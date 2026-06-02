REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Walczyli o miejsca na otwarcie polskiego Dubaju. Hotel nagle zmienił plany

Zainteresowanie nowym luksusowym kolosem, który wyrósł nad Bałtykiem, jest tak duże, że właściciele obiektu zdecydowali się otworzyć drzwi wcześniej. "Czuję się zniesmaczona" - piszą niektórzy.

Adam Bednarek
pobierowo
REKLAMA

- W ostatnich tygodniach pracowaliśmy nad możliwością wcześniejszego udostępnienia pobytów w Gołębiewski Pobierowo - wyjaśnia hotel na swoim profilu w mediach społecznościowych. 

Prace zakończyły się sukcesem, więc pierwsi goście będą mogli przetestować obiekt nie 26 czerwca, jak wcześniej planowano, a już 10 czerwca. 

REKLAMA

Od początku zależało nam na spokojnym i etapowym uruchamianiu kolejnych przestrzeni oraz stopniowym otwieraniu obiektu dla gości. Decyzję o wcześniejszym udostępnieniu terminów podjęliśmy w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie pierwszym sezonem działalności oraz liczne pytania gości o możliwość wcześniejszego pobytu - dodają właściciele hotelu. 

Zainteresowanie rzeczywiście było duże. Przyspieszenie nie wszystkich jednak cieszy. "Zarezerwowałam, żeby być na otwarciu" - skarży się jedna z komentujących, dzieląc się swoim "zniesmaczeniem". "To chyba jakiś żart" - dodaje inna. Dla reszty to zaś powód do żartów, bo niektórych bawi fakt, że bycie premierowym gościem okazało się tak ważne. Tymczasem okazja przeszła tuż obok nosa. 

I rzeczywiście można się dziwić: co to za różnica, czy jest się w gronie 500 pierwszych odwiedzających, czy może zajmuje się dalsze miejsce w niemałej kolejce. Hotel to hotel, nocleg to nocleg, wypoczynek to wypoczynek - kolejność nie powinna mieć znaczenia. Ale z drugiej strony, jak często ma się okazję być na debiucie obiektu, który budzi niemałe poruszenie? I to nie zawsze są pozytywne odczucia, bo przecież dużo się działo wokół budowy hotelu położonego w lesie, bardzo blisko morza.

REKLAMA

Emocji w związku z rozpoczęciem działalności nie brakuje. W sieci pojawił się filmik prezentujący zejście na plażę. Uwagę komentujących zwrócił fakt, że na schodkach jest bardzo wąsko. 

"1200 za pokój, a zejście na plażę jak na klatce schodowej"  - dziwi się jeden z komentujących na TikToku 

REKLAMA

Pewnie dla takich smaczków wielu chciało być na otwarciu. Nie tylko, żeby innym pokazać, że już są, ale też właśnie po to, by mu odkrywać przy okazji sekrety. Jest wygodnie czy nie, luksusowo czy nie za bardzo, zadbano o wszystko czy gdzieś są niedociągnięcia? Bycie hotelowym odkrywcą, pionierem na niezbadanej wielkiej przestrzeni nęci, a tu okazuje się, że trzeba korygować plany, zmieniać terminy. Jedni powiedzą, że to zwykła próżność i ciągłe szukanie okazji do chwalenia się, a jeszcze inni stwierdzą, że to tylko ludzka ciekawość, nic nowego pod słońcem Bałtyku. 

Taki szum cieszy nie tylko właścicieli 

W rozmowie z portalem WP Turystyka Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, liczy na to, że region skorzysta na olbrzymim zainteresowaniu. 

Pobierowo i Rewal to nadmorskie miejscowości, które bardzo długo czekały na swoje pięć minut. Z jednej strony bardziej kameralne i zielone niż np. największe nadbałtyckie kurorty, a z drugiej mające potencjał na przyciąganie turystów, których cieszy po prostu nadmorski wypoczynek bez całej celebry związanej z nadmorskim nocnym życiem - dostrzega.

Ten spokojny klimat może się jednak zmienić, jeśli mnóstwo turystów z całego kraju i nie tylko zjedzie się do Pobierowa zasmakować luksusu. Coś za coś - stwierdza jednak Hanna Mojsiuk. 

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Zdjęcie główne: Hotel Gołębiewski Pobierowo

REKLAMA
Adam Bednarek
02.06.2026 10:32
Tagi: hoteleurlop
REKLAMA
Najnowsze
10:19
Sony pokazało monitor PlayStation. Ma funkcję, której nie znajdziesz u konkurencji
Aktualizacja: 2026-06-02T10:19:40+02:00
9:34
Dziecko bez kasku, rodzic z mandatem. Wchodzą nowe przepisy
Aktualizacja: 2026-06-02T09:34:13+02:00
9:32
Galaxy Z Fold 8 przyłapany w restauracji. Zdjęcia potwierdzają wielką zmianę
Aktualizacja: 2026-06-02T09:32:44+02:00
9:03
Rząd miesza w sprawie podatku od kaucji. Jedni mówią "bzdura", inni "to zależy"
Aktualizacja: 2026-06-02T09:03:07+02:00
7:43
Miał dość komarów. Zbudował laser, który je wyeliminował
Aktualizacja: 2026-06-02T07:43:10+02:00
7:00
Robisz zdjęcie rachunku i gotowe. Apple szykuje świetną nowość
Aktualizacja: 2026-06-02T07:00:00+02:00
6:41
Mamy własną armatę rentgenowską. Potrafi dużo więcej niż zwykłe RTG
Aktualizacja: 2026-06-02T06:41:00+02:00
6:31
W Europie rośnie potwór AI. Pożre tyle prądu co całe państwo
Aktualizacja: 2026-06-02T06:31:00+02:00
6:21
Łączność wojskowa ma nietypowego wroga. Jeden rozbłysk i sygnał siada
Aktualizacja: 2026-06-02T06:21:00+02:00
6:11
Polskie miasta toną w dzikich wysypiskach. A my za to płacimy
Aktualizacja: 2026-06-02T06:11:00+02:00
21:23
Nvidia odpala DLSS 4.5. Ray tracing wreszcie wygląda jak trzeba
Aktualizacja: 2026-06-01T21:23:24+02:00
19:24
Widziałem tajną broń nowego laptopa Microsoftu. Nikt inny tego nie ma
Aktualizacja: 2026-06-01T19:24:42+02:00
18:33
UE wypowiada wojnę gigantom. Google i Amazon mają potężny problem
Aktualizacja: 2026-06-01T18:33:57+02:00
17:40
Zrobili diabelski młyn dla truskawek. Efekt? Dużo więcej owoców
Aktualizacja: 2026-06-01T17:40:27+02:00
17:32
Orange wyrzuca plastik z oferty na kartę. eSIM w kilka minut
Aktualizacja: 2026-06-01T17:32:30+02:00
16:41
Nowy mobilny Xbox wchodzi na bogato. Ładnie się postarali
Aktualizacja: 2026-06-01T16:41:42+02:00
16:12
Samsung serwuje potężną dawkę nostalgii. Kultowa bajka wraca na ekrany
Aktualizacja: 2026-06-01T16:12:17+02:00
16:00
Dużo kawy w małej kuchni. Pokochasz ten malutki ekspres
Aktualizacja: 2026-06-01T16:00:12+02:00
15:30
Nad USA wybuchł meteor. Eksplodował z siłą 300 ton
Aktualizacja: 2026-06-01T15:30:18+02:00
15:23
Soundcore Liberty 5 Pro Max - test. Pierwsze słuchawki z lokalnym AI
Aktualizacja: 2026-06-01T15:23:08+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA