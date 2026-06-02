Galaxy Z Fold 8 przyłapany w restauracji. Zdjęcia potwierdzają wielką zmianę

Ładowanie...

W ostatnich dniach sieć rozgrzała informacja, że Galaxy Z Fold 8 wyraźnie się roztyje. To, co jeszcze wczoraj można było uznać za plotkę, właśnie zostało potwierdzone przez fotografie opublikowane na koreańskim forum DCInside. Bowiem jeden z internautów przyłapał pracownika Samsunga jak ten w restauracji korzysta z (oficjalnie) wciąż niewydanego Galaxy Z Fold 8.

REKLAMA

Galaxy Z Fold 8 został sfotografowany ukradkiem w Korei Południowej

Według treści posta opublikowanego w serwisie DCInside, zdjęcia mają przedstawiać nadchodzącego Galaxy Z Fold 8 podczas testów w warunkach codziennego użytkowania. Autor wpisu twierdzi, że zauważył urządzenie w jednej z restauracji w Korei Południowej i sfotografował je z użyciem 20-krotnego przybliżenia. Na forum opublikowano dwa kadry - jeden pokazuje smartfon leżący na stole, drugi osobę korzystającą z niego podczas posiłku.

Galaxy Z Fold 8 przyłapany w Korei Południowej

Choć urządzenie zostało schowane w charakterystycznym etui maskującym stosowanym przez producentów przed premierą nowych produktów, telefon wyraźnie przypomina urządzenie, które już znamy z renderów.

REKLAMA

Galaxy Z Fold 8 przyłapany w Korei Południowej

Na fotografiach Galaxy Z Fold 8 wydaje się wyraźnie szerszy od swoich poprzedników. Jednocześnie jego konstrukcja sprawia wrażenie niższej, przez co całość bardziej przypomina proporcjami klasyczny smartfon niż dotychczasowe modele z serii Fold.

Dotychczas urządzenie funkcjonowało pod nieoficjalną nazwą Galaxy Z Fold 8 Wide. Według najnowszych informacji Samsung miał jednak porzucić ten przydomek i zdecydować się na prostsze nazewnictwo. Smartfon ma zadebiutować pod nazwą Galaxy Z Fold 8, natomiast bezpośredni następca obecnego Folda otrzyma nazwę Galaxy Z Fold 8 Ultra. Taki ruch oznaczałby istotną zmianę w strategii producenta, ponieważ bardziej kompaktowa i szersza konstrukcja stałaby się podstawowym przedstawicielem rodziny Fold.

REKLAMA

Fotografie potwierdzają również obecność dwóch aparatów na tylnym panelu. Szczegóły konstrukcji pozostają jednak ukryte pod grubym etui ochronnym, dlatego zdjęcia nie pozwalają ocenić ostatecznego wyglądu urządzenia. Sam fakt pojawienia się prototypu poza laboratoriami sugeruje jednak, że Samsung znajduje się już na zaawansowanym etapie przygotowań do premiery.

Według dotychczasowych doniesień Galaxy Z Fold 8 ma otrzymać procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 12 GB pamięci RAM, co najmniej 256 GB pamięci na dane oraz akumulator o pojemności 4800 mAh. Źródła wspominają także o głównym aparacie 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu oraz aparacie ultraszerokokątnym o rozdzielczości 50 Mpix.

Premiera Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Fold 8 Ultra ma odbyć się 22 lipca podczas najbliższego wydarzenia Galaxy Unpacked.

Czytaj też:

REKLAMA

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 02.06.2026 09:32

Ładowanie...

REKLAMA