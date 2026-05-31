Zara zrobiła coś dla wychowanych na PSP. Trudno oderwać wzrok

Konsola PlayStation Portable - znana lepiej jako PSP - została wycofana z produkcji ponad dziesięć lat temu, ale jej wpływ na kulturę nigdy całkowicie nie zniknął. Najlepiej pokazuje to sieć sklepów Zara, która dość nieoczekiwanie wprowadziła do sprzedaży torebkę inspirowaną kultową konsolą przenośną.

Nowa listonoszka wyglądem niemal w całości nawiązuje do modelu PlayStation Portable 1000. Front przypomina obudowę konsoli: znalazło się miejsce na charakterystyczne przyciski kierunkowe, symbole PlayStation, logo PSP, a także błyszczący panel imitujący ekran. Zara określa go jako "dotykowy ekran winylowy", choć pełni wyłącznie funkcję dekoracyjną.

Torebka ma jedną główną komorę zamykaną na zamek błyskawiczny i regulowany pasek na ramię. Jej wymiary to 11 x 20 x 5 cm, co oznacza, że gabarytami bardzo przypomina oryginalne urządzenie. Pasek ozdobiono symbolami przycisków PlayStation - trójkątem, kołem, krzyżykiem i kwadratem - a na naramienniku pojawiło się duże logo PlayStation.

Według opisu producenta zewnętrzna warstwa wykonana jest głównie z poliestru, TPU i silikonu, a podszewka oraz główna tkanina zawierają poliester z recyklingu z certyfikatem RCS.

"Torbę listonoszkę PSP" kupimy także w polskim sklepie Zara, gdzie wyceniono ją na 89,90 zł.

PSP wiecznie żywe

Powrót zainteresowania PSP trwa od kilku lat i coraz częściej wychodzi poza świat gier. Dawna konsola Sony obecnie przeżywa swój renesans, a to za sprawą zainteresowania młodzieży i młodych dorosłych (a także dorosłych dobijających do trzydziestki) estetyką początku lat 2000. Dla części użytkowników konsola Sony pozostaje symbolem mobilnego grania sprzed ery smartfonów, dla innych stała się modnym dodatkiem i elementem nostalgicznej stylizacji.

Zara wykorzystała ten trend wyjątkowo dosłownie i zamiast subtelnego nadruku lub małego logo - typowego dla gadżetów sygnowanych logiem PlayStation - przygotowała akcesorium, które z daleka wygląda jak zawieszona na pasku konsola. Co jest dość odważnym, ale i zdecydowanie pasującym do obecnej mody krokiem.

Mimo dostępności samego PSP w licznych wersjach kolorystycznych, torebka jest dostępna tylko w kolorze czarnym. Ale na pocieszenie pozostaje fakt, że przy nazwie produktu widnieje symbol "TM", co sugeruje, że torebka jest na licencji, a Zara może wypuścić więcej gadżetów sygnowanych marką Sony PlayStation.

Malwina Kuśmierek 31.05.2026 08:32

