Walczyli o miejsca na otwarcie polskiego Dubaju. Hotel nagle zmienił plany

- W ostatnich tygodniach pracowaliśmy nad możliwością wcześniejszego udostępnienia pobytów w Gołębiewski Pobierowo - wyjaśnia hotel na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Prace zakończyły się sukcesem, więc pierwsi goście będą mogli przetestować obiekt nie 26 czerwca, jak wcześniej planowano, a już 10 czerwca.

Od początku zależało nam na spokojnym i etapowym uruchamianiu kolejnych przestrzeni oraz stopniowym otwieraniu obiektu dla gości. Decyzję o wcześniejszym udostępnieniu terminów podjęliśmy w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie pierwszym sezonem działalności oraz liczne pytania gości o możliwość wcześniejszego pobytu - dodają właściciele hotelu.

Zainteresowanie rzeczywiście było duże. Przyspieszenie nie wszystkich jednak cieszy. "Zarezerwowałam, żeby być na otwarciu" - skarży się jedna z komentujących, dzieląc się swoim "zniesmaczeniem". "To chyba jakiś żart" - dodaje inna. Dla reszty to zaś powód do żartów, bo niektórych bawi fakt, że bycie premierowym gościem okazało się tak ważne. Tymczasem okazja przeszła tuż obok nosa.

I rzeczywiście można się dziwić: co to za różnica, czy jest się w gronie 500 pierwszych odwiedzających, czy może zajmuje się dalsze miejsce w niemałej kolejce. Hotel to hotel, nocleg to nocleg, wypoczynek to wypoczynek - kolejność nie powinna mieć znaczenia. Ale z drugiej strony, jak często ma się okazję być na debiucie obiektu, który budzi niemałe poruszenie? I to nie zawsze są pozytywne odczucia, bo przecież dużo się działo wokół budowy hotelu położonego w lesie, bardzo blisko morza.

Emocji w związku z rozpoczęciem działalności nie brakuje. W sieci pojawił się filmik prezentujący zejście na plażę. Uwagę komentujących zwrócił fakt, że na schodkach jest bardzo wąsko.

"1200 za pokój, a zejście na plażę jak na klatce schodowej" - dziwi się jeden z komentujących na TikToku

Pewnie dla takich smaczków wielu chciało być na otwarciu. Nie tylko, żeby innym pokazać, że już są, ale też właśnie po to, by mu odkrywać przy okazji sekrety. Jest wygodnie czy nie, luksusowo czy nie za bardzo, zadbano o wszystko czy gdzieś są niedociągnięcia? Bycie hotelowym odkrywcą, pionierem na niezbadanej wielkiej przestrzeni nęci, a tu okazuje się, że trzeba korygować plany, zmieniać terminy. Jedni powiedzą, że to zwykła próżność i ciągłe szukanie okazji do chwalenia się, a jeszcze inni stwierdzą, że to tylko ludzka ciekawość, nic nowego pod słońcem Bałtyku.

Taki szum cieszy nie tylko właścicieli

W rozmowie z portalem WP Turystyka Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, liczy na to, że region skorzysta na olbrzymim zainteresowaniu.

Pobierowo i Rewal to nadmorskie miejscowości, które bardzo długo czekały na swoje pięć minut. Z jednej strony bardziej kameralne i zielone niż np. największe nadbałtyckie kurorty, a z drugiej mające potencjał na przyciąganie turystów, których cieszy po prostu nadmorski wypoczynek bez całej celebry związanej z nadmorskim nocnym życiem - dostrzega.

Ten spokojny klimat może się jednak zmienić, jeśli mnóstwo turystów z całego kraju i nie tylko zjedzie się do Pobierowa zasmakować luksusu. Coś za coś - stwierdza jednak Hanna Mojsiuk.

Adam Bednarek 02.06.2026 10:32

