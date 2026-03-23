Ty oszczędzasz, a stary wraca do gry. Orange Odkup w praktyce

Co roku do sprzedaży trafiają miliony nowych telefonów komórkowych. Na szczęście współczesne smartfony, szczególnie jeśli o nie dbamy, mogą służyć przez wiele lat ich posiadaczowi lub… kilku kolejnym osobom.

Wiele osób kupuje nowe telefony, podczas gdy te, z których korzystali do tej pory, przekazują np. swoim bliskim. Dzięki temu cykl życia pojedynczego telefonu się wydłuża. Z kolei wiele firm, w tym np. Orange sprzedaje entuzjastom nowych technologii nowy sprzęt, a Ci mają możliwość wymienić używany sprzęt na bon na zakupy w Orange.

Orange Odkup - jak to działa?

W telegraficznym skrócie: za sprzedaż swojego używanego telefonu otrzymujemy bon na zakup nowego smartfona lub akcesoriów, co pozwala przynajmniej częściowo sfinansować zakup nowego sprzętu. A dlaczego warto skorzystać z tego programu właśnie w Orange?

Tak wygląda podstrona witryny www Orange’a, na której możemy sprzedać partnerowi Orange, firmie Breezy, stary smartfon

Kluczowe jest to, iż klienci finansują część nowego urządzenia dzięki sprzedaniu starego. Bon dostają od ręki, natychmiast po wycenie online - jeszcze przed wysyłką urządzenia i bez czeka na specjalistyczną weryfikację, a umowę dostajemy w formie SMS-a. Przyspiesza to proces i pozwala nam szybciej cieszyć się nowym sprzętem. Nie musimy się jednak jakoś mocno spieszyć z wyborem nowego telefonu. Bon za odkup ważny jest przez 60 dni od daty wydania.

Orange równie chętnie odkupi sprzęt nie tylko online, ale też w każdym ze swoich salonów. Do tego, aby zachęcić do skorzystania z programu, operator przygotował dodatkowe rabaty na wybrane nowe urządzenia – z nimi nowy smartfon można kupić jeszcze taniej! Szczegóły wraz z linkiem do strony, na której można odsprzedać smartfon, znajdziecie na stronie operatora.

A ile można zaoszczędzić na odsprzedaży smartfona operatorowi?

Całkiem sporo! Z jednej strony odkupiony telefon jest odpowiednio wyceniany, a z drugiej - po wzięciu udziału w promocji możemy liczyć na dodatkowy rabat, jeśli po odsprzedaży telefonu zdecydujemy się kupić nowy model z oferty konkretnej marki będącej aktualnie objętej specjalną promocją (to nawet 2100 zł mniej do zapłaty). Obecnie dotyczy ona wybranych urządzeń od takich uznanych producentów jak Samsung i Xiaomi (LINK do aktualnych ofert).

Dla przykładu, jeśli zdecydujemy się skorzystać z Programu Odkupu i sprzedamy partnerowi Orange firmie Breezy Samsunga Galaxy S24 Ultra w stanie idealnym, to otrzymamy bon o wartości co najmniej 1500 zł. Do tego, jeśli na kolejny telefon wybierzemy model o nazwie Samsung Galaxy S26 Ultra 5G, to dostaniemy dodatkowy rabat na kwotę 600 zł. Warunkiem otrzymania rabatu jest częściowe opłacenie zamówienia powyższym bonem, co łącznie daje 2100 zł na nowe urządzenie.

A po co zbierać używane telefony?

To element walki z elektrośmieciami. Urządzenia odnowione są potem ponownie wprowadzane do obiegu). Osoby, które potrzebują smartfona, mają wybór - mogą zdecydować się na sprzęt nowy (zwykle droższy), używany z rynku konsumenckiego (z ryzykiem, iż będzie niepełnowartościowy) lub właśnie taki, który przeszedł proces refurbishingu (czyli odnawiania).

We współpracy z firmą Dipli został uruchomiony sklep Orange Powered by Twice, w którym kupicie profesjonalnie odnowione iPhone’y, Samsungi, Pixele, Xiaomi czy Motorole ; smartfony mają 2-letnią gwarancję. Klient otrzymuje kompletne urządzenie z wiarygodnego źródła: z kablem do ładowania, dokumentacją oraz aktualnym oprogramowanie, bez blokady typu SIM-lock.

Wszystkie urządzenia dostępne w sklepie Orange Powered by Twice pochodzą od wyselekcjonowanych partnerów z Europy zajmujących się ich odnawianiem. Przechodzą rygorystyczne procesy weryfikacji oraz kontroli jakości. Dipli dba o pełną sprawność i estetykę. Każde urządzenie jest czyszczone, sprawdzane i jeśli potrzeba wymieniane są niezbędne części. Dla klienta oznacza to bezpieczeństwo zakupu, wsparcie ekspertów i możliwość zwrotu w przypadku niespełnienia oczekiwań.

W ofercie operatora od kilku lat możemy znaleźć masę sprzętów również innych marek w ramach tzw. Outletu. Są to sprzęty odnowione po zwrotach 14 dniowych, powystawowe lub końcówki serii. Odnowiony smartfon w Orange można kupić zarówno od razu z abonamentem, jak i bez niego - od ręki lub na raty.

Co robi Orange, by minimalizować własny ślad węglowy?

Operator stawia sobie cele nie tylko sprzedażowe, ale także te związane z odpowiedzialnym podejściem do biznesu. W przypadku Orange udało się osiągnąć w 2025 r. bardzo dobre wyniki finansowe, a firma podczas ich ogłoszenia sporo mówiła również o swoich celach klimatycznych. Te podjęte zostały już wiele lat temu i przynoszą już wymierne efekty.

Firma osiągnęła w 2025 roku 100-procentowy udział energii odnawialnej, do czego zobowiązała się w ramach strategii Lead the Future. Udało się to osiągnąć za sprawą długoterminowych umów kupna energii odnawialnej bezpośrednio od producentów (PPA) i gwarancji pochodzenia kupionych na rynku OTC (Over The Counter) w umowach dwustronnych.

Sprawdź inne nasze teksty poświęcone marce Orange:

Telekom chwali się, iż w ujęciu globalnym od 2020 r. zmniejszył już o 93 proc. emisję dwutlenku węgla w zakresach 1 i 2. Z kolei całkowite emisje w zakresach 1, 2 i 3 wyniosły w 2025 r. roku 522 tys. ton CO2, a to o 35 proc. mniej w ujęciu rocznym. W osiągnięciu tego kamienia milowego korporacji pomogły zarówno przejście na energię elektryczną ze źródeł odnawialnym, jak i działania optymalizujące jej zużycie oraz wdrożenie nowych energooszczędnych technologii.

Zmniejszył się również ilość odpadów, generowanych w ramach operacji własnych, których w 2025 r. było 3223,2 ton - a to 740,5 mniej niż w rok wcześniej. Orange zapowiedział, że pełną neutralność klimatyczną osiągnie do 2040 r. W tym celu operator musi ograniczyć emisji w zakresie 3, które w dużym stopniu zależą od czynników zewnętrznych i tempa transformacji łańcucha dostaw, więc angażuje dostawców w działania umożliwiające przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Piotr Grabiec 23.03.2026 08:52

