Samsung Galaxy Z Fold 8 wycieka. To on ma złoić składaka od Apple

Samsung tworzy składane smartfony od 2019 roku. Gigant z Korei zdążył wydać już siedem generacji Foldów i Flipów. W tym roku producent ma jednak wyjątkowo trudne zadanie - musi wydać urządzenie, które będzie w stanie konkurować z pierwszym składanym iPhone’em. Tym smartfonem ma być Galaxy Z Fold 8, którego specyfikacja nie jest już tajemnicą.

Samsung Galaxy Z Fold 8 wycieka. Smartfon, który musi pokonać Apple

Pierwszy składak Apple’a ma wyróżniać się budową w kształcie książki - będzie to zatem bezpośredni konkurent serii Fold od Samsunga. Sprawdzony informator z serwisu X TheGalox podał prawdopodobną specyfikację techniczną urządzenia Koreańczyków. Ta obejmuje:

6,5-calowy ekran zewnętrzny AMOLED 120 Hz;

8-calowy elastyczny ekran główny AMOLED 120 Hz o podwójnej warstwie szkła UTG;

procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy;

aparat: główny 200 Mpix, szeroki 50 Mpix, teleobiektyw 10 Mpix o 3-krotnym zbliżeniu;

akumulator: 5000 mAh ze wsparciem ładowania o mocy do 45 W;

pamięć: 256 GB, 512 GB lub 1 TB przestrzeni na dane oraz 12 lub 16 GB RAM.

W urządzeniu zastosowano kilka innych ulepszeń: za chłodzenie procesora będzie odpowiadać komora parowa, a podstawę dla ekranu ma stanowić metalowy panel wycinany laserowo. Smartfon ma też być lżejszy oraz cieńszy w porównaniu z obecną generacją Z Folda 7 ważącego 215 g i mierzącego 8,9 mm grubości.

Największą zmianą względem poprzednika będzie tu oczywiście bateria. Z Fold 7 został wyposażony w akumulator 4400 mAh, zupełnie tak jak poprzednie modele: Fold 6, Fold 5, Fold 4 czy Fold 3. 5000 mAh to wartość dobrze znana ze sztandarowych Galaxy S Ultra. Oprócz większej baterii Samsung również ulepszy kwestię ładowania - dotychczasowe modele z serii Z Fold wykorzystywały wolne, 25-watowe uzupełnianie energii po kablu.

Dzięki zastosowaniu nowej metalowej płytki pod ekranem urządzenie ma charakteryzować się niemalże niewidocznym i niewyczuwalnym wgnieceniem na środku wyświetlacza. Ekran urządzenia został zaprezentowany już wcześniej w tym roku w ramach targów technologicznych CES 2026. Podobny panel ma trafić do pierwszego składanego iPhone’a.

Samsung Galaxy Z Fold 8 nie będzie bezpośrednią odpowiedzią dla składaka Apple’a

Samsung od lat wydaje klasyczne Galaxy Z Foldy, lecz w tym roku w związku z planowanym wejściem Apple’a w świat składaków producent ma stworzyć nowego Galaxy Z Wide Folda. To będzie nieco zmodyfikowana wersja Z Folda 8 z ekranem o szerszych proporcjach obrazu. Dotychczasowe modele Samsunga wyróżniały się kwadratowym wyświetlaczem, lecz nowa wersja ma być bardziej prostokątna, zupełnie tak jak pierwszy składany iPhone.

Nowe składane urządzenia Samsunga zobaczymy w lipcu lub sierpniu. Natomiast na składaka Apple’a musimy poczekać do jesieni - sprzęt powinien zadebiutować na wrzesień 2026 r.

Albert Żurek 24.03.2026 15:35

