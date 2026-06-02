Sony pokazało monitor PlayStation. Ma funkcję, której nie znajdziesz u konkurencji

Po miesiącach oczekiwania Sony ujawniło, kiedy i w jakiej cenie do sprzedaży trafią nowe akcesoria zapowiedziane podczas State of Play.

Malwina Kuśmierek
Sony oficjalnie ogłosiło daty premier i ceny trzech akcesoriów zapowiedzianych wcześniej z myślą o graczach korzystających z PlayStation 5 oraz komputerów PC. Jeszcze w tym miesiącu gracze będą mogli przedpremierowo zamówić kontroler FlexStrike, a przed końcem wakacji do sklepów trafi także monitor PlayStation.

Firma potwierdziła, że kontroler FlexStrike zadebiutuje globalnie 6 sierpnia 2026 r., czyli tego samego dnia, co bijatyka Marvel Tōkon: Fighting Souls. Akcesorium wyceniono na 199,99 euro (ok. 846 zł) w Europie. Przedsprzedaż rozpocznie się 12 czerwca.

FlexStrike - wcześniej znany pod nazwą Project Defiant - to urządzenie stworzone z myślą o fanach gier z gatunku bijatyki. Konstrukcja wykorzystuje klasyczny układ znany z automatów arcade: po lewej stronie znajduje się drążek, a po prawej zestaw przycisków akcji. Sony podkreśla, że kontroler został zaprojektowany z naciskiem na rywalizację turniejową i mobilność. W zestawie znajdzie się specjalna torba transportowa oraz wbudowany akumulator.

Urządzenie komunikuje się bezprzewodowo z wykorzystaniem technologii PS Link. Według informacji przekazanych przez Sony, obsługa komputerów PC pojawi się po premierze produktu. Na starcie kontroler będzie współpracował jedynie z PlayStation 5.

Sony podało również szczegóły dotyczące oficjalnego monitora PlayStation. Sprzedaż 27-calowego modelu rozpocznie się 27 sierpnia 2026 r. Na razie urządzenie zostało zapowiedziane wyłącznie dla Stanów Zjednoczonych i Japonii. Cena wyniesie 349,99 dol. (ok. 1271 zł) w USA i 49,98 tys. jenów (ok. 1137 zł) w Japonii. Przedsprzedaż ruszy w piątek 5 czerwca.

Monitor wykorzystuje 27-calową matrycę IPS o rozdzielczości 2560 × 1440 pikseli. Producent deklaruje wsparcie dla technologii VRR oraz odświeżania do 120 Hz przy współpracy z PS5 i PS5 Pro. Po podłączeniu do kompatybilnego komputera PC lub Maca częstotliwość odświeżania może wzrosnąć do 240 Hz.

Najbardziej charakterystycznym elementem konstrukcji pozostaje wysuwany hak umieszczony z tyłu obudowy. Użytkownik może zawiesić na nim kontroler DualSense lub DualSense Edge i jednocześnie go ładować. Sony przedstawia ten dodatek jako sposób na uporządkowanie stanowiska gracza i wygodne przechowywanie pada między sesjami.

Na głośniki jeszcze poczekamy

Trzecim z produktów o których wspomniało Sony są bezprzewodowe głośniki Pulse Elevate. Firma nie podała jeszcze ceny ani dokładnej daty debiutu. Wiadomo jedynie, że urządzenie trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku.

Pulse Elevate rozwijają linię akcesoriów audio PlayStation wykorzystujących rozwiązania znane ze słuchawek Pulse Explore i Pulse Elite. Sony zapowiada, że głośniki mają stanowić uzupełnienie monitora PlayStation, tworząc kompletny zestaw przeznaczony do grania przy biurku.

Na razie nie pojawiły się informacje o europejskiej premierze monitora ani o dostępności nowych głośników w Polsce. Sony ograniczyło szczegóły dotyczące dystrybucji do rynków amerykańskiego i japońskiego, zapowiadając publikację kolejnych informacji w późniejszym terminie.

02.06.2026 10:19
