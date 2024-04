Świecił laserem w samoloty. Teraz czeka go odsiadka

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że kierując wiązkę lasera w stronę samolotu można oślepić pilota. Zasięg laserów jest coraz większy. Przybywa też osób, które dla zabawy celują laserem w kokpit samolotu (…) Moment startu i podchodzenia do lądowania wymaga od pilota szczególnej koncentracji. Ma on do wykonania szereg czynności, które wymagają skupienia, dlatego dekoncentracja w tym momencie może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu, a w konsekwencji zdrowia i życia załogi oraz pasażerów. Prawo lotnicze wyraźnie zabrania emitowania wiązki lasera w kierunku statku powietrznego. Za złamanie tego przepisu, grozi nawet kara pozbawienia wolności do roku. Myśląc o oślepianiu laserem pilotów należy się zastanowić nad konsekwencjami takiej „zabawy”. Na pokładzie samolotu, którego piloci są oślepiani może być ktoś z nas, naszej rodziny, bliskich, czy znajomych