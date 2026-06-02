REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Galaxy Z Fold 8 przyłapany w restauracji. Zdjęcia potwierdzają wielką zmianę

Samsung nie zdążył jeszcze zaprezentować Galaxy Z Folda 8, a urządzenie już zostało przyłapane poza firmowymi laboratoriami. Fotografie wykonane w Korei Południowej potwierdzają jego najważniejszą cechę.

Malwina Kuśmierek
Galaxy Z Fold 8 został sfotografowany w restauracji
REKLAMA

W ostatnich dniach sieć rozgrzała informacja, że Galaxy Z Fold 8 wyraźnie się roztyje. To, co jeszcze wczoraj można było uznać za plotkę, właśnie zostało potwierdzone przez fotografie opublikowane na koreańskim forum DCInside. Bowiem jeden z internautów przyłapał pracownika Samsunga jak ten w restauracji korzysta z (oficjalnie) wciąż niewydanego Galaxy Z Fold 8.

REKLAMA

Galaxy Z Fold 8 został sfotografowany ukradkiem w Korei Południowej

Według treści posta opublikowanego w serwisie DCInside, zdjęcia mają przedstawiać nadchodzącego Galaxy Z Fold 8 podczas testów w warunkach codziennego użytkowania. Autor wpisu twierdzi, że zauważył urządzenie w jednej z restauracji w Korei Południowej i sfotografował je z użyciem 20-krotnego przybliżenia. Na forum opublikowano dwa kadry - jeden pokazuje smartfon leżący na stole, drugi osobę korzystającą z niego podczas posiłku.

Galaxy Z Fold 8 przyłapany w Korei Południowej

Choć urządzenie zostało schowane w charakterystycznym etui maskującym stosowanym przez producentów przed premierą nowych produktów, telefon wyraźnie przypomina urządzenie, które już znamy z renderów.

REKLAMA
Galaxy Z Fold 8 przyłapany w Korei Południowej

Na fotografiach Galaxy Z Fold 8 wydaje się wyraźnie szerszy od swoich poprzedników. Jednocześnie jego konstrukcja sprawia wrażenie niższej, przez co całość bardziej przypomina proporcjami klasyczny smartfon niż dotychczasowe modele z serii Fold.

Dotychczas urządzenie funkcjonowało pod nieoficjalną nazwą Galaxy Z Fold 8 Wide. Według najnowszych informacji Samsung miał jednak porzucić ten przydomek i zdecydować się na prostsze nazewnictwo. Smartfon ma zadebiutować pod nazwą Galaxy Z Fold 8, natomiast bezpośredni następca obecnego Folda otrzyma nazwę Galaxy Z Fold 8 Ultra. Taki ruch oznaczałby istotną zmianę w strategii producenta, ponieważ bardziej kompaktowa i szersza konstrukcja stałaby się podstawowym przedstawicielem rodziny Fold.

REKLAMA

Fotografie potwierdzają również obecność dwóch aparatów na tylnym panelu. Szczegóły konstrukcji pozostają jednak ukryte pod grubym etui ochronnym, dlatego zdjęcia nie pozwalają ocenić ostatecznego wyglądu urządzenia. Sam fakt pojawienia się prototypu poza laboratoriami sugeruje jednak, że Samsung znajduje się już na zaawansowanym etapie przygotowań do premiery.

Według dotychczasowych doniesień Galaxy Z Fold 8 ma otrzymać procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 12 GB pamięci RAM, co najmniej 256 GB pamięci na dane oraz akumulator o pojemności 4800 mAh. Źródła wspominają także o głównym aparacie 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu oraz aparacie ultraszerokokątnym o rozdzielczości 50 Mpix.

Premiera Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Fold 8 Ultra ma odbyć się 22 lipca podczas najbliższego wydarzenia Galaxy Unpacked.

Czytaj też:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
02.06.2026 09:32
Tagi: SamsungSkładane smartfonySmartfony
REKLAMA
Najnowsze
9:03
Rząd miesza w sprawie podatku od kaucji. Jedni mówią "bzdura", inni "to zależy"
Aktualizacja: 2026-06-02T09:03:07+02:00
7:43
Miał dość komarów. Zbudował laser, który je wyeliminował
Aktualizacja: 2026-06-02T07:43:10+02:00
7:00
Robisz zdjęcie rachunku i gotowe. Apple szykuje świetną nowość
Aktualizacja: 2026-06-02T07:00:00+02:00
6:41
Mamy własną armatę rentgenowską. Potrafi dużo więcej niż zwykłe RTG
Aktualizacja: 2026-06-02T06:41:00+02:00
6:31
W Europie rośnie potwór AI. Pożre tyle prądu co całe państwo
Aktualizacja: 2026-06-02T06:31:00+02:00
6:21
Łączność wojskowa ma nietypowego wroga. Jeden rozbłysk i sygnał siada
Aktualizacja: 2026-06-02T06:21:00+02:00
6:11
Polskie miasta toną w dzikich wysypiskach. A my za to płacimy
Aktualizacja: 2026-06-02T06:11:00+02:00
21:23
Nvidia odpala DLSS 4.5. Ray tracing wreszcie wygląda jak trzeba
Aktualizacja: 2026-06-01T21:23:24+02:00
19:24
Widziałem tajną broń nowego laptopa Microsoftu. Nikt inny tego nie ma
Aktualizacja: 2026-06-01T19:24:42+02:00
18:33
UE wypowiada wojnę gigantom. Google i Amazon mają potężny problem
Aktualizacja: 2026-06-01T18:33:57+02:00
17:40
Zrobili diabelski młyn dla truskawek. Efekt? Dużo więcej owoców
Aktualizacja: 2026-06-01T17:40:27+02:00
17:32
Orange wyrzuca plastik z oferty na kartę. eSIM w kilka minut
Aktualizacja: 2026-06-01T17:32:30+02:00
16:41
Nowy mobilny Xbox wchodzi na bogato. Ładnie się postarali
Aktualizacja: 2026-06-01T16:41:42+02:00
16:12
Samsung serwuje potężną dawkę nostalgii. Kultowa bajka wraca na ekrany
Aktualizacja: 2026-06-01T16:12:17+02:00
16:00
Dużo kawy w małej kuchni. Pokochasz ten malutki ekspres
Aktualizacja: 2026-06-01T16:00:12+02:00
15:30
Nad USA wybuchł meteor. Eksplodował z siłą 300 ton
Aktualizacja: 2026-06-01T15:30:18+02:00
15:23
Soundcore Liberty 5 Pro Max - test. Pierwsze słuchawki z lokalnym AI
Aktualizacja: 2026-06-01T15:23:08+02:00
13:58
Flixbus rusza na Hel. Szatańską linią
Aktualizacja: 2026-06-01T13:58:03+02:00
13:22
Wojsko wykłada miliardy na system spowalniania wroga. Tarcza Wschód rośnie w siłę
Aktualizacja: 2026-06-01T13:22:49+02:00
13:18
iOS 27 rozczaruje. Poczekasz do następnego roku i się zdziwisz
Aktualizacja: 2026-06-01T13:18:05+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA