierdzał wcześniej, że aktualizacja trafi na inne linie, takie jak Galaxy A06, M16, M55 czy M56. Oczekiwano jednak uaktualnienia, ponieważ koreański producent aktualizuje nawet swoje najtańsze modele przez sześć lat. Firma rozpoczęła już proces udostępniania One UI 8.5 również dla tych urządzeń.

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Jeśli masz Samsunga i jeszcze jakimś cudem nie wykonałeś(aś) aktualizacji do One UI 8.5, lepiej zajrzyj do ustawień. Jest ogromne prawdopodobieństwo, że w tej sekcji czeka na ciebie nowa wersja nakładki systemowej dla twojego Galaxy. Wszystkie wyżej wymienione modele powinny już obsługiwać One UI 8.5. Jeśli nadal nie widzisz aktualizacji, będziesz musiał uzbroić się jeszcze w cierpliwość.

Samsung udostępnia aktualizacje falami i często bywa tak, że urządzenia kupione w zwykłym sklepie z elektroniką dostają uaktualnienie szybciej niż smartfony pochodzące od operatora. Oczywiście nie ma na to zasady. Warto raz na jakiś czas zaglądać do ustawień swojego telefonu.

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Teraz nie pozostaje ci nic innego, jak czekać na aktualizację do One UI 9.0 z Androidem 17. Uaktualnienie w pierwszej kolejności powinno być dostępne dla serii Galaxy S26.

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Albert Żurek 09.06.2026 12:22

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