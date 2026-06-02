Samsung Galaxy A57 potężnie staniał. Za tyle będzie bestseller

To dobry moment na kupno najnowszego Galaxy A57. Rozsądny smartfon dla Polaka jest prawie dwa razy tańszy. Aby uzyskać taką cenę, trzeba spełnić konkretny warunek.

Albert Żurek
T-Mobile uruchomił nową promocję dedykowaną Galaxy A57. U operatora urządzenie można kupić aż 600 zł taniej niż w innych popularnych sklepach z elektroniką. Smartfon w ciągu ostatnich dwóch miesięcy od premiery zdążył stanieć o ponad 1100 zł. Wystarczyło trochę poczekać, aby się bardziej opłacało.

Samsung Galaxy A57 za 1299 zł w T-Mobile

W kwietniu Play miał świetną promocję, dzięki której można było nabyć najbardziej rozsądnego tegorocznego Samsunga w cenie 1399 zł. Teraz Galaxy A57 jest dostępny jeszcze taniej – w cenie 1299 zł w nowej ofercie T-Mobile. Wyprzedaż dotyczy podstawowej wersji urządzenia wyposażonego w 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB przestrzeni na pliki. Wersja 8/256 GB jest o 200 zł droższa – kosztuje 1499 zł.

Dla większości osób, które korzystają ze swojego telefonu do podstawowych czynności, takich jak komunikowanie się, przeglądanie internetu i okazjonalne robienie zdjęć, 128 GB powinno być w zupełności wystarczające. Jest jednak pewien haczyk w związku z tą promocją. Aby uzyskać taką cenę, musimy do telefonu dobrać abonament komórkowy T-Mobile.

Cena bez abonamentu jest bowiem znacznie wyższa: sprzęt kosztuje 1699 zł, czyli o 400 zł więcej. W T-Mobile dostępny jest wyłącznie jeden pakiet abonamentowy kosztujący 75 zł/mies., który obejmuje nielimitowany dostęp do internetu mobilnego 5G (bez limitu maksymalnej prędkości i danych), a także nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Umowa jest standardowo na 24 miesiące.

Klient może zdecydować się na jednorazową płatność za urządzenie – 1299 zł z góry – lub podzielić spłatę na 24 raty 0 proc. Do dyspozycji mamy np. 24 raty po 50 zł oraz 99 zł płatnych na start. Oznacza to, że za urządzenie i abonament zapłacimy 125 zł/mies. przez dwa lata. Mimo wszystko to się opłaca: nie dość, że Galaxy A57 kosztuje 1299 zł, to jeszcze mamy nielimitowany dostęp do sieci w ramach abonamentu T-Mobile.

Galaxy A57 to obecnie najrozsądniejszy Samsung

Samsung Galaxy A57 pod wieloma względami przypomina znacznie droższe modele z serii Galaxy S26, które kosztują dwa, a nawet trzy razy więcej. To rozsądna propozycja, która zapewnia dobrą wydajność i możliwości fotograficzne, przy czym nie niszczy portfela.

02.06.2026 15:45
