Ogrzewają winnice... helikopterem. Spektakularny pomysł Polaków

Otóż walczyliśmy od 22:30 do 7:15. Była to bardzo męcząca, zimna i wymagająca noc. Śmigłowiec latał w Zaborze nad 6-cioma Winnicami o łącznej powierzchni ok. 14 ha. Pytanie, które zadajecie nam teraz najczęściej to, czy lot śmigłowca faktycznie był skuteczny. Wg nas zdecydowanie tak! Na większości naszej dwu hektarowej parceli nie odnotowaliśmy ŻADNYCH strat. W jednej części Chardonnay liczymy straty w wysokości ok. 10-20 proc.