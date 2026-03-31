Mecz Polska - Szwecja online i za darmo w TVP. Tu jest transmisja

To jest dokładnie ten wieczór, kiedy w polskich mieszkaniach zaczyna się rytuał: szybki przegląd pilotów, sprawdzenie czy telewizor pamięta ostatnie ustawienia, nerwowe „gdzie jest ta aplikacja TVP Sport?” i „a u mnie coś tnie, też wam tnie?”. Finał baraży o MŚ 2026, mecz Polska-Szwecja, grany w Solnej pod Sztokholmem, startuje dziś o 20:45.

Dobra wiadomość: transmisja jest dostępna w Polsce łatwo, legalnie i za darmo. Druga dobra wiadomość: praktycznie na każdym sensownym sprzęcie, jaki przeciętny entuzjasta elektroniki ma w domu.

Godzina, stawka, podstawy: co, kiedy, gdzie

Mecz: Szwecja - Polska (finał baraży el. MŚ 2026)

Data: dziś, wtorek 31 marca 2026

Godzina rozpoczęcia: 20:45

Miejsce: Strawberry Arena, Solna (przedmieścia Sztokholmu)

To jest decydujące spotkanie o awans na mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Zwycięzca jedzie na MŚ 2026, przegrany zostaje w domu i ogląda turniej w 4K z kanapy. Stawką jest więc być albo nie być w najważniejszym turnieju piłkarskim świata.

Gdzie obejrzeć mecz Polska-Szwecja w tradycyjnej telewizji

Jeśli masz w domu jakikolwiek telewizor z tunerem DVB-T2 lub podpiętym dekoderem kablówki/satelity to sprawa załatwiona. Transmisja meczu Polska-Szwecja będzie dostępna na:

TVP1 - główny kanał, ogólnodostępny w naziemnej telewizji cyfrowej i u operatorów kablowych/satelitarnych.

TVP Sport- kanał sportowy Telewizji Polskiej, również dostępny w DVB-T2 (MUX-6) oraz w ofertach większości operatorów.

Studio przedmeczowe w TVP Sport startuje już o 18:45, więc jeśli lubisz rozgrzewkę taktyczno-publicystyczną to możesz włączyć telewizor dużo wcześniej. Na TVP1 wejście w klimat meczu zaczyna się o 20:20, czyli 25 minut przed pierwszym gwizdkiem.

Komentarz w głównym przekazie: Jacek Laskowski i Robert Podoliński - duet, który większość kibiców reprezentacji zna już na pamięć.

Jeżeli korzystasz z naziemnej telewizji cyfrowej to oglądanie meczu na TVP1 i TVP Sport nie wymaga żadnych dodatkowych opłat ani subskrypcji. Wystarczy poprawnie ustawiona antena i telewizor/dekoder obsługujący DVB-T2/HEVC.

TVP Sport, legalnie, na żywo, za darmo

Dla tych, którzy od dawna traktują klasyczny sygnał antenowy jak relikt przeszłości ważniejsza jest odpowiedź na pytanie gdzie obejrzeć mecz Polska-Szwecja online, legalnie i najlepiej za darmo.

Oficjalny, darmowy stream meczu będzie dostępny:

na stronie tvpsport.pl,

w aplikacji TVP Sport na telefony, tablety, smart TV i wybrane przystawki telewizyjne (Android TV/Google TV, niektóre modele z Tizenem i webOS).

Dostęp nie wymaga opłacania abonamentu streamingowego - wystarczy połączenie z Internetem i kompatybilne urządzenie.

Jakość streamu będzie zależeć od przepustowości łącza i obciążenia serwerów, ale przy sensownym Internecie domowym (światłowód, kablówka, stabilne Wi‑Fi) można liczyć na komfortowe oglądanie.

Maciej Gajewski 31.03.2026 20:19

