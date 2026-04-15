To koniec abonamentu RTV. Od nowej opłaty nikt nie ucieknie 

Rząd szykuje zmiany w systemie finansowania mediów publicznych. W tym celu chce wycofać abonament RTV, który zostanie zastąpiony nową opłatą audiowizualną. Nie unikniesz jej.

Albert Żurek
Opłata audiowizualna abonament RTV
Pomysł porzucenia abonamentu RTV na rzecz innych narzędzi wraca niczym bumerang. Z najnowszych informacji wynika, że rozwiązanie zostanie zastąpione opłatą audiowizualną. Danina obejmie niemal każdego dorosłego Polaka. Znamy też listę wyłączeń.

Nadchodzi opłata audiowizualna 

Opłata audiowizualna ma różnić się od dotychczasowego abonamentu RTV sposobem rozliczenia z obywatelami. Polacy, zamiast udawać się na Pocztę Polską czy wysyłać przelewy będą automatycznie obciążani opłatą pobieraną przez Urząd Skarbowy podczas rozliczania podatku dochodowego.

Wartość opłaty ma wynosić ok. 8 - 9 zł/mies., czyli 96 - 108 zł rocznie. Wartość czasem może ulec zwiększeniu. Dotychczasowy abonament RTV zakładał obowiązek zapłacenia za gospodarstwo domowe, niezależnie od liczby odbiorników czy domowników. W przypadku przedsiębiorców wyglądało to trochę inaczej, ponieważ ci płacili za każdy posiadany odbiornik.

Opłata audiowizualna jednak nie bierze pod uwagę liczby i rodzaju odbiorników. Jest realizowana indywidualnie przez niemal każdego obywatela.

Opłata audiowizualna zakłada wyłączenia

Kto nie będzie musiał płacić opłaty audiowizualnej? Według planów rządu będą to:

  • seniorzy, którzy ukończyli 75 lat;
  • uczniowie i studenci do 26 lat;
  • osoby niepełnosprawne lub bezrobotne;
  • osoby o niskich przychodach.

Wdrożenie w życie opłaty audiowizualnej nie jest jeszcze jednak pewne. Według serwisu Dziennik.pl przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów ma odbyć się w drugim lub trzecim kwartale 2026 r. Jeśli rozwiązanie zostanie przyjęte, nowa opłata audiowizualna może wejść od 1 stycznia 2027 r. 

Czytaj też:

Abonament RTV jest problematyczny

Abonament RTV w teorii jest obowiązkowy dla posiadaczy urządzeń umożliwiających odbiór radia lub telewizji - a więc nie tylko radia czy telewizora, ale też komputera czy nawet smartfona. Dotyczy osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych. Opłaty były pobierane od gospodarstwa domowego, a więc jeśli jeden domownik regulował zobowiązanie wobec państwa, reszta nie musiała tego płacić.

W praktyce jednak system nie działa tak jakby tego oczekiwało państwo. Mało kto płaci abonament RTV oraz rejestruje swoje urządzenia. Posiadanie radia kosztuje 9,50 zł/mies., a za telewizora - 30,50 zł/mies. Kontrole abonamentu RTV są zlecane dla pracowników Poczty Polskiej, którzy muszą okazać upoważnienie i wykazać działanie odbiornika. 

Pracownicy Poczty Polskiej jednak w wielu przypadkach nawet nie pojawiają się w celu dostarczenia listu czy paczki, woląc zostawić awizo, nie mówiąc już o kontrolach. Te były wyjątkowo rzadkie. 

15.04.2026 17:58
