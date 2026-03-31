Mecz Polska - Szwecja online i za darmo w TVP. Tu jest transmisja

Oto rozkład jazdy: gdzie, kiedy i na czym obejrzeć mecz Polska-Szwecja online i w tradycyjnej telewizji, bez kombinowania z pirackimi streamami.

Maciej Gajewski
To jest dokładnie ten wieczór, kiedy w polskich mieszkaniach zaczyna się rytuał: szybki przegląd pilotów, sprawdzenie czy telewizor pamięta ostatnie ustawienia, nerwowe „gdzie jest ta aplikacja TVP Sport?” i „a u mnie coś tnie, też wam tnie?”. Finał baraży o MŚ 2026, mecz Polska-Szwecja, grany w Solnej pod Sztokholmem, startuje dziś o 20:45.

Dobra wiadomość: transmisja jest dostępna w Polsce łatwo, legalnie i za darmo. Druga dobra wiadomość: praktycznie na każdym sensownym sprzęcie, jaki przeciętny entuzjasta elektroniki ma w domu.

Godzina, stawka, podstawy: co, kiedy, gdzie

Mecz: Szwecja - Polska (finał baraży el. MŚ 2026)
Data: dziś, wtorek 31 marca 2026
Godzina rozpoczęcia: 20:45
Miejsce: Strawberry Arena, Solna (przedmieścia Sztokholmu)  

To jest decydujące spotkanie o awans na mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Zwycięzca jedzie na MŚ 2026, przegrany zostaje w domu i ogląda turniej w 4K z kanapy. Stawką jest więc być albo nie być w najważniejszym turnieju piłkarskim świata.  

Gdzie obejrzeć mecz Polska-Szwecja w tradycyjnej telewizji

Jeśli masz w domu jakikolwiek telewizor z tunerem DVB-T2 lub podpiętym dekoderem kablówki/satelity to sprawa załatwiona. Transmisja meczu Polska-Szwecja będzie dostępna na:

  • TVP1 - główny kanał, ogólnodostępny w naziemnej telewizji cyfrowej i u operatorów kablowych/satelitarnych.
  • TVP Sport- kanał sportowy Telewizji Polskiej, również dostępny w DVB-T2 (MUX-6) oraz w ofertach większości operatorów.  

Studio przedmeczowe w TVP Sport startuje już o 18:45, więc jeśli lubisz rozgrzewkę taktyczno-publicystyczną to możesz włączyć telewizor dużo wcześniej. Na TVP1 wejście w klimat meczu zaczyna się o 20:20, czyli 25 minut przed pierwszym gwizdkiem.  

Komentarz w głównym przekazie: Jacek Laskowski i Robert Podoliński - duet, który większość kibiców reprezentacji zna już na pamięć.  

Jeżeli korzystasz z naziemnej telewizji cyfrowej to oglądanie meczu na TVP1 i TVP Sport nie wymaga żadnych dodatkowych opłat ani subskrypcji. Wystarczy poprawnie ustawiona antena i telewizor/dekoder obsługujący DVB-T2/HEVC.

Polska-Szwecja online: legalny stream, bez kombinowania

TVP Sport, legalnie, na żywo, za darmo

Dla tych, którzy od dawna traktują klasyczny sygnał antenowy jak relikt przeszłości ważniejsza jest odpowiedź na pytanie gdzie obejrzeć mecz Polska-Szwecja online, legalnie i najlepiej za darmo.

Oficjalny, darmowy stream meczu będzie dostępny:

  • na stronie tvpsport.pl
  • w aplikacji TVP Sport na telefony, tablety, smart TV i wybrane przystawki telewizyjne (Android TV/Google TV, niektóre modele z Tizenem i webOS).  

Dostęp nie wymaga opłacania abonamentu streamingowego - wystarczy połączenie z Internetem i kompatybilne urządzenie.  

Jakość streamu będzie zależeć od przepustowości łącza i obciążenia serwerów, ale przy sensownym Internecie domowym (światłowód, kablówka, stabilne Wi‑Fi) można liczyć na komfortowe oglądanie. 

31.03.2026 20:19
