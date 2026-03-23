Światłowód i abonament w rekordowo dobrej cenie. Dorzucą ci telefon

Wiosenna promocja została podzielona na dwie części - internet światłowodowy z telewizją oraz usługami VOD typu Netflix czy HBO Max ma być dostępny przez pół roku za darmo. Druga część zakłada duet telefonu i abonamentu za 59 zł/mies.

Światłowód i telewizja w Orange przez pół roku bez płacenia

Pomarańczowy operator w ramach promocji pozwala nie płacić za internet i telewizję przez pół roku. Do dyspozycji są trzy pakiety z różnymi prędkościami internetu:

światłowód 1 Gb/s + telewizja 219 kanałów - pierwsze pół roku 0 zł, od 7. do 24. mies. 125 zł/mies.;

światłowód 2 Gb/s + telewizja 219 kanałów - pierwsze pół roku 0 zł, od 7. do 24. mies. 135 zł/mies.;

światłowód 8 Gb/s + telewizja 219 kanałów - pierwsze pół roku 0 zł, od 7. do 24. mies. 200 zł/mies.

Tak naprawdę sam światłowód też jest dostępny przez pół roku za 0 zł - wówczas ceny wyglądają następująco: 90 zł/mies., 100 zł/mies. oraz 165 zł/mies. W pakiecie telewizji z 219 kanałami oprócz standardowych pozycji znajdzie się m.in. Eleven Sports z pięcioma kanałami (1 do 5), w którym można oglądać Formułę 1, Serię A, Puchar Niemiec czy LaLigę.

Orange daje też możliwość dobrania Netflixa, HBO Max czy Polsat Sport Premium nawet na 6 mies. w gratisie - pierwsze trzy miesiące są za darmo, a opłaty rozpoczynają się od 4. miesiąca - wtedy do rachunku należy dopłacić 33 zł/mies. Do internetu światłowodowego operator proponuje też wzmacniacz WiFi 7, który rozszerza zasięg sieci bezprzewodowej w domu i kosztuje 4,99 zł/mies.

Abonament i smartfon za 59 zł/mies.

Dla tych, którzy chcą naprawdę tani smartfon i ofertę w jednym rachunku, Orange opracował pakiet kosztujący 59 zł/mies. Usługa obejmuje:

abonament w planie XS za 45 zł/mies. z rabatami - 20 GB internetu w kraju i 15 GB w roamingu UE, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y;

wybrany smartfon za 14 zł/mies. w 36 ratach 0 proc.

Do wyboru są dwa tanie modele: Xiaomi Redmi 15C 4/128 GB oraz Honor 400 Smart 5G 4/128 GB. Osobiście polecałbym propozycję Honora, która jest nieco bardziej zaawansowana niż najbardziej podstawowy Redmi.

W modelu 400 Smart 5G zastosowano lepszy procesor Snapdragon 6s Gen 3 zamiast starego MediaTeka Helio G81 Ultra. Honor oferuje też większą baterię 6500 mAh (zamiast 6000 mAh) oraz wygląda nowocześniej ze względu na ekran z otworem na przedni aparat zamiast charakterystycznej łezki. Nie jest to oczywiście demon prędkości, ale za 59 zł/mies. z abonamentem to się opłaca.

Albert Żurek 23.03.2026 20:51

