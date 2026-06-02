REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie

Prezydent Francji zachwycony polską firmą. Mówi o nas cała Europa

Nie spodziewałem się, że w swoim życiu zobaczę, jak prezydent Francji publicznie chwali polską firmę. O InPost mówi właśnie cała Europa i to nie tylko z powodu nowej walizki do Paczkomatów. Tym razem chodzi o coś zupełnie innego.

Paweł Grabowski
Prezydent Francji zachwycony polską firmą. Mówi o nas cała Europa
REKLAMA

InPost od jakiegoś czasu jest na fali wznoszącej (no może poza Von Halsky'm, ale o tym nie będziemy teraz mówić) i nie zamierza się zatrzymywać. Niedawno firma pochwaliła się rozszerzeniem działalności na kolejne kraje oraz zwiększeniem liczby dostępnych punktów nadań i odbiorów. W zeszłym tygodniu zobaczyliśmy walizkę, która mieści się do Paczkomatu i prawdopodobnie znacząco zmieni sposób podróżowania po Europie tanimi liniami lotniczymi.

REKLAMA

Teraz o firmie stało się głośno, a wszystko za sprawą jednego wpisu prezydenta Macrona.

Prezydent Francji chwali InPost. Firma wyda miliardy

Wieczorem Emmanuel Macron zamieścił taki wpis:

REKLAMA

Chwilę później swój wpis na ten temat opublikował Rafał Brzoska:

REKLAMA

Dziś ogłosiliśmy, że nasza inwestycja we Francji wzrośnie w najbliższym czasie z 900 M EUR do 1,4 miliarda EUR. Wzmocni to pozycję InPost jako największego polskiego inwestora w tym kraju. Reakcja Prezydenta 7 gospodarki świata ? Komentarz zbędny

O co tutaj chodzi? O pieniądze. InPost zwiększył planowane inwestycje we Francji z 0,9 mld euro do 1,4 mld euro. A skąd w ogóle inwestycje InPost w kraju, gdzie ślimaki nie mogą czuć się bezpieczne? Spółka od dawna traktuje ten rynek jako jeden z kluczowych obszarów inwestycyjnych. W 2021 r. przejęła markę Mondial Relay i miała na terenie Francji około 300 urządzeń paczkowych. Dzisiaj jest już ich 11 tys. i spółka jest jednym z najważniejszych graczy na rynku francuskim.

Według danych InPost od 2021 r. zainwestował we Francji 900 mln euro, utworzył ponad 600 miejsc pracy, otworzył nowe obiekty inwestycyjne. Nowa pula środków zostanie przeznaczona na modernizację sortowni, dzięki czemu znacząco wzrosną moce przerobowe. 750 nowych miejsc pracy również przekonało francuskiego prezydenta do pochwalenia się inwestycją InPost. Tymczasem Rafał Brzoska nie mógł się powstrzymać i wbił parę szpilek w polski aparat gospodarczo-urzędniczy.

Niektórzy mówią, że tu nie ma przypadku. W Europie coraz większą popularnością cieszą się przesyłki z Chin, które za chwilę będą podlegać dodatkowym opłatom. Rozwinięta sieć punktów odbioru ma być jednym z argumentów, dla których chińskie sklepy wybiorą InPost jako domyślną metodę dostawy. A wtedy 500 mln euro zwróci się błyskawicznie. Niezależnie jednak od motywu, który stoi za decyzją i tak należą się gratulacje polskiej spółce. Jej ekspansja na rynki europejskie pokazuje jak długą drogę przeszły polskie firmy.

REKLAMA

PS: Czekam na możliwość zamówienia croissanta prosto z Francji do mojego lokalnego Paczkomatu.

REKLAMA
Paweł Grabowski
02.06.2026 15:24
Tagi: FrancjaInPost
REKLAMA
Najnowsze
13:37
Koniec z telefonami w podstawówkach. Polacy czekali na ten ruch rządu
Aktualizacja: 2026-06-02T13:37:28+02:00
13:10
Światłowód za darmo. Zajrzyj do aplikacji swojego dyskontu
Aktualizacja: 2026-06-02T13:10:44+02:00
12:51
Telewizja przegrywa ze streamingiem. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2026-06-02T12:51:04+02:00
11:46
Masz Xiaomi, odetchniesz z ulgą. Wysyłanie plików właśnie stało się lepsze
Aktualizacja: 2026-06-02T11:46:56+02:00
10:59
Wydali 500 mln dol na chatbota. Przypadkowo
Aktualizacja: 2026-06-02T10:59:16+02:00
10:32
Walczyli o miejsca na otwarcie polskiego Dubaju. Hotel nagle zmienił plany
Aktualizacja: 2026-06-02T10:32:20+02:00
10:19
Sony pokazało monitor PlayStation. Ma funkcję, której nie znajdziesz u konkurencji
Aktualizacja: 2026-06-02T10:19:40+02:00
9:34
Dziecko bez kasku, rodzic z mandatem. Wchodzą nowe przepisy
Aktualizacja: 2026-06-02T09:34:13+02:00
9:32
Galaxy Z Fold 8 przyłapany w restauracji. Zdjęcia potwierdzają wielką zmianę
Aktualizacja: 2026-06-02T09:32:44+02:00
9:03
Rząd miesza w sprawie podatku od kaucji. Jedni mówią "bzdura", inni "to zależy"
Aktualizacja: 2026-06-02T09:03:07+02:00
7:43
Miał dość komarów. Zbudował laser, który je wyeliminował
Aktualizacja: 2026-06-02T07:43:10+02:00
7:00
Robisz zdjęcie rachunku i gotowe. Apple szykuje świetną nowość
Aktualizacja: 2026-06-02T07:00:00+02:00
6:41
Mamy własną armatę rentgenowską. Potrafi dużo więcej niż zwykłe RTG
Aktualizacja: 2026-06-02T06:41:00+02:00
6:31
W Europie rośnie potwór AI. Pożre tyle prądu co całe państwo
Aktualizacja: 2026-06-02T06:31:00+02:00
6:21
Łączność wojskowa ma nietypowego wroga. Jeden rozbłysk i sygnał siada
Aktualizacja: 2026-06-02T06:21:00+02:00
6:11
Polskie miasta toną w dzikich wysypiskach. A my za to płacimy
Aktualizacja: 2026-06-02T06:11:00+02:00
21:23
Nvidia odpala DLSS 4.5. Ray tracing wreszcie wygląda jak trzeba
Aktualizacja: 2026-06-01T21:23:24+02:00
19:24
Widziałem tajną broń nowego laptopa Microsoftu. Nikt inny tego nie ma
Aktualizacja: 2026-06-01T19:24:42+02:00
18:33
UE wypowiada wojnę gigantom. Google i Amazon mają potężny problem
Aktualizacja: 2026-06-01T18:33:57+02:00
17:40
Zrobili diabelski młyn dla truskawek. Efekt? Dużo więcej owoców
Aktualizacja: 2026-06-01T17:40:27+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA