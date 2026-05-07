REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. RTV

Jeśli takie będą telewizory TCL, to wow. Co za pokaz siły

TCL CSOT przyjechało na SID Display Week 2026 z taką pewnością siebie, jakby chciało powiedzieć branży że wie, że to właśnie te matryce będą napędzać wszystko co wspaniałe. I chyba ma rację.

Maciej Gajewski
TCL CSOT 2026 matryce telewizory
REKLAMA

Największą gwiazdą stoiska - dosłownie - był 130‑calowy panel LCD, który TCL CSOT oficjalnie potwierdziło jako ten sam, który trafi do zapowiadanego przez Samsunga telewizora Micro RGB. Panel ma "zaledwie" 4K, ale przy tej przekątnej to i tak wyzwanie dla podświetlenia i jednorodności. Producent chwali się grubością 29,8 mm, co jak na taki kolos jest wynikiem wręcz absurdalnym. 

TCL CSOT i jego 130-calowy gigant
REKLAMA

TCL Electronics ma wypuścić własny model w przyszłości, choć - nie oszukujmy się - ceny takich ekranów jeszcze długo będą w kategorii sprzętu dla osób, których stać nie tylko na takie cacko, ale i na całe osobne pomieszczenie na filmy i gry wideo w domu.

Czytaj też:

Nie tylko 130 cali potęgi. Był jeszcze składany OLED 28” - monitor, który robi origami

Zestaw Intelligent Cockpit Display Suite 3.0 – pierwszy na świecie przesuwany wyświetlacz centralny IJP OLED (28 cali; po lewej) i pierwszy na świecie zakrzywiony wyświetlacz IJP OLED w podłokietniku (28 cali; po prawej)

Drugą dużą atrakcją był trójskładany 28‑calowy monitor OLED drukowany metodą inkjetową. W praktyce to panel, który można złożyć do formatu 16 cali, a po rozłożeniu dostajemy ultrapanoramiczne 28 cali. Panel ma RGB‑stripe, a jego piksele mają 50-60 proc. apertury, co przekłada się na niższe zużycie energii niż w obecnych OLED‑ach monitorowych.

Wyświetlacze Super Pixel i IJP OLED

To ważne, bo TCL CSOT buduje właśnie pierwszą na świecie fabrykę 8.6G dla OLED‑ów drukowanych atramentowo - a to oznacza, że takie panele mogą w końcu zejść z poziomu „prototyp” do „produkt”.

Na koniec RGBC - czyli takie LCD, które chce dogonić (a nawet przegonić) OLED‑y

Najbardziej kontrowersyjną, ale też najbardziej ambitną nowością jest 85‑calowy panel LCD z podświetleniem RGBC - czyli z dodatkową diodą cyjanową. Według TCL CSOT panel osiąga 131 proc. pokrycia BT.2020, co byłoby absolutnym rekordem.

Rozwiązania TCL dla gogli XR
REKLAMA

Dla porównania: najlepsze telewizory na rynku mają dziś okolice 90 proc. BT.2020. Jeśli TCL faktycznie dowiezie te parametry to LCD może wrócić do gry w HDR, zwłaszcza że firma celuje w 10 tys. nitów w przyszłych modelach. To już poziom, który pozwalałby w pełni wykorzystać HDR10+ i Dolby Vision - choć treści wciąż nie są masterowane na takie wartości. Nie szkodzi, może treści nie są już gotowe - ale my, z entuzjazmem, tak.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
07.05.2026 20:57
Tagi: MonitoryTCLTelewizory
Najnowsze
20:36
iPhone Air tanieje w oczach. Teraz naprawdę się opłaca
Aktualizacja: 2026-05-07T20:36:22+02:00
20:13
Chrome przestanie zdradzać twój adres. Koniec z dokładnym śledzeniem
Aktualizacja: 2026-05-07T20:13:19+02:00
19:56
Google trenuje na grach wojennych. Widziałem ten film, źle się kończy
Aktualizacja: 2026-05-07T19:56:01+02:00
19:32
Samsung nie bierze jeńców. One UI 8.5 ląduje w Polsce, a 9.5 jest tuż za rogiem
Aktualizacja: 2026-05-07T19:32:13+02:00
19:03
Windows dostaje nitro dla procesora. Różnicę zobaczysz od razu
Aktualizacja: 2026-05-07T19:03:42+02:00
18:53
Android nie zamieni się w iOS. Google uspokaja
Aktualizacja: 2026-05-07T18:53:13+02:00
18:29
Zagłosujemy, czy planeta płonie. Prezydent ma chory plan 
Aktualizacja: 2026-05-07T18:29:09+02:00
18:07
Apple reaguje na sukces MacBooka Neo. Nie ma spania, jest ambitny plan
Aktualizacja: 2026-05-07T18:07:30+02:00
17:52
Huawei Watch Fit 5 Pro - recenzja. Jak nowy Apple Watch, tylko ma większy sens
Aktualizacja: 2026-05-07T17:52:43+02:00
17:01
Zachwycili się polskim satelitą. Jeden szczegół dosłownie powala
Aktualizacja: 2026-05-07T17:01:09+02:00
16:40
Huawei pokazuje nowe zegarki. Idealne dla aktywnych i oszczędnych
Aktualizacja: 2026-05-07T16:40:12+02:00
16:01
Google Health w Polsce. Z twojego telefonu znika popularna aplikacja
Aktualizacja: 2026-05-07T16:01:36+02:00
15:18
Myślałem, że Thermomix budzi najwięcej emocji. Chaos sieje ktoś zupełnie inny 
Aktualizacja: 2026-05-07T15:18:42+02:00
14:39
Dyski SSD staną się niesamowicie szybkie. Tylko po co?
Aktualizacja: 2026-05-07T14:39:11+02:00
13:40
Samsung oddaje kasę za telewizor. Nawet 5000 zł
Aktualizacja: 2026-05-07T13:40:26+02:00
12:11
Nowy program lojalnościowy w Ikea. Dostaniesz zniżkę na szafę i klopsiki
Aktualizacja: 2026-05-07T12:11:47+02:00
12:06
To nie są myśliwce, ale mogą zmienić wszystko. Polska szykuje kluczowe zakupy
Aktualizacja: 2026-05-07T12:06:58+02:00
11:48
UE bierze się za AI rozbierające ludzi. "Twardy zakaz"
Aktualizacja: 2026-05-07T11:48:26+02:00
11:29
W Polsce powstaje gigantyczny magazyn energii. Jeden z największych w Europie
Aktualizacja: 2026-05-07T11:29:13+02:00
10:57
Pociągi PKP Intercity pękają w szwach. Przewoźnik właśnie ogłosił rekord
Aktualizacja: 2026-05-07T10:57:19+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA