Rozmiar czy jakość? W telewizorach nie trzeba będzie wybierać

Rynek telewizorów premium od dawna czekał na ten moment. Wreszcie pojawił się twardy dowód na to, że Samsung Display pracuje nad panelem QD‑OLED o przekątnej 83 cali. Nie jest to już plotka z forum ani interpretacja zdjęcia z fabryki. Tym razem źródłem jest oficjalna baza certyfikacyjna UL Solutions, w której znalazł się model oznaczony jako QDOLED83.x. To pierwszy raz, kiedy tak duży panel QD‑OLED pojawia się w dokumencie o statusie formalnym.

Wpis został zauważony przez użytkownika Fury na platformie X, który wyłapał go wśród nowych zgłoszeń do programu weryfikacyjnego „QuantumView”. W dokumentacji UL Solutions widnieje pełna lista paneli zgłoszonych przez Samsung Display, obejmująca przekątne od 24 do 83 cali. Wśród nich znalazł się właśnie wariant 83-calowy, opisany wprost jako „QDOLED83.x (where x = 0 to 9)”.

Co wiemy o tym panelu?

Certyfikacja dotyczyła przede wszystkim zachowania obrazu pod kątem, czyli jednego z kluczowych parametrów, które odróżniają panele QD‑OLED od paneli WOLED od LG Display. W raporcie UL Solutions czytamy, że „QuantumView technology delivers Luminance Ratio ≥ 60% at θ = 60°, Color Shift (Au’v’) ≤ 0.012 at θ = 60°”. To bardzo dobre wyniki, potwierdzające, że nawet przy dużym odchyleniu od osi panel zachowuje wysoką jasność i minimalną zmianę barw. W praktyce oznacza to bardziej spójny obraz w dużych salonach, gdzie widzowie często siedzą pod różnymi kątami.

Do tej pory QD‑OLED kończył się na 77 calach. Jeśli ktoś chciał większy ekran OLED to musiał sięgnąć po panele WOLED od LG Display. To oznaczało, że producenci tacy jak Sony czy Samsung Electronics musieli mieszać technologie w obrębie swoich linii produktowych. Sony w modelach 83-calowych korzystał z WOLED-ów, mimo że ich sztandarowe 55- i 65-calowe telewizory były oparte na QD‑OLED. Samsung z kolei, chcąc zaoferować 83-calowy telewizor, musiał kupować panel od swojego największego konkurenta. Pojawienie się 83-calowego QD‑OLED zmienia ten układ sił i otwiera drogę do pełnej unifikacji technologii w portfolio producentów.

Kiedy zobaczymy telewizory z tym panelem?

Certyfikacja obowiązuje od 20 kwietnia 2026 do 19 kwietnia 2027 co sugeruje, że panel jest już na tyle dopracowany, by przejść formalną ocenę. Nie oznacza to jednak, że telewizory z tym panelem trafią natychmiast na rynek. Radzimy się nastawiać dopiero na 2027 lub nawet 2028 r. Historia pokazuje jednak, że Samsung Display potrafi przyspieszać premiery, jeśli rynek zaczyna się dynamicznie zmieniać - a segment dużych przekątnych jest dziś bardziej konkurencyjny niż kiedykolwiek.

Maciej Gajewski 24.04.2026 09:11

