Spotify naprawia aplikację. Wreszcie ma się nic nie ruszać

Spotify od lat próbuje udawać, że jest trochę radiem, trochę TikTokiem, trochę YouTube’em. Do muzyki i podcastów dołożył pionowe filmiki, "Canvasy" w tle, pełnoprawne wideopodcasty, a ostatnio nawet pełne teledyski. Dla części użytkowników to fajny bonus. Dla innych - szczególnie tych, którzy chcą po prostu słuchać, a nie gapić się w ekran - było to coraz bardziej męczące. Teraz usługa robi coś, o co wielu prosiło od dawna: wprowadza zestaw przełączników, które pozwalają praktycznie zamienić Spotify z powrotem w aplikację audio‑only.

REKLAMA

Co dokładnie się zmienia: trzy typy wideo, trzy przełączniki

Nowe ustawienia nie są jednym magicznym "wyłącz wszystko", ale zestawem bardziej granularnych opcji. Spotify rozbija wideo na trzy kategorie i każdą można osobno wyłączyć.

Pierwsza kategoria to Canvas, czyli krótkie, zapętlone animacje, które pojawiają się zamiast statycznej okładki albumu. Dla jednych to sympatyczny smaczek, dla innych - zbędny drenaż baterii i pakietu danych. Teraz w ustawieniach można całkowicie wyłączyć te pętle, wracając do klasycznego, statycznego widoku odtwarzacza.

Druga kategoria to teledyski i inne formy "pełnego" wideo do muzyki. Spotify od jakiegoś czasu testuje i rozwija tę funkcję, próbując dogonić YouTube Music i przy okazji zatrzymać użytkowników w swojej aplikacji na dłużej. Nowy przełącznik pozwala sprawić, że nawet jeśli dana piosenka ma dostępny klip, to odtworzy się tylko audio - bez obrazu, bez kuszącego okienka wideo, bez dodatkowego rozpraszacza.

Trzecia kategoria to "wszystkie inne wideo": pionowe klipy, materiały twórców, a przede wszystkim wideopodcasty. Po wyłączeniu tej opcji podcasty wideo będą zachowywać się jak zwykłe podcasty audio - obraz zniknie, zostanie tylko dźwięk. To ważne szczególnie dla osób, które słuchają podcastów w tle, w samochodzie czy przy pracy i nie mają najmniejszej ochoty, by aplikacja udawała Netflixa.

Audio‑only, ale nie do końca: reklamy zostają

Firma wprost zaznacza, że wideo reklamowe nadal będzie się pojawiać, a część reklam audio może zawierać elementy wizualne w stylu Canvas. Innymi słowy - użytkownik dostaje kontrolę nad wideo w treściach, które sam wybiera, ale nie nad tym co przychodzi z działu reklamowego.

Ciekawym elementem ogłoszenia jest rozszerzenie kontroli wideo na plany rodzinne. Spotify pozwoli administratorowi planu rodzinnego włączyć lub wyłączyć wideo dla dowolnego członka rodziny - niezależnie od wieku.

REKLAMA

Spotify zapowiada, że nowe ustawienia wideo trafią do wszystkich użytkowników globalnie w tym miesiącu. Dotyczy to zarówno płatnych planów Premium i Basic (Individual, Duo, Family, Student), jak i użytkowników darmowej wersji usługi.

REKLAMA

Maciej Gajewski 09.04.2026 19:07

