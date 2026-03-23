Światłowód i abonament w rekordowo dobrej cenie. Dorzucą ci telefon

Orange uruchomił promocję na światłowód i abonament komórkowy. Jest wyjątkowo tanio - nie trzeba już wydawać na usługi operatorskie ogromnych sum każdego miesiąca.

Albert Żurek
Wiosenna promocja została podzielona na dwie części - internet światłowodowy z telewizją oraz usługami VOD typu Netflix czy HBO Max ma być dostępny przez pół roku za darmo. Druga część zakłada duet telefonu i abonamentu za 59 zł/mies.

Światłowód i telewizja w Orange przez pół roku bez płacenia

Pomarańczowy operator w ramach promocji pozwala nie płacić za internet i telewizję przez pół roku. Do dyspozycji są trzy pakiety z różnymi prędkościami internetu:

  • światłowód 1 Gb/s + telewizja 219 kanałów - pierwsze pół roku 0 zł, od 7. do 24. mies. 125 zł/mies.;
  • światłowód 2 Gb/s + telewizja 219 kanałów - pierwsze pół roku 0 zł, od 7. do 24. mies. 135 zł/mies.;
  • światłowód 8 Gb/s + telewizja 219 kanałów - pierwsze pół roku 0 zł, od 7. do 24. mies. 200 zł/mies.

Tak naprawdę sam światłowód też jest dostępny przez pół roku za 0 zł - wówczas ceny wyglądają następująco: 90 zł/mies., 100 zł/mies. oraz 165 zł/mies. W pakiecie telewizji z 219 kanałami oprócz standardowych pozycji znajdzie się m.in. Eleven Sports z pięcioma kanałami (1 do 5), w którym można oglądać Formułę 1, Serię A, Puchar Niemiec czy LaLigę.

Orange daje też możliwość dobrania Netflixa, HBO Max czy Polsat Sport Premium nawet na 6 mies. w gratisie - pierwsze trzy miesiące są za darmo, a opłaty rozpoczynają się od 4. miesiąca - wtedy do rachunku należy dopłacić 33 zł/mies. Do internetu światłowodowego operator proponuje też wzmacniacz WiFi 7, który rozszerza zasięg sieci bezprzewodowej w domu i kosztuje 4,99 zł/mies. 

Czytaj też:

Abonament i smartfon za 59 zł/mies. 

Dla tych, którzy chcą naprawdę tani smartfon i ofertę w jednym rachunku, Orange opracował pakiet kosztujący 59 zł/mies. Usługa obejmuje:

  • abonament w planie XS za 45 zł/mies. z rabatami - 20 GB internetu w kraju i 15 GB w roamingu UE, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y;
  • wybrany smartfon za 14 zł/mies. w 36 ratach 0 proc.

Do wyboru są dwa tanie modele: Xiaomi Redmi 15C 4/128 GB oraz Honor 400 Smart 5G 4/128 GB. Osobiście polecałbym propozycję Honora, która jest nieco bardziej zaawansowana niż najbardziej podstawowy Redmi. 

W modelu 400 Smart 5G zastosowano lepszy procesor Snapdragon 6s Gen 3 zamiast starego MediaTeka Helio G81 Ultra. Honor oferuje też większą baterię 6500 mAh (zamiast 6000 mAh) oraz wygląda nowocześniej ze względu na ekran z otworem na przedni aparat zamiast charakterystycznej łezki. Nie jest to oczywiście demon prędkości, ale za 59 zł/mies. z abonamentem to się opłaca.

Albert Żurek
23.03.2026 20:51
Najnowsze
20:34
Komputery z Windowsem już nie będą pożerać RAM-u. No wreszcie
Aktualizacja: 2026-03-23T20:34:43+01:00
19:59
Wiemy, kiedy zobaczymy iOS'a 27. Apple zapowiada kluczową datę
Aktualizacja: 2026-03-23T19:59:05+01:00
19:40
Apple szykuje przełom. Tak grubo jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-03-23T19:40:39+01:00
19:20
Idzie bieda na rynek telefonów. Za powrót microSD jeszcze podziękujesz
Aktualizacja: 2026-03-23T19:20:05+01:00
18:11
Samsungi z aktualizacją do One UI 9. Sprawdź, czy twój jest na liście
Aktualizacja: 2026-03-23T18:11:53+01:00
17:53
Apple zezłomuje Windowsa. Nie będzie czego zbierać
Aktualizacja: 2026-03-23T17:53:12+01:00
17:25
Szwedzi kupują polskie bestie za 168 mln zł. To prawdziwe kolosy
Aktualizacja: 2026-03-23T17:25:05+01:00
16:38
Oddaję puszki, zakładam kalosze. System kaucyjny taki piękny
Aktualizacja: 2026-03-23T16:38:28+01:00
16:04
Lidl nagradza za zdrowe nawyki. Jest tylko jeden haczyk
Aktualizacja: 2026-03-23T16:04:58+01:00
15:32
Wieloryb utknął na Bałtyku. To nie powinno się wydarzyć
Aktualizacja: 2026-03-23T15:32:14+01:00
13:28
Czekali trzy godziny w kolejce do PSZOK. Następnym razem wybiorą las
Aktualizacja: 2026-03-23T13:28:58+01:00
13:00
COBBO Q6 - test i recenzja. Czy to najlepszy robot do mycia okien bez smug?
Aktualizacja: 2026-03-23T13:00:00+01:00
12:36
Mówią, że OnePlus znika z Europy. Mamy oficjalną odpowiedź firmy
Aktualizacja: 2026-03-23T12:36:50+01:00
11:54
Polacy zbudowali imponującego drona. Historyczny lot na naszym niebie
Aktualizacja: 2026-03-23T11:54:28+01:00
11:20
Apache będą serwisowane w Łodzi. Niezależność kosztowała ponad miliard
Aktualizacja: 2026-03-23T11:20:51+01:00
10:37
Potwór z Tarnowa wkracza do gry. Polskie niebo ochroni 3600 strzałów na minutę
Aktualizacja: 2026-03-23T10:37:28+01:00
10:00
Bot mówi Zuckerbergowi, jak ma szefować. Może dlatego ma coraz głupsze pomysły
Aktualizacja: 2026-03-23T10:00:08+01:00
8:52
Ty oszczędzasz, a stary wraca do gry. Orange Odkup w praktyce
Aktualizacja: 2026-03-23T08:52:04+01:00
8:43
Koniec z wpisywaniem PIN-u karty SIM. Android z genialną funkcją
Aktualizacja: 2026-03-23T08:43:10+01:00
8:27
Samsung odpala AirDropa. Właśnie zniknął powód, by kupić iPhone'a
Aktualizacja: 2026-03-23T08:27:19+01:00
