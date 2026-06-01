Zrobili diabelski młyn dla truskawek. Efekt? Dużo więcej owoców

Truskawki od producenta odkurzaczy? To nie jest żart, ale efekt wieloletniej pracy inżynierów firmy, która do tej pory kojarzyła się głównie z urządzeniami do sprzątania.

Bogdan Stech
Dyson, a konkretnie jego oddział rolniczy Dyson Farming, postanowił przenieść precyzję znaną z elektroniki użytkowej na grunt – dosłownie i w przenośni. W hrabstwie Lincolnshire powstała instalacja, która pokazuje, że przyszłość rolnictwa nie leży w powiększaniu areałów, ale w inteligentnym zarządzaniu każdym centymetrem sześciennym szklarni.

W szklarni o powierzchni 26 akrów (10,52 ha) należącej do firmy Dyson Farming w hrabstwie Lincolnshire rośnie już 1,22 mln sadzonek truskawek, które są uprawiane przez cały rok, a plony z nich zabrane wynoszą ponad 1250 t owoców.

Najnowszym osiągnięciem tej szklarni jest hybrydowy system uprawy pionowej opracowany przez firmę Dyson. Właśnie dobiegły końca testy tego systemu. Jak podej firma, wyniki przekroczyły wszelkie oczekiwania. Osiągnięto wzrost plonów o 250 proc. przy zwiekszeniu jakości owoców.

Truskawki na ogromnym kole

Zamiast układać sadzonki w tradycyjnych, długich rzędach, które zajmują ogromną powierzchnię, inżynierowie Dysona stworzyli hybrydowy system uprawy pionowej. Centralnym punktem tej technologii są potężne konstrukcje o wysokości 5,5 m, które działają na zasadzie przypominającej diabelski młyn.

Dwie aluminiowe ramy, z których każda swoimi rozmiarami przewyższa dwa ustawione za sobą piętrowe autobusy, nieustannie obracają pojemniki z roślinami, aby zapewnić im optymalną ekspozycję na naturalne światło.

Uprawa truskawek na diabelskim młynie od Dyson. Fot. Dyson

Jednocześnie zainstalowane oświetlenie LED zapewnia dodatkowe światło w miesiącach zimowych, kiedy nasłonecznienie jest mniejsze. Nowatorski, stały system nawadniania i drenażu zapewnia natomiast prawidłowy rozwój korzeni.

Sami zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy każdy element hybrydowego systemu uprawy pionowe. Była to żmudna praca, którą wykonywaliśmy przez ostatnie 12 miesięcy. Dzięki powolnemu obracaniu się całego układu oraz zaawansowanemu, nowatorskiemu systemowi drenażowemu rośliny czują się doskonale i wydają cudownie słodkie owoce mówi Robert Kyle, inżynier firmy Dyson.

Roboty zamiast pestycydów

Technologia w szklarniach Lincolnshire nie kończy się na ruchomych konstrukcjach. Za dbanie o kondycję owoców odpowiada armia wyspecjalizowanych robotów. Zamiast opryskiwania roślin chemicznymi środkami ochrony, Dyson postawił na rozwiązania biologiczne i świetlne. Automaty poruszające się po szynach monitorują stan roślin w nocy, doświetlając je promieniowaniem UV. To precyzyjne uderzenie w patogeny, które skutecznie hamuje rozwój pleśni bez użycia fungicydów.

Kwestia szkodników, takich jak mszyce, również została rozwiązana w sposób ekologiczny. Roboty zajmują się precyzyjnym rozmieszczaniem drapieżnych owadów, które są naturalnymi wrogami szkodników. Z kolei zbiory to popis możliwości czujników wizyjnych i zaawansowanej mechaniki.

Uprawa truskawek na diabelskim młynie od Dyson. Fot. Dyson

Roboty wyposażone w systemy rozpoznawania obrazu są w stanie ocenić stopień dojrzałości każdego owocu z osobna. Automatyczne sekatory odcinają tylko te truskawki, które osiągnęły idealny kolor i rozmiar, co minimalizuje straty i sprawia, że do sklepów trafia towar najwyższej klasy.

W sąsiedztwie szklarni znajduje się biogazownia. Uprawy z okolicznych pól są wprowadzane do komory fermentacyjnej i rozkładane przez mikroorganizmy, wytwarzając gaz, który napędza generator dostarczający dwa rodzaje energii - energię elektryczną, która zaspokaja zapotrzebowanie energetyczne 10 tys. gospodarstw domowych oraz ciepło, które jest doprowadzane do szklarni wraz z CO2, zapewnia warunki uprawy truskawek przez cały rok.

Odpady pofermentacyjne są ponownie wprowadzane do gleby jako nawóz organiczny, aby zwiększyć plony. To pokazuje, że nowoczesne rolnictwo to już nie tylko praca w ziemi, ale przede wszystkim zaawansowane zarządzanie energią i technologią.

Bogdan Stech
01.06.2026 17:40
Tagi: Odkrycia naukowerolnictworośliny
