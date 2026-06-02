Telewizja przegrywa ze streamingiem. Pierwszy raz w historii

Płatna telewizja ogląda plecy streamingu - pokazują to twarde globalne dane.

Adam Bednarek
Globalna liczba subskrypcji usług wideo online osiągnęła na koniec 2025 r. 2,24 mld, co oznacza wzrost o 17,6 proc. rok do roku - informuje serwis telko.in, cytując dane firmy analitycznej Omdia. 

To wszystko zaś przy spadkach płatnej telewizji, gdzie liczba abonentów skurczyła się o 1,8 proc., do 1,03 mld. 

Z danych firmy Omdia wynika, że serwisy streamingowe zagarnęły 68,4 proc. wszystkich subskrypcji na globalnym rynku telewizji i wideo. To naprawdę niemały tort, składający się z 3,3 mld abonamentów. 

Przychody platform streamingowych w 2025 r. były wyższe niż płatnej telewizji - po raz pierwszy w historii. Streaming zanotował wzrost o 13,5 proc. do 176 mld dol., natomiast telewizyjni operatorzy odnotowali spadek - o 4 proc. do 170 mld dol. 

Analitycy szacują, że sytuacja nieco się uspokoi i streaming nie będzie już tak gnał. Rynek ma wejść w "fazę dojrzałości", jak przewidują branżowi eksperci. 

Te zmiany doskonale widać również na polskim rynku. Choć nie aż tak 

Z raportu The Gauge Polska datowanego na kwiecień 2026 r. wynikało, że skrócony średni czas spędzany przed telewizorem jest efektem odchodzenia od tradycyjnej telewizji na rzecz nowocześniejszych serwisów na żądanie online. 

Udział streamingu w kwietniu wyniósł aż 10,9 proc. wśród wszystkich oglądanych treści. Owszem, tradycyjna telewizja jest u nas mocna, a dominuje kablówka, ale streaming rozpycha się coraz bardziej.

Jedno natomiast się od lat nie zmienia - dyskusja o tym, czy płacić abonament RTV, czy nie. Większość ma raczej dość opłaty.

