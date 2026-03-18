REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Nie przepłacaj za internet i telefon. Mam dla ciebie sposób

Wysokie rachunki za internet i abonament to niestety wciąż standard w 2026 r. Odkryłem jednak sposób, aby nie płacić aż tak dużo.

Albert Żurek
Play abonament światłowód
REKLAMA

Słynne powiedzenie ojca Stanów Zjednoczonych mówi życiu pewne są dwie rzeczy: śmierć i podatki. Dzisiaj nieuniknione są też opłaty za usługi operatorskie: telefon i internet domowy. Firmy telekomunikacyjne starają się tworzyć coraz bardziej atrakcyjne cenowo pakiety - mimo upływu lat wciąż znajdziemy m.in. oferty na kartę za ok. 30 zł. Play z kolei uruchomił promocję na połączenie światłowodu i abonamentu 5G z 50-procentowym rabatem.

REKLAMA

Światłowód i abonament za 55 zł miesięcznie. To nie żart

Play postanowił wyjść z nową inicjatywą i wprowadził bardzo przystępny cenowo pakiet kosztujący 55 zł/mies. Obejmuje dostęp do dwóch usług:

  • światłowodu o prędkości pobierania do 300 Mb/s;
  • abonamentu komórkowego w planie M z 5G, 450 GB internetu w Polsce, 18,90 GB w roamingu UE oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y.

Cena 55 zł/mies. obowiązuje przez pierwszy rok i zawiera rabaty za zgody marketingowe oraz łączenie usług - w cenie jest też wynajem routera WiFi. Chyba nie muszę nikogo przekonywać, że jest to naprawdę kapitalna usługa. Tak naprawdę często same oferty abonamentu komórkowego potrafią kosztować więcej. Nie mówiąc już o dostępie do światłowodu.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Play
Play promocja
Play

Gdzie jest zatem haczyk? Otóż od 13. do 24. mies. cena wzrasta do poziomu 110 zł/mies. Umowa w tej ofercie jest na dwa lata, a więc średnia miesięczna cena podczas całego okresu obowiązywania usługi wynosi 82,50 zł. Wciąż jest to mniej niż niektóre pakiety abonamentowe opłacane osobno.

Instalacja i aktywacja usług po zakupie online kosztuje symboliczną złotówkę. 

Czytaj też:

Jest też szybszy światłowód i nielimitowany internet za 75 zł

Oprócz tego Play oferuje drugi pakiet, który przez pierwszy rok kosztuje 75 zł/mies. To znacznie bardziej zaawansowana usługa obejmująca:

  • światłowód o prędkości pobierania do 1 Gb/s;
  • abonamentu komórkowego w planie L z 5G, nielimitowany internet w Polsce, 25,77 GB w roamingu UE oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y;
  • dostęp do serwisu HBO Max na 24 mies. gratis przy zakupie online;
  • dostęp do Amazon Prime bez dodatkowych opłat.
REKLAMA

Od 13. do 24 mies. cena pakietu wzrasta dwukrotnie do 150 zł/mies. Oznacza to, że średnia miesięczna opłata będzie wynosić 112,50 zł/mies., co jak za nielimitowany dostęp do internetu w telefonie oraz szybki światłowód 1 Gb/s jest naprawdę dobrą ceną. Do tego mamy też HBO Max, którego cena zaczyna się od 30 zł/mies. Play w obu pakietach rozbił bank.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
18.03.2026 20:26
Tagi: abonamentPlaypromocjeŚwiatłowód
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA