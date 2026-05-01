Netflix na telefonach z wielką zmianą. To zobaczysz

Netflix oficjalnie odpala największą od lat przebudowę aplikacji mobilnej. Nowy interfejs ma być „szybszy, prostszy i bardziej wizualny”, a sercem zmian jest pionowy, przewijany feed wideo o nazwie Clips - coś pomiędzy YouTube Shorts, Rolkami z Instagrama a tym, co od dawna robi TikTok. Czyli zmiana z katalogu VOD na coś, co ma przypominać nieskończoną taśmę krótkich bodźców, które mają cię wciągnąć „na chwilę”, a potem - najlepiej - na cały sezon.

Na razie nowy Netflix na telefonach rusza w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Indiach, Malezji, Pakistanie, na Filipinach i w RPA. Reszta świata - w tym Polska - ma dostać aktualizację „w kolejnych miesiącach”.

REKLAMA

Czym są Clips? Netflixowy „highlight reel” zamiast klasycznego katalogu

Clips to pionowy feed krótkich fragmentów filmów, seriali, stand‑upów i innych treści z katalogu Netflixa. Przewijasz w górę, oglądasz kilkunasto‑, kilkudziesięciosekundowe ujęcia, a pod spodem masz trzy podstawowe akcje: dodać tytuł do „Mojej listy”, udostępnić klip znajomym lub w socialach i przejść od razu do pełnego tytułu i wcisnąć „Odtwórz”.

Netflix opisuje Clips jako „spersonalizowaną rolkę najlepszych momentów”, która ma pomóc szybciej zdecydować co obejrzeć, zamiast bez końca scrollować kafelki i czytać opisy. Klipy są dobierane pod użytkownika - nie z całej biblioteki, ale z treści, które algorytm uzna za najbardziej obiecujące dla danej osoby.

Brzmi znajomo? Powinno. To dokładnie ta sama logika, którą od lat stosują TikTok, YouTube Shorts i Reelsy: zamiast kazać ci szukać, aplikacja sama podsuwa kolejne „kawałki” rozrywki, licząc, że któryś w końcu kliknie ci w mózg na tyle mocno, że zostaniesz na dłużej.

To nie jest pierwszy romans Netflixa z krótką formą. W 2021 r. serwis testował funkcję Fast Laughs - pionowy feed śmiesznych fragmentów stand‑upów i komedii. Pomysł był prosty: dać ludziom „Netflixowego TikToka”, ale tylko z żartami. Fast Laughs nie stało się globalnym hitem, ale najwyraźniej eksperyment był na tyle obiecujący, że firma postanowiła pójść krok dalej. Nowe Clips nie ograniczają się do komedii - obejmują pełne spektrum treści: seriale, filmy, specjalne programy, a w przyszłości także podcasty, transmisje na żywo i tematyczne kolekcje (np. romans, horror, „coś lekkiego na wieczór”).

W tle jest bardzo prosta motywacja: walka o czas spędzany na telefonie. Netflix ma ponad 260-270 mln płacących użytkowników (w zależności od raportu), ale na ekranach telefonów przegrywa uwagę z TikTokiem, YouTube’em i Instagramem. Jeśli ludzie odruchowo odpalają TikToka „na pięć minut w kolejce” to Netflix chce być równie naturalnym wyborem.

Nowy interfejs mobilny: mniej menu, więcej obrazków

Zmiany nie kończą się na feedzie Clips. Netflix przebudowuje całą nawigację w aplikacji mobilnej. Zamiast klasycznego, dość „katalogowego” widoku dostajemy bardziej wizualny, pionowy interfejs, w którym treści są prezentowane w formie dużych kart i podglądów. Firma chwali się „uproszczoną nawigacją” i „tym, co ważne, na pierwszym planie”. W praktyce oznacza to mniej przeklikiwania się przez zakładki, a więcej przewijania i tapowania w to, co akurat przykuje wzrok.

To jest konsekwencja ruchu, który Netflix zrobił wcześniej na dużych ekranach. W 2025 roku serwis po raz pierwszy od dekady przeprojektował interfejs na telewizorach – większe grafiki, bardziej wyeksponowane rekomendacje, mniej „martwych” list. Teraz ta sama filozofia ląduje na telefonach: ma być prościej, szybciej, bardziej „instant”.

Czy to jeszcze VOD, czy już social media?

W pewnym momencie trzeba zadać niewygodne pytanie: czy Netflix wciąż jest przede wszystkim serwisem VOD, czy już kolejną aplikacją społecznościową udającą, że chodzi o filmy? Pionowy feed, krótkie klipy, udostępnianie znajomym, scrollowanie na autopilocie - to są mechaniki żywcem wyjęte z social mediów. Różnica jest taka, że zamiast treści tworzonych przez użytkowników mamy fragmenty profesjonalnych produkcji.

To jest kolejny krok w stronę świata, w którym wszystko musi być „feedem”. Zamiast spokojnie wejść w katalog, przejrzeć gatunki, poczytać opisy, obejrzeć zwiastun - aplikacja próbuje cię zatrzymać krótkimi bodźcami. To może być skuteczne, ale niekoniecznie komfortowe dla kogoś, kto lubi mieć nad swoim czasem i wyborem trochę więcej kontroli.

REKLAMA

Chodzi o twarde liczby: czas spędzany w aplikacji, częstotliwość powrotów, liczbę odpalonych tytułów. W świecie, w którym każda minuta twojej uwagi jest na wagę złota pionowy feed jest po prostu sprawdzonym narzędziem do jej wyciskania.

REKLAMA

Maciej Gajewski 01.05.2026 16:40

