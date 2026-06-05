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Następny Samsung będzie nietypowy. Musisz wybrać

Kolejny sztandarowy smartfon Galaxy będzie inny niż wszystkie poprzednie. Samsung podejdzie do niego na dwa sposoby – ta strategia podziału trafia do kolejnych serii.

Albert Żurek
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Galaxy Z Flip 8 procesor
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Z nowych doniesień wynika, że Samsung stworzy dwie wersje Galaxy Z Flip 8. Smartfony mają różnić się od siebie zastosowanym procesorem. Na jednych rynkach firma zastosuje autorski czip Exynos 2600, a na innych - Snapdragona 8 Elite Gen 5. Seria Z Flip będzie pod tym względem podobna do Galaxy S i to wcale nie jest dobra wiadomość.

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Samsung Galaxy Z Flip 8 z dwoma procesorami

W serii Galaxy Z Samsung od początku stosował procesory Qualcomm Snapdragon. Wszystkie modele sprzedawane na całym świecie były więc takie same. Nie mogliśmy mówić o gorszych i lepszych wersjach, tak jak miało to miejsce w przypadku rodziny Galaxy S. W zeszłym roku producent po raz pierwszy postawił jednak w modelu Z Flip 7 na autorski procesor Exynos 2500 i zakończył erę ekskluzywności składanych modeli.

W tym roku ma być podobnie, lecz z pewną różnicą. Tegoroczny Galaxy Z Flip 8 ma ponownie być dostępny w wersji z autorskim procesorem Exynos 2600, ale tylko na określonych rynkach. Z nowych doniesień informatora yeux1122 wynika, że powstanie też druga wersja smartfona, wyposażona w układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, która będzie dedykowana pozostałym rynkom.

Takie podejście w przypadku serii Galaxy Z nie było jeszcze nigdy stosowane. W świecie Samsunga nie jest to jednak zupełnie nowa strategia: koreańska firma na zmianę wdrażała ją niemalże od zawsze w rodzinie smartfonów Galaxy S. Strategia dwóch procesorów zakładała, że wersje sprzedawane w Europie były wyposażane w autorskie procesory Samsung Exynos, natomiast na rynkach w USA czy w Korei Południowej gigant stosował lepsze i wydajniejsze Snapdragony.

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Czy coś to zmienia?

Oczywiście nie twierdzę, że Exynosy są złymi procesorami - szczególnie że w ostatnich latach zostały znacząco ulepszone - lecz niemalże zawsze zapewniają nieco niższą wydajność niż Snapdragon. Większym problemem jest jednak kwestia wyższych temperatur i większego zużycia energii przez czip. Mówiąc prostym językiem, modele wyposażone w Exynosa bardziej się nagrzewają oraz działają krócej na jednym ładowaniu.

Nie bez powodu bardziej przystępne cenowo Samsungi Galaxy S26 i Galaxy S26+ korzystają z Exynosa, natomiast tylko najbardziej zaawansowany Galaxy S26 Ultra bazuje na Snapdragonie 8 Elite Gen 5. Czy zmiana w podejściu do projektowania smartfonów z serii Z Flip będzie dla nas zauważalna? Zdecydowanie tak - Europa jest jednym z regionów, które tradycyjnie bazują na Exynosach.

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Aby uzyskać procesor Snapdragon w nowym składaku, trzeba będzie sięgnąć po bardziej zaawansowanego Galaxy Z Folda 8 lub zupełnie nowego Galaxy Z Folda 8 Wide.

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Albert Żurek
05.06.2026 16:56
Tagi: SamsungSkładane smartfonySmartfony
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