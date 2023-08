Oto nowe śmigłowce polskiej Marynarki Wojennej. Polują na okręty podwodne i ratują rozbitków

Marynarka Wojenna ma powody do radości. Do Polski dotarł pierwszy z czterech zamówionych śmigłowców AW101, które mają zastąpić przestarzałe Mi-14PŁ oraz Kaman SH-2G Super Seasprite. Mi-14PŁ to konstrukcja, która weszła do służby w latach sześćdziesiątych, a Kaman na początku lat dziewięćdziesiątych.