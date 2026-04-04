Wielka aktualizacja telewizorów Samsunga. Tizen 9 to nie tylko nowy wygląd

Tizen 9.0 trafia na starsze telewizory - i to nie jest tylko kosmetyka. Nowy ekran główny to dopiero początek listy zmian, bo pojawi się też kilka nowych, całkiem użytecznych funkcji.

Maciej Gajewski
Samsung i reszta producentów telewizorów nie traktowała aktualizacji oprogramowania swoich produktów RTV poważnie. Kupujesz telewizor, dostajesz wersję Tizena z roku premiery i… tak już zostaje. Co najwyżej jakieś łatki bezpieczeństwa, drobne poprawki, ale żadnych dużych skoków wersji. To się zmieniło w 2024 r. wraz z deklaracją zmiany polityki - a teraz widać, że nie był to jednorazowy wyskok działu marketingu.

Wybrane modele z Tizenem 8.0 dostają właśnie aktualizację do Tizena 9.0 - z konkretnymi nowościami, a nie tylko zmianą numerka w „Informacjach o oprogramowaniu”. Załapią się również telewizory z 2023 i 2024 r., a nie tylko najnowsze modele z roku ubiegłego.

Samsung nie opublikował jeszcze pełnej, przejrzystej listy modeli z podziałem na regiony, więc i my nie jesteśmy w stanie podać listy modeli z harmonogramem aktualizacji. Za to możemy zdradzić co właściwie się zmieni.

Co nowego w Tizenie 9.0?

Home screen dostał odświeżony layout, z dodatkowymi sekcjami ułatwiającymi odkrywanie treści - pojawiają się m.in. rzędy z rankingami i słowami kluczowymi, a lista aplikacji może być automatycznie sortowana. Zmieniono też nazewnictwo niektórych sekcji, co ma lepiej oddawać to, co faktycznie widzimy na ekranie. Usprawniono również wyszukiwarkę - zmienił się układ klawiatury ekranowej i nawigacji po wynikach, tak by mniej frustrować użytkownika, który próbuje coś wpisać pilotem.

Tizen 9.0 rozwija też Tryb AI - telewizor analizuje obraz w czasie rzeczywistym i dobiera parametry tak, by „wycisnąć” jak najlepszą jakość z danego źródła. Do tego dochodzi Tryb Komfort dla Twoich Oczu, który można włączyć w ustawieniach obrazu. Telewizor dostosowuje temperaturę barwową i jasność tak, by wieczorne oglądanie mniej męczyło wzrok.

Przeglądarka Samsung Internet dostaje bezpieczniejsze logowanie bez haseł (w praktyce - obsługę nowocześniejszych metod uwierzytelniania). A jeśli ktoś siedzi w ekosystemie Samsunga głębiej to Tizen 9.0 podkręca integrację z Galaxy Watchem.

Jeżeli użytkownik nie wyłączył świadomie funkcji automatycznych aktualizacji to telewizor zaktualizuje się sam, jak tylko nowy system będzie dostępny. Nie trzeba podejmować żadnych działań, można skupić się na cieszeniu się darmowym liftingiem domowego telewizora.

Maciej Gajewski
04.04.2026 16:50
Tagi: SamsungTelewizoryTizen
