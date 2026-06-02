Samsung Galaxy A57 potężnie staniał. Za tyle będzie bestseller

Ładowanie...

T-Mobile uruchomił nową promocję dedykowaną Galaxy A57. U operatora urządzenie można kupić aż 600 zł taniej niż w innych popularnych sklepach z elektroniką. Smartfon w ciągu ostatnich dwóch miesięcy od premiery zdążył stanieć o ponad 1100 zł. Wystarczyło trochę poczekać, aby się bardziej opłacało.

REKLAMA

Samsung Galaxy A57 za 1299 zł w T-Mobile

W kwietniu Play miał świetną promocję, dzięki której można było nabyć najbardziej rozsądnego tegorocznego Samsunga w cenie 1399 zł. Teraz Galaxy A57 jest dostępny jeszcze taniej – w cenie 1299 zł w nowej ofercie T-Mobile. Wyprzedaż dotyczy podstawowej wersji urządzenia wyposażonego w 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB przestrzeni na pliki. Wersja 8/256 GB jest o 200 zł droższa – kosztuje 1499 zł.

Dla większości osób, które korzystają ze swojego telefonu do podstawowych czynności, takich jak komunikowanie się, przeglądanie internetu i okazjonalne robienie zdjęć, 128 GB powinno być w zupełności wystarczające. Jest jednak pewien haczyk w związku z tą promocją. Aby uzyskać taką cenę, musimy do telefonu dobrać abonament komórkowy T-Mobile.

REKLAMA

Cena bez abonamentu jest bowiem znacznie wyższa: sprzęt kosztuje 1699 zł, czyli o 400 zł więcej. W T-Mobile dostępny jest wyłącznie jeden pakiet abonamentowy kosztujący 75 zł/mies., który obejmuje nielimitowany dostęp do internetu mobilnego 5G (bez limitu maksymalnej prędkości i danych), a także nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Umowa jest standardowo na 24 miesiące.

REKLAMA

Klient może zdecydować się na jednorazową płatność za urządzenie – 1299 zł z góry – lub podzielić spłatę na 24 raty 0 proc. Do dyspozycji mamy np. 24 raty po 50 zł oraz 99 zł płatnych na start. Oznacza to, że za urządzenie i abonament zapłacimy 125 zł/mies. przez dwa lata. Mimo wszystko to się opłaca: nie dość, że Galaxy A57 kosztuje 1299 zł, to jeszcze mamy nielimitowany dostęp do sieci w ramach abonamentu T-Mobile.

Czytaj też:

REKLAMA

Galaxy A57 to obecnie najrozsądniejszy Samsung

Samsung Galaxy A57 pod wieloma względami przypomina znacznie droższe modele z serii Galaxy S26, które kosztują dwa, a nawet trzy razy więcej. To rozsądna propozycja, która zapewnia dobrą wydajność i możliwości fotograficzne, przy czym nie niszczy portfela.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 02.06.2026 15:45

Ładowanie...

REKLAMA