REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Zrobili słuchawki dla olbrzymów. Wyglądają absurdalnie

JLab Blue XL to słuchawki tak duże, że producent radzi używać ich jak głośnika. 30 W mocy, 20 godzin pracy i forma, która bardziej pasuje na stół niż na głowę.

Malwina Kuśmierek
JLab Blue XL to ogromne słuchawki
REKLAMA

Jeżeli kiedykolwiek zastanawiało cię jak wyglądałyby słuchawki w rozmiarze odpowiednim dla tolkienowskich orków, Fezzika z "Narzeczonej dla księcia" czy Hagrida z "Harry'ego Pottera", JLab ma odpowiedź na to palące pytanie. Amerykańska firma zaprezentowała Blue XL - urządzenie, które nie może się zdecydować czy jest karykaturą klasycznych słuchawek nausznych, czy bardziej przenośnym głośnikiem Bluetooth zakładanym na szyję.

REKLAMA

JLab Blue XL pokazują, że granice absurdu w audio wciąż nie istnieją

Na pierwszy rzut oka Blue XL sprawiają wrażenie żartu marketingowego. Ogromne muszle, masywny pałąk i jaskrawoniebieska kolorystyka powodują, że osoby trzymające je w dłoniach wyglądają, jakby obsługiwały rekwizyt z planu filmowego "Mój Olbrzym", a nie produkt konsumencki. Jednak to całkowicie poważny produkt - JLab oficjalnie określa Blue XL jako "speaker headphones", czyli słuchawkogłośniki. Ich konstrukcja została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o pracy jako samodzielny głośnik Bluetooth. Sprzęt można położyć na stole, oprzeć o kanapę albo zarzucić na szyję i dać chwilę muzycznych przyjemności swoim piersiom. Klasyczne noszenie na głowie jest możliwe właściwie tylko dla osób o wyjątkowo dużym obwodzie czaszki.

JLab prezentuje top 1 sposób na nabawienie się bólu karku - albo ochraniacz na piersi

Za tym komicznym wyglądem kryją się parametry, które również bardziej pasują do segmentu głośników przenośnych niż słuchawek. Każda muszla skrywa przetwornik o średnicy 2,5 cala oraz pasywny radiator tej samej wielkości. Całość pracuje w konfiguracji 2.0 i generuje łącznie 30 W mocy RMS. Producent deklaruje ponad 20 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu, a dzięki szybkiemu ładowaniu 10 W uzupełnienie energii do pełna ma zajmować około trzech godzin. Na pokładzie znalazł się Bluetooth 5.4 z obsługą kodeków SBC i AAC oraz firmowym korektorem dźwięku JLab Signature EQ, kładącym nacisk na wyraźne wokale i podbity bas.

W praktyce oznacza to, że Blue XL mogą z powodzeniem nagłośnić niewielkie spotkanie, akademik czy ogródek, gdzie typowe kieszonkowe głośniki zaczynają już dyszeć z wysiłku.

JLab Blue XL w trybie współczesnej rzeźby... przepraszam, głośnika

JLab dorzuca także tryb bezprzewodowego parowania z drugim kompatybilnym urządzeniem, co pozwala stworzyć jeszcze głośniejszy zestaw stereo - albo zsynchronizować ze sobą słuchawki dla dwugłowego olbrzyma.

JLab wyceniło Blue XL na 99 dol. - ok. 354 zł. To wyraźnie więcej niż koszt budżetowych słuchawek, ale też cena porównywalna z solidnymi głośnikami Bluetooth. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że w tym przypadku płaci się nie tylko za dźwięk, lecz także za sam pomysł - za gadżet, który natychmiast przyciąga wzrok i prowokuje pytanie "Po co to komu?".

Może cię zainteresować także:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
05.02.2026 13:37
Tagi: GadżetyGłośnikiSłuchawki bezprzewodowe
Najnowsze
13:00
Przelew na telefon w euro stał się możliwy. BLIK to coś pięknego
Aktualizacja: 2026-02-05T13:00:06+01:00
12:42
Z Allegro sprzedasz na Facebooku. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2026-02-05T12:42:14+01:00
11:52
Samoloty F-35A Husarz dla Polski. Przed nimi kluczowy moment
Aktualizacja: 2026-02-05T11:52:32+01:00
11:33
Obraz ze sklepu był dostępny dla wszystkich. Potężna wpadka
Aktualizacja: 2026-02-05T11:33:19+01:00
10:41
Kometa 3I/Atlas to nie przypadek. "Ktoś mógł w nas wycelować"
Aktualizacja: 2026-02-05T10:41:36+01:00
9:50
Tarcza stanęła, cierpliwość PKP się skończyła. Co dalej z tunelem pod Łodzią?
Aktualizacja: 2026-02-05T09:50:43+01:00
9:06
Kup iPhone'a jeśli masz coś do ukrycia. Nawet FBI wymiękło
Aktualizacja: 2026-02-05T09:06:22+01:00
8:29
Dostaniesz grę w Spotify. Sprawdzi, jaki z ciebie meloman
Aktualizacja: 2026-02-05T08:29:25+01:00
7:39
Pixel 10a trafi do Polski szybciej. Mamy oficjalną datę premiery
Aktualizacja: 2026-02-05T07:39:04+01:00
7:22
Wielki problem ze Steam Machine. Ceny RAM-u zabiły plan podboju świata
Aktualizacja: 2026-02-05T07:22:44+01:00
6:19
Zimowy armagedon autobusowy. Litowo-jonowe ogniwa spotkały minus 20 st. C
Aktualizacja: 2026-02-05T06:19:03+01:00
6:15
Mieliśmy błędne modele zagłady. Nuklearny strzał to jednak świetny pomysł
Aktualizacja: 2026-02-05T06:15:00+01:00
6:11
Polski gigant za miliard złotych już się buduje. Oto nasz strażnik Bałtyku
Aktualizacja: 2026-02-05T06:11:00+01:00
6:07
Zrobili z Facebooka maszynkę do kradzieży pieniędzy. Ofiarą mógł paść każdy
Aktualizacja: 2026-02-05T06:07:00+01:00
6:00
Porządna zima to nadzieja na normalne lato? Żebyście się nie zdziwili
Aktualizacja: 2026-02-05T06:00:00+01:00
21:13
Spotify z genialnym ulepszeniem. Wreszcie zrozumiesz, o czym śpiewają
Aktualizacja: 2026-02-04T21:13:27+01:00
20:08
Jedną zapowiedzią zdeklasowali ChataGPT. Gdzieś musi być haczyk
Aktualizacja: 2026-02-04T20:08:42+01:00
19:24
Pionowe karty zmieniają wszystko. Największa nowość w Chrome od lat
Aktualizacja: 2026-02-04T19:24:01+01:00
18:28
Nowe słuchawki Samsunga. Wyglądają zjawiskowo
Aktualizacja: 2026-02-04T18:28:42+01:00
18:02
Android na komputery uderzy w Windowsa. Wyciekło, ile poczekamy
Aktualizacja: 2026-02-04T18:02:32+01:00
17:34
Dyski HDD przyspieszą. Będą szybkie jak drogie SSD
Aktualizacja: 2026-02-04T17:34:42+01:00
17:27
Ukatrupili Messengera na macOS, ale to nie koniec. Dobre wieści dla Polaków
Aktualizacja: 2026-02-04T17:27:28+01:00
17:11
Łżą jak najęci i tak ma być. Nie szukaj prawdy w internecie, bo się sparzysz
Aktualizacja: 2026-02-04T17:11:55+01:00
16:28
Szpiegowanie na orbicie weszło na niepokojący poziom. Nasze satelity zagrożone
Aktualizacja: 2026-02-04T16:28:56+01:00
16:00
Samsung ulepszy filmy w Galaxy S26. Nie mogę się doczekać
Aktualizacja: 2026-02-04T16:00:20+01:00
15:23
Darmowy poradnik rządu trafił na OLX. Polacy się popisali
Aktualizacja: 2026-02-04T15:23:17+01:00
15:00
NiOh 3 to nie bieda-soulsy. Otwarty świat jest strzałem w dychę - recenzja
Aktualizacja: 2026-02-04T15:00:00+01:00
14:30
Orange daje 1000 GB co miesiąc. Musisz tylko zdradzić Biedronkę
Aktualizacja: 2026-02-04T14:30:29+01:00
14:09
Samsung odda ci 2000 zł. Jeśli kupisz telefon
Aktualizacja: 2026-02-04T14:09:29+01:00
13:44
Coś uderzyło w Ziemię, a nie miało prawa istnieć. "To pradawny potwór"
Aktualizacja: 2026-02-04T13:44:16+01:00
12:53
Służby zrobiły nalot na biuro Muska. "To teatr organów ścigania"
Aktualizacja: 2026-02-04T12:53:38+01:00
11:48
Pod polskim miastem zacznie się "wielkie kopanie". Gigantyczna tarcza ożyła
Aktualizacja: 2026-02-04T11:48:43+01:00
10:46
Polska armia zbroi się na potęgę. Te pociski sieją spustoszenie
Aktualizacja: 2026-02-04T10:46:21+01:00
10:01
Tak wygląda najcieńszy pierścień płatniczy na rynku. Do tego od polskiej marki
Aktualizacja: 2026-02-04T10:01:29+01:00
9:55
Samsung tnie listę wspieranych telefonów. Ten hit to już "emeryt"
Aktualizacja: 2026-02-04T09:55:38+01:00
9:38
Padł energetyczny rekord Polski. "Mamy nadwyżki dla sąsiadów"
Aktualizacja: 2026-02-04T09:38:05+01:00
8:58
Mamy przełom w sprawie nowego Xboxa. Szefowa AMD wygadała się
Aktualizacja: 2026-02-04T08:58:08+01:00
8:00
Tak Apple ograł Spotify. Podsumowanie roku dostałem w lutym
Aktualizacja: 2026-02-04T08:00:13+01:00
7:38
GTA 6 z oficjalną datą premiery. Oto kiedy zagramy w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-04T07:38:22+01:00
6:51
Legendarne narzędzie Adobe znika na zawsze. Przegrało z nową strategią
Aktualizacja: 2026-02-04T06:51:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA