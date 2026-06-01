Widziałem tajną broń nowego laptopa Microsoftu. Nikt inny tego nie ma

Cztery odświeżone maszyny, nowy procesor Intela, rekordowe wyniki wydajności i jedna absolutna nowość, której jeszcze żaden laptop na świecie nie miał w tej formie - zintegrowany ekran prywatyzujący.

Panther Lake w akcji, czyli Intel robi come-back

Zacznijmy od fundamentów, bo to właśnie procesor napędza całą resztę. Nowe Surface'y dla firm działają na układach Intel Core Ultra Series 3, czyli Panther Lake - pierwszych mobilnych procesorach Intela wyprodukowanych w procesie 18A, czyli w klasie 2 nm. Zaprezentowane na CES 2026 układy to dla Intela duży symboliczny krok po trudnych kilku latach: wreszcie własna, najbardziej zaawansowana fabryka, własny tranzystor RibbonFET i własna technologia zasilania przez spód krzemu (PowerVia). W teorii daje to 15 proc. lepszej wydajności na wat względem poprzedniej generacji.

Ale co to znaczy w praktyce? Sztandarowe konfiguracje z rdzeniem Core Ultra X7 oferują NPU z 50 TOPS - tyle samo, co wymagania Microsoftu dla certyfikatu Copilot+ PC - oraz grafikę Arc B390 z 12 rdzeniami Xe3. Microsoft chwali się, że w benchmarku CineBench 2024 Multi-Core te topowe warianty uzyskują o 35 proc. lepszą wydajność graficzną niż MacBook Air z M5 oraz ponad 90 proc. wyższe wyniki od poprzedniej generacji Surface Laptopa. Oczywiście benchmark to benchmark, w codziennej pracy różnica nie zawsze jest tak dramatyczna. Ale fakt, że Intel po raz pierwszy od lat ma w ofercie coś, czym można bez żenady porównywać się z Apple Silicon, AMD Ryzen czy Qualcomm Snapdragon jest wart odnotowania.

Surface Laptop dla firm: trzy rozmiary, jeden bohater

Tym razem Microsoft rozciągnął linię Surface Laptop na trzy warianty: 13-calowy, 13,8-calowy i 15-calowy. Najmniejszy, Surface Laptop dla firm 13 cali, jest pozycjonowany jako „najbardziej przenośny Surface Laptop w historii”. Wyposażony w rdzeń Core Ultra 5 obsługuje maksymalnie 24 GB RAM (wersja z 8 GB pojawi się „w tym roku”) i oferuje wyświetlacz 1920×1280 w proporcjach 3:2 z odświeżaniem 60 Hz. Ma Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, wymienny dysk SSD Gen 4 i czas pracy na baterii do 22 godz.

Surface Laptop dla firm 13,8 i 15 cali to już inna liga. Wyświetlacze PixelSense Flow z odświeżaniem do 120 Hz i adaptacyjnym kontrastem (plus certyfikat TÜV SÜD ISO 9241-307 dla redukcji odblasków), zaawansowana haptyka na touchpadzie, obsługa do 64 GB LPDDR5x RAM i USB4 zamiast starszego USB 3.2. Model 15-calowy dostał wyraźną poprawę rozdzielczości: PPI wzrosło z 201 do 262, co przekłada się na wyraźnie ostrzejszy tekst i ikony. Czas pracy na baterii deklarowany jest na poziomie do 21-23 godz.

Warto też wspomnieć, że Surface Laptop idzie dalej niż większość laptopów biznesowych pod kątem naprawialności. Niemal każdy komponent da się wymienić, obudowy zawierają 100 proc. aluminium z recyklingu, a urządzenia otrzymały certyfikat Energy Star z wynikiem przekraczającym limit energetyczny o co najmniej 45 proc. To nie jest greenwashing a argument dla działów IT, które muszą liczyć się ze wskaźnikami ESG.

Surface Pro dla firm: tablet nie umiera

Surface Pro dla firm 13 cali to urządzenie 2 w 1, które Microsoft konsekwentnie szlifuje od lat. Tym razem mamy wyświetlacz 2880×1920 (267 PPI) z 120 Hz, do wyboru OLED i LCD. Surface Pro ma też coś, czego brakuje laptopom: aparat z tyłu (10 MP) i kamerkę frontową 1440p Quad HD z szerokim kątem widzenia - co może mieć znaczenie dla kogoś prowadzącego wideokonferencje lub dokumentację terenową. Opcjonalna łączność 5G czyni z niego urządzenie niezależne od infrastruktury Wi-Fi. Haptyka nie przeniosła się na klawiaturę Flex (osobno sprzedawane akcesorium), ale Surface Slim Pen już tak.

Ekran, który zasłania ekran: największa nowość tej generacji

I dochodzimy do sedna - funkcji, która faktycznie może coś zmienić na rynku laptopów biznesowych. Microsoft po raz pierwszy w historii linii Surface wbudował zintegrowany ekran prywatyzujący bezpośrednio w panel wybranych konfiguracji Surface Laptop 13,8 cala.

Surface Laptop dla firm (2026) - działanie filtru prywatyzującego

Technologia nosi nazwę in-cell TDM (Time-Division Multiplexing) i opiera się na szerokich diodach LED sterowanych z podziałem czasowym. W skrócie: kiedy filtr jest aktywny, piksele obserwowane pod kątem bocznym otrzymują znacznie mniej światła, przez co obraz staje się dla postronnych nieczytelny. Całość działa na poziomie panelu i jest sterowana programowo - jeden klawisz (obok Esc) włącza lub wyłącza ochronę. Dział IT może zarządzać tym centralnie przez Microsoft Intune.

Jak dobrze to działa? Przy połowie jasności ekran z boku wydaje się zupełnie czarny - to robi wrażenie. Dopiero przy maksymalnej jasności obraz może być nadal widoczny pod kątem tak „na oko” 40 stopni, szczegółów odczytać się nie da. Nie jest to zatem absolutna ściana prywatności - twój sąsiad w samolocie może z grubsza zgadnąć, że piszesz maila, ale treści raczej nie odczyta. To i tak wystarczy w zdecydowanej większości scenariuszy biznesowych.

Surface Laptop dla firm (2026) - działanie filtru prywatyzującego

Filtr nie blokuje działania ekranu dotykowego.

Bezpieczeństwo od warstwy firmware'u

Wbudowany ekran prywatyzujący to tylko jeden element szerszej filozofii. Wszystkie nowe Surface'y są certyfikowane jako Secured-core PC - oznacza to, że chipset, firmware i system operacyjny są wzajemnie zintegrowane i zabezpieczone według wytycznych Microsoftu dla środowisk korporacyjnych, a aktualizacje UEFI trafiają przez Windows Update bez pośrednictwa zewnętrznych narzędzi.

Wyjątkowe jest to, że Surface jest pierwszym komercyjnym portfolio PC, w którym firmware napisany jest w Rust - języku programowania wyjątkowo odpornym na klasę błędów związanych z zarządzaniem pamięcią. W połączeniu z otwartym projektem Project Mu i platformą Open Device Partnership to faktyczna odpowiedź na jeden z najczęściej wykorzystywanych wektorów ataków na poziomie UEFI. Ta klasa exploitów działa poza systemem operacyjnym i jest niewidoczna dla standardowego antywirusa - dlatego ten detal ma większe znaczenie, niż może się wydawać. Dopełnieniem jest układ Microsoft Pluton obsługujący TPM 2.0, zintegrowany bezpośrednio z CPU, co eliminuje fizyczny wektor ataku na zewnętrzny chip TPM

Snapdragon X2 w kolejce

Microsoft nie zatrzymuje się na Intelu. Jeszcze w tym roku do oferty Surface for Business dołączą modele ze Snapdragonem X2, które mają oferować o 80 proc. szybsze lokalne wnioskowanie AI od poprzednika. Snapdragon X2 to odpowiedź na rosnącą popularność ARM64 w segmencie biznesowym i oczekiwania co do czasu pracy na akumulatorze.

Nie rewolucja, ale konkretny krok naprzód

Nowe Surface'y nie są przełomem na miarę pełnego przeprojektowania linii. To solidna ewolucja: nowy chip, lepszy wyświetlacz w 15-calowym modelu, haptyka na touchpadzie i jedna naprawdę interesująca nowość w postaci wbudowanego ekranu prywatyzującego.

Ta ostatnia funkcja jest tym bardziej ciekawa, że Microsoft jest pierwszy i robi to świadomie, celując bezpośrednio w segment korporacyjny. Technologia in-cell TDM w laptopie to nowość na skalę globalną i wbudowanie jej w produkt biznesowy - z centralnym zarządzaniem przez Intune - ma sens zarówno z perspektywy bezpieczeństwa korporacyjnego, jak i jako odróżnienie w gęstym i nudnawym segmencie laptopów dla firm. Dla entuzjastów technologii wątkiem pobocznym, ale niemałej wagi, jest Panther Lake - Intel wraca z czymś naprawdę nowym i własnym, a fakt, że w porównaniu wielordzeniowym udało się wyprzedzić MacBooka Air z M5, to coś, o czym Intel nie mógł marzyć przez ostatnie dwa lata.

Maciej Gajewski 01.06.2026 19:24

